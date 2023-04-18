Διαπραγμάτευση επιτοκίων

Η διαπραγμάτευση επιτοκίων περιλαμβάνει την κερδοσκοπία σε χρηματοοικονομικά μέσα που συνδέονται με μελλοντικές αλλαγές στα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών, όπως το επιτόκιο των Ομοσπονδιακών Ταμείων των ΗΠΑ, το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας ή το επιτόκιο της διευκόλυνσης καταθέσεων της ΕΚΤ.

Οι αγορές που συνδέονται με τα επιτόκια μπορούν να κινηθούν σε απάντηση στις αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας, τα δεδομένα πληθωρισμού, τα στοιχεία απασχόλησης και τη γενικότερη μακροοικονομική αίσθηση.

Αντί να διαπραγματεύεστε άμεσα τις τιμές, μπορείτε να διαπραγματευτείτε CFDs σε άμεσες αγορές επιτοκίων ή μελλοντικές συμβάσεις επιτοκίων.

Τα CFDs spot επιτοκίων παρακολουθούν τις live τιμές της αγοράς που συνδέονται με τις προσδοκίες βραχυπρόθεσμων επιτοκίων. Μπορείτε επίσης να διαπραγματευτείτε επιλεγμένες αγορές ομολόγων με επιλογές knock-out.

Τα CFDs μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων παρακολουθούν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης όπως το 3μηνο SONIA ή Euribor, αντικατοπτρίζοντας τις προσδοκίες της αγοράς για τα επιτόκια μέχρι μια καθορισμένη ημερομηνία λήξης. Οι επιλογές knock-out δεν είναι διαθέσιμες στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ομολόγων.

Και οι δύο μορφές σας επιτρέπουν να κάνετε εικασίες σχετικά με τις κινήσεις τιμών των ομολόγων χωρίς να κατέχετε το υποκείμενο ομόλογο.

Γιατί να διαπραγματευτείτε τα επιτόκια;

Τα επιτόκια παίζουν καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, επηρεάζοντας τα πάντα από το κόστος δανεισμού μέχρι τις αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων. Όταν οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν ή μειώνουν τα επιτόκια, μπορεί να επηρεάσει forex, μετοχές, εμπορεύματα, και ειδικά τις αγορές ομολόγων.

Η διαπραγμάτευση χρηματοοικονομικών εργαλείων επιτοκίων σας επιτρέπει να ενεργείτε με βάση τις προσδοκίες γύρω από αυτές τις κινήσεις επιτοκίων – είτε αναμένετε σφιξίματα, χαλαρώματα ή απλώς μεταβλητότητα γύρω από βασικές ανακοινώσεις.

Με CFD trading, μπορείτε να πάτε μακριά ή κοντά σε αυτές τις κινήσεις, χωρίς να κατέχετε το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Έχετε επίσης την ευελιξία να προσαρμόσετε την έκθεσή σας με μόχλευση – αλλά θυμηθείτε, η μόχλευση αυξάνει τον κίνδυνο καθώς και την πιθανή ανταμοιβή. Τα knock-outs προσφέρουν μια διαφορετική προσέγγιση: διαπραγμάτευση αγορών ομολόγων με ενσωματωμένα όρια κινδύνου και προκαθορισμένα κόστη, που ορίζονται εκ των προτέρων, ενώ εξακολουθούν να έχουν πλήρη έκθεση στην αγορά.

*Δεν είναι όλες οι εντολές παύσης απωλειών εγγυημένες. Οι εγγυημένες παύσεις επιβαρύνουν με χρέωση όταν ενεργοποιούνται.