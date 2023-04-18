Διαπραγμάτευση επιτοκίων και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων

Πάρτε μια θέση σε χρηματοοικονομικά μέσα που συνδέονται με τις παγκόσμιες αλλαγές επιτοκίων με CFD και επιλεγμένες διαπραγματεύσεις knock-out. Εξερευνήστε όλες τις αγορές, από δείκτες και εμπορεύματα μέχρι ομόλογα και άλλα – απευθείας στην πλατφόρμα ιστού ή την εφαρμογή της Capital.com.

Διαπραγμάτευση επιτοκίων

Η διαπραγμάτευση επιτοκίων περιλαμβάνει την κερδοσκοπία σε χρηματοοικονομικά μέσα που συνδέονται με μελλοντικές αλλαγές στα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών, όπως το επιτόκιο των Ομοσπονδιακών Ταμείων των ΗΠΑ, το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας ή το επιτόκιο της διευκόλυνσης καταθέσεων της ΕΚΤ.

Οι αγορές που συνδέονται με τα επιτόκια μπορούν να κινηθούν σε απάντηση στις αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας, τα δεδομένα πληθωρισμού, τα στοιχεία απασχόλησης και τη γενικότερη μακροοικονομική αίσθηση.

Αντί να διαπραγματεύεστε άμεσα τις τιμές, μπορείτε να διαπραγματευτείτε CFDs σε άμεσες αγορές επιτοκίων ή μελλοντικές συμβάσεις επιτοκίων.

  • Τα CFDs spot επιτοκίων παρακολουθούν τις live τιμές της αγοράς που συνδέονται με τις προσδοκίες βραχυπρόθεσμων επιτοκίων. Μπορείτε επίσης να διαπραγματευτείτε επιλεγμένες αγορές ομολόγων με επιλογές knock-out.
  • Τα CFDs μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων παρακολουθούν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης όπως το 3μηνο SONIA ή Euribor, αντικατοπτρίζοντας τις προσδοκίες της αγοράς για τα επιτόκια μέχρι μια καθορισμένη ημερομηνία λήξης. Οι επιλογές knock-out δεν είναι διαθέσιμες στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ομολόγων.

Και οι δύο μορφές σας επιτρέπουν να κάνετε εικασίες σχετικά με τις κινήσεις τιμών των ομολόγων χωρίς να κατέχετε το υποκείμενο ομόλογο.

Γιατί να διαπραγματευτείτε τα επιτόκια;

Τα επιτόκια παίζουν καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, επηρεάζοντας τα πάντα από το κόστος δανεισμού μέχρι τις αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων. Όταν οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν ή μειώνουν τα επιτόκια, μπορεί να επηρεάσει forex, μετοχές, εμπορεύματα, και ειδικά τις αγορές ομολόγων.

Η διαπραγμάτευση χρηματοοικονομικών εργαλείων επιτοκίων σας επιτρέπει να ενεργείτε με βάση τις προσδοκίες γύρω από αυτές τις κινήσεις επιτοκίων – είτε αναμένετε σφιξίματα, χαλαρώματα ή απλώς μεταβλητότητα γύρω από βασικές ανακοινώσεις.

Με CFD trading, μπορείτε να πάτε μακριά ή κοντά σε αυτές τις κινήσεις, χωρίς να κατέχετε το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Έχετε επίσης την ευελιξία να προσαρμόσετε την έκθεσή σας με μόχλευση – αλλά θυμηθείτε, η μόχλευση αυξάνει τον κίνδυνο καθώς και την πιθανή ανταμοιβή. Τα knock-outs προσφέρουν μια διαφορετική προσέγγιση: διαπραγμάτευση αγορών ομολόγων με ενσωματωμένα όρια κινδύνου και προκαθορισμένα κόστη, που ορίζονται εκ των προτέρων, ενώ εξακολουθούν να έχουν πλήρη έκθεση στην αγορά.

Γιατί να διαπραγματευτείτε τις αγορές επιτοκίων με την Capital.com;

Είτε διαπραγματεύεστε γύρω από τις συναντήσεις κεντρικών τραπεζών, αντιδρώντας σε εκπλήξεις πληθωρισμού, είτε αναζητάτε να αντισταθμίσετε την έκθεση σε επιτόκια, η πλατφόρμα μας σας δίνει τα εργαλεία για να το κάνετε.

  • Πρόσβαση σε αγορές όπως η 3μηνη SONIA και η Euribor
  • Τιμές και ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο, όλα στην πλατφόρμα – ώστε να μπορείτε να είστε μπροστά από τις σημαντικές ανακοινώσεις δεδομένων
  • Προηγμένα εργαλεία διαγραμμάτων και διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των ειδοποιήσεων τιμής και των stop-loss*

Μείνετε συνδεδεμένοι με τις αγορές μέσω της διαισθητικής πλατφόρμας μας και της ανταποκριτικής υποστήριξης – και διαπραγματευτείτε βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία επιτοκίων, με μια ενημερωμένη προοπτική.

*Δεν είναι όλες οι εντολές παύσης απωλειών εγγυημένες. Οι εγγυημένες παύσεις επιβαρύνουν με χρέωση όταν ενεργοποιούνται.

2024-09-12
N****

Από τις καλύτερες εφαρμογές που έχω δοκιμάσει Σου έχει και την επιλογή για δοκιμαστικό τέλειο συγχαρητήρια στους δημιουργούς μπρα σας

2024-08-23
A****** P********

Μια εξαιρετική εφαρμογή αν θέλεις να μάθεις από μετοχές κτλπ και πάρα πολύ yser friendly

2024-04-16
S*** X*********

Ότι καλύτερο πρώτα σε μαθαίνει μετά αρχίζει και γίνεται ποιο διασκέδαστηκο και ωραίο

2023-04-18
L***** M****

Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!

2024-09-06
N*******

Η εμπειρία πού έχω γενικά είναι πάρα πολύ καλή. Νιώθω σιγουριά για ότι πρόβλημα προκύψει θα λυθεί. Η εταιρία έχει πολύ καλή οργάνωση σέ όλους τούς τομείς. Η κάθε μέρα είναι καλύτερη από την άλλη

2024-01-24
T******* A******

Άψογη εξυπηρέτηση και οργάνωση!!!

2024-01-19
S********* D****

Pénzt jó vele kereskedni

2025-02-06
G**** T*******

Γρήγορη εξυπηρέτηση και άμεση λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζα στην εφαρμογή

2024-11-14
Γι***** Κ******

Τιμια συνεργασια,καταπληκτικοι ανθρωποι.γιωργος.

2024-07-10
L***** K****

Η πλατφόρμα είναι οκ μέχρι στιγμής χωρίς κολλήματα

2023-08-06
T****

Egy jó app. Ajánlani tudom.

2024-01-11
p*** p****

Πολύ έγκυρη εφαρμογή. Δεν είναι απατεώνες

2024-02-15
E****

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΡΧΑΡΙΟ ΣΑΝ ΕΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΜΝΕΙ TRADING.EΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΜΜΕΣΣΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ{ ΟΠΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΨΑΞΕΙ ΑΛΛΟΥ } ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ|| ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ || ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ .

