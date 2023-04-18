Η διαπραγμάτευση επιτοκίων περιλαμβάνει την κερδοσκοπία σε χρηματοοικονομικά μέσα που συνδέονται με μελλοντικές αλλαγές στα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών, όπως το επιτόκιο των Ομοσπονδιακών Ταμείων των ΗΠΑ, το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας ή το επιτόκιο της διευκόλυνσης καταθέσεων της ΕΚΤ.
Οι αγορές που συνδέονται με τα επιτόκια μπορούν να κινηθούν σε απάντηση στις αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας, τα δεδομένα πληθωρισμού, τα στοιχεία απασχόλησης και τη γενικότερη μακροοικονομική αίσθηση.
Αντί να διαπραγματεύεστε άμεσα τις τιμές, μπορείτε να διαπραγματευτείτε CFDs σε άμεσες αγορές επιτοκίων ή μελλοντικές συμβάσεις επιτοκίων.
Και οι δύο μορφές σας επιτρέπουν να κάνετε εικασίες σχετικά με τις κινήσεις τιμών των ομολόγων χωρίς να κατέχετε το υποκείμενο ομόλογο.
Τα επιτόκια παίζουν καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, επηρεάζοντας τα πάντα από το κόστος δανεισμού μέχρι τις αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων. Όταν οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν ή μειώνουν τα επιτόκια, μπορεί να επηρεάσει forex, μετοχές, εμπορεύματα, και ειδικά τις αγορές ομολόγων.
Η διαπραγμάτευση χρηματοοικονομικών εργαλείων επιτοκίων σας επιτρέπει να ενεργείτε με βάση τις προσδοκίες γύρω από αυτές τις κινήσεις επιτοκίων – είτε αναμένετε σφιξίματα, χαλαρώματα ή απλώς μεταβλητότητα γύρω από βασικές ανακοινώσεις.
Με CFD trading, μπορείτε να πάτε μακριά ή κοντά σε αυτές τις κινήσεις, χωρίς να κατέχετε το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Έχετε επίσης την ευελιξία να προσαρμόσετε την έκθεσή σας με μόχλευση – αλλά θυμηθείτε, η μόχλευση αυξάνει τον κίνδυνο καθώς και την πιθανή ανταμοιβή. Τα knock-outs προσφέρουν μια διαφορετική προσέγγιση: διαπραγμάτευση αγορών ομολόγων με ενσωματωμένα όρια κινδύνου και προκαθορισμένα κόστη, που ορίζονται εκ των προτέρων, ενώ εξακολουθούν να έχουν πλήρη έκθεση στην αγορά.
Είτε διαπραγματεύεστε γύρω από τις συναντήσεις κεντρικών τραπεζών, αντιδρώντας σε εκπλήξεις πληθωρισμού, είτε αναζητάτε να αντισταθμίσετε την έκθεση σε επιτόκια, η πλατφόρμα μας σας δίνει τα εργαλεία για να το κάνετε.
Μείνετε συνδεδεμένοι με τις αγορές μέσω της διαισθητικής πλατφόρμας μας και της ανταποκριτικής υποστήριξης – και διαπραγματευτείτε βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία επιτοκίων, με μια ενημερωμένη προοπτική.
*Δεν είναι όλες οι εντολές παύσης απωλειών εγγυημένες. Οι εγγυημένες παύσεις επιβαρύνουν με χρέωση όταν ενεργοποιούνται.
