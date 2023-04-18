Από την έξυπνη διαδικτυακή μας πλατφόρμα και την εύχρηστη εφαρμογή μας, μέχρι τις πλατφόρμες MT4 και την TradingView, επιλέξτε από μια σειρά από πλατφόρμες διαπραγμάτευσης για να βελτιώσετε την εμπειρία των διαπραγματεύσεών σας.

Η πλατφόρμα μας για υπολογιστές

Πραγματοποιήστε διαπραγματεύσεις σε μια φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα με προηγμένα εργαλεία και πολλά άλλα.

Απλή, εύχρηστη διεπαφή χρήστη

Αποκτήστε όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε, όταν τα χρειάζεστε. Μετακινηθείτε απρόσκοπτα από φιλικά προς το χρήστη διαγράμματα σε απεριόριστες λίστες παρακολούθησης, ζωντανή συνομιλία και πολλά άλλα - όλα με άριστη λειτουργικότητα χωρίς προβλήματα.

Καινοτόμα εργαλεία ανάλυσης

Από Bollinger Bands® έως MACD, βελτιώστε την ανάλυσή σας με 75+ έξυπνους δείκτες τεχνικής ανάλυσης και εκτεταμένα εργαλεία σχεδίασης σε έξι τύπους διαγραμμάτων.

Απεριόριστες λίστες παρακολούθησης

Ομαδοποιήστε τις αγαπημένες σας αγορές σε λίστες και παρακολουθήστε τις επιδόσεις τους με μια ματιά μόλις συνδεθείτε στην πλατφόρμα.
Η εφαρμογή μας για διαπραγματεύσεις

Απολαύστε την εύχρηστη εφαρμογή μας όπου κι αν βρίσκεστε και όποτε θέλετε να κάνετε διαπραγµατεύσεις.

Απρόσκοπτη πλοήγηση 

Αποκτήστε πρόσβαση στις λειτουργίες της πλατφόρμας μας με ευκολία και μετακινηθείτε μεταξύ των αποδείξεων διαπραγματεύσεων, των τιμών των περιουσιακών στοιχείων και των λιστών παρακολούθησής σας με ένα μόνο πάτημα.

Ειδοποιήσεις τιμής

Εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία διαπραγμάτευσης και λάβετε άμεσες ειδοποιήσεις όταν ένα περιουσιακό στοιχείο φτάσει στην τιμή-στόχο σας.

Έξυπνες ροές

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, είτε βρίσκεστε εν κινήσει, μη χάνετε τις βασικές ειδήσεις που επηρεάζουν τις αγορές που διαπραγματεύεστε.
Πλατφόρμα TradingView

Συνδέστε το λογαριασμό σας στο TradingView για μια απαράμιλλη εμπειρία διαπραγματεύσεων.

Αποκλειστικά, παγκοσμίου φήμης διαγράμματα

Ενισχύστε τις διαπραγματεύσεις σας με εξαιρετικά διαδραστικά, ευέλικτα και φιλικά προς τα κινητά διαγράμματα σε συνδυασμό με 50+ έξυπνα εργαλεία σχεδίασης.

Οικονομική ανάλυση

Ενημερώστε τις θέσεις σας με θεμελιώδη πεδία και δείκτες, οικονομικές καταστάσεις, αναλύσεις αποτίμησης και ιστορικά στοιχεία εταιρειών.

Συνδεθείτε σε ένα πολυσύχναστο δίκτυο 

Γίνετε μέλος μιας διαδραστικής κοινότητας ομοϊδεατών και μοιραστείτε στρατηγικές διαπραγμάτευσης μέσω ζωντανών ροών και συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο.
Η πλατφόρμα MT4

Πραγματοποιήστε διαπραγματεύσεις στο MetaTrader 4, με προηγμένη τεχνική ανάλυση.

Πρόσβαση σε κατατοπιστικά δεδομένα της αγοράς

Επωφεληθείτε από τις ζωντανές τιμές, τα ιστορικά διαγράμματα τιμών και τις ροές δεδομένων για να ενισχύσετε την ανάλυσή σας.

Επιλέξτε από μια σειρά πρόσθετων εργαλείων

Βελτιώστε τις τεχνικές σας δεξιότητες με πρόσθετα έξυπνα εργαλεία διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένων 30 δημοφιλών τεχνικών δεικτών και 24 αναλυτικών αντικειμένων.
Τι λέει ο κλάδος για εμάς 1

Τα έξυπνα προϊόντα μας, η εξειδικευμένη εξυπηρέτηση πελατών μας και η συνεχής καινοτομία έχουν αναγνωριστεί επανειλημμένα από τους κορυφαίους οργανισμούς του κλάδου. Σας παραθέτουμε μερικά από τα πιο πρόσφατα βραβεία μας.
BrokerChooser
Καλύτερος Μεσίτης CFD (2026)
Trading.de
Καλύτερη Πλατφόρμα Συναλλαγών (2025) *
Good Money Guide
Καλύτερος Λογαριασμός Διαπραγμάτευσης: Επιλογή του Κοινού (2025)
ForexBrokers.com
Καλύτερη Στην κατηγορία: Εύκολη Χρήση (2025)
ForexBrokers.com
Καλύτερη Στην κατηγορία: Εύκολη Χρήση (2025)
ForexBrokers.com
Καλύτερη Στην Κατηγορία: Διαπραγμάτευση Κρυπτονομισμάτων (2025)
ForexBrokers.com
Καλύτερη Στην Κατηγορία: Εκπαίδευση (2025)
ForexBrokers.com
Καλύτερη Στην Κατηγορία: TradingView Μεσίτης (2025)
Online Money Awards
Καλύτερη συνολικά πλατφόρμα trading (2024)
Finder Forex Trading Platform Award
Καλύτερης Αξίας Πλατφόρμα Διαπραγμάτευσης Forex (2024)
Finder Forex Trading Platform Award
Καλύτερη Πλατφόρμα Διαπραγμάτευσης Forex (2024)
Investors' Chronicle & Financial Times
Νικητής 5 Αστεριών - Εφαρμογή (2024)
Investors' Chronicle & Financial Times
Βραβείο 5 αστεριών - Πάροχος CFD (2024)
Investors' Chronicle & Financial Times
Βραβείο 5 αστεριών - Επιλεκτική πλατφόρμα (2024)
ForexBrokers.com
Καλύτερη στην Κατηγορία: Προμήθειες & Τέλη (2024)
ForexBrokers.com
Καλύτερη στην Κατηγορία: Ευκολία Χρήσης (2024)
ForexBrokers.com
Καλύτερη στην Κατηγορία: Εκπαίδευση (2024)
ForexBrokers.com
Καλύτερη στην Κατηγορία: Αρχάριοι (2024)
Online Money Awards
Καλύτερος Πάροχος CFD (2023)
Good Money Guide
Καλύτερη Εφαρμογή Διαπραγμάτευσης (2023)
ForexBrokers.com
Ταχύτερα Αναπτυσσόμενη Χρηματομεσιτική Εταιρεία (2023)

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε

Η ομάδα μας είναι εδώ για να απαντήσει οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.

24/7 διαθεσιμότητα

Επικοινωνήστε με το φιλικό κι εξειδικευμένο μας προσωπικό όλο το εικοσιτετράωρο.

Διαβάστε τις κριτικές μας για να μάθετε περισσότερα για εμάς

Διαβάστε τα σχόλια των πελατών μας1, ανεξάρτητα από το επίπεδο εμπειρίας τους.
2024-09-12
N****

Από τις καλύτερες εφαρμογές που έχω δοκιμάσει Σου έχει και την επιλογή για δοκιμαστικό τέλειο συγχαρητήρια στους δημιουργούς μπρα σας

2024-08-23
A****** P********

Μια εξαιρετική εφαρμογή αν θέλεις να μάθεις από μετοχές κτλπ και πάρα πολύ yser friendly

2024-04-16
S*** X*********

Ότι καλύτερο πρώτα σε μαθαίνει μετά αρχίζει και γίνεται ποιο διασκέδαστηκο και ωραίο

2023-04-18
L***** M****

Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!

2024-09-06
N*******

Η εμπειρία πού έχω γενικά είναι πάρα πολύ καλή. Νιώθω σιγουριά για ότι πρόβλημα προκύψει θα λυθεί. Η εταιρία έχει πολύ καλή οργάνωση σέ όλους τούς τομείς. Η κάθε μέρα είναι καλύτερη από την άλλη

2024-01-24
T******* A******

Άψογη εξυπηρέτηση και οργάνωση!!!

2024-01-19
S********* D****

Pénzt jó vele kereskedni

2025-02-06
G**** T*******

Γρήγορη εξυπηρέτηση και άμεση λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζα στην εφαρμογή

2024-11-14
Γι***** Κ******

Τιμια συνεργασια,καταπληκτικοι ανθρωποι.γιωργος.

2024-07-10
L***** K****

Η πλατφόρμα είναι οκ μέχρι στιγμής χωρίς κολλήματα

2023-08-06
T****

Egy jó app. Ajánlani tudom.

2024-01-11
p*** p****

Πολύ έγκυρη εφαρμογή. Δεν είναι απατεώνες

2024-02-15
E****

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΡΧΑΡΙΟ ΣΑΝ ΕΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΜΝΕΙ TRADING.EΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΜΜΕΣΣΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ{ ΟΠΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΨΑΞΕΙ ΑΛΛΟΥ } ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ|| ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ || ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ .

Εμφάνιση των κριτικών μας 4 & 5 αστέρων. Τα συγκεκριμένα στοιχεία του χρήστη έχουν σκόπιμα ανωνυμοποιηθεί για να διασφαλιστεί το απόρρητο του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι μια πλατφόρμα διαπραγματεύσεων;

Μια πλατφόρμα διαπραγματεύσεων είναι μια διαδικτυακή διεπαφή χρήστη που σας επιτρέπει να παίρνετε θέσεις σε χρηματοοικονομικά παράγωγα όπως CFD. Κάνοντας τοποθετήσεις αγοράς ή πώλησης σε μέσα διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, όπως κρυπτονομίσματα, μετοχές, forexδείκτες και εμπορεύματα, μπορείτε να κερδοσκοπήσετε στις κινήσεις των τιμών χιλιάδων υποκείμενων αγορών

Τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας που προσφέρουμε περιλαμβάνουν πρόσβαση σε ενσωματωμένες οικονομικές ειδήσεις, πολυάριθμα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης που σας βοηθούν να παίρνετε αποφάσεις με βάση την ιστορική κίνηση των τιμών και απεριόριστες λίστες παρακολούθησης για να μεγιστοποιήσετε τον έλεγχό σας στις θέσεις που κατέχετε.

Τι είναι μια εφαρμογή διαπραγματεύσεων;

Μια εφαρμογή διαπραγματεύσεων είναι ένα κινητό εργαλείο που σας επιτρέπει να διαπραγματεύεστε διάφορα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, όπως μετοχές, forex και εμπορεύματα, σε μια κινητή συσκευή smartphone ή tablet. 

Στην Capital.com, η απλή στη χρήση εφαρμογή μας παρέχει δεδομένα αγοράς σε πραγματικό χρόνο, έξυπνα εργαλεία διαγραμμάτων, απλή τοποθέτηση εντολών, λειτουργίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου και πολλά άλλα. Μπορείτε να απολαμβάνετε την ευκολία και την ευελιξία της εκτέλεσης διαπραγματεύσεων από οπουδήποτε με σύνδεση στο διαδίκτυο, σε iOS ή Android, και να αξιοποιείτε βασικές θεμελιώδεις ειδήσεις μέσω της έξυπνης ροής μας για να ενημερώνετε τις αποφάσεις σας στις αγορές.

Τι είναι η MT4;

Η MT4, επίσης γνωστή ως MetaTrader 4, είναι μια δημοφιλής πλατφόρμα διαπραγματεύσεων που χρησιμοποιείται τόσο από έμπειρους όσο και από αρχάριους traders. Παρέχει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή για τη διαπραγμάτευση διαφόρων χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως forex, δείκτες και μετοχές.

Η MT4 προσφέρει προηγμένα εργαλεία διαγραμμάτων, μια σειρά τεχνικών δεικτών, δυνατότητες αυτοματοποιημένων διαπραγματεύσεων και δεδομένα αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας στην Capital.com με την MT4 με ευκολία, αποκτώντας πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που βελτιώνουν την εμπειρία των διαπραγματεύσεων παγκοσμίως.

Τι είναι η TradingView;

Η TradingView είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα διαγραμμάτων και ανάλυσης με κοινωνική διάσταση. Η απλή διεπαφή της επιτρέπει στους traders να έχουν πρόσβαση σε προηγμένα εργαλεία διαγραμμάτων, τεχνικούς δείκτες και εργαλεία σχεδίασης, καθώς και να αναλύουν και να προβάλλουν δεδομένα της αγοράς σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Το κοινωνικό στοιχείο της TradingView σας επιτρέπει να μοιράζεστε ιδέες, στρατηγικές και αναλύσεις διαπραγματεύσεων με μια διεθνή κοινότητα, προσθέτοντας μια συνεργατική προσέγγιση στη διαπραγματευτική σας δραστηριότητα.

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μας μιλούν από μόνοι τους.

Όμιλος Capital.com
857K+
Ενεργοί λογαριασμού
5K+
Διαθέσιμα εργαλεία
24/7
Υποστήριξη πελατών
100
Τεχνικοί δείκτες

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται αφορούν την Capital Com Group.

