Τα βασικά της διαπραγμάτευσης μετοχών

Θέλετε να ενημερωθείτε για τις αγορές μετοχών και ETF; Αυτές είναι μερικές βασικές πληροφορίες για τον κόσμο της αγοράς και πώλησης αυτών των εργαλείων.

Τι είναι η διαπραγμάτευση μετοχών και ETFs;

Η διαπραγμάτευση μετοχών και ETFs είναι η διαδικασία αγοράς και πώλησης μετοχών μεμονωμένων εταιρειών ή καλαθιών περιουσιακών στοιχείων (όπως τα ETFs), με την ελπίδα να επωφεληθούν από τις διακυμάνσεις τιμών.

Μπορείτε να αγοράσετε και να πουλήσετε μετοχές ή ETFs απευθείας σε ένα χρηματιστήριο, ή να διαπραγματευτείτε εξωχρηματιστηριακά (OTC) παράγωγα όπως τα CFDs, με βάση την τιμή τους.

Οι traders γενικά στοχεύουν να εκμεταλλευτούν τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις της αγοράς. Μπορεί να αγοράσουν μετοχές ή ETFs που αναμένουν ότι θα ανέβουν, να τις κρατήσουν για λίγο και στη συνέχεια να τις πουλήσουν μόλις η αγορά ανέβει. Αυτό διαφέρει από την παραδοσιακή επένδυση, η οποία συνήθως περιλαμβάνει την αγορά και τη διατήρηση περιουσιακών στοιχείων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως με όλα τα προϊόντα διαπραγμάτευσης και επένδυσης, υπάρχει πάντα η πιθανότητα απώλειας, αλλά και κέρδους.

Γιατί να διαπραγματευτείτε μετοχές/ETF;

Οι μετοχές και τα ETFs είναι μεταξύ των πιο δημοφιλών αγορών για διαπραγματεύσεις. Οι μετοχές προσφέρουν έκθεση στην απόδοση μιας μόνο εταιρείας, ενώ τα ETFs παρακολουθούν μια ευρύτερη επιλογή περιουσιακών στοιχείων – από τομείς και δείκτες μέχρι εμπορεύματα και ομόλογα – σε ένα μόνο προϊόν.

Η διαπραγμάτευση CFD ή knock-outs σε μετοχές σας δίνει τη δυνατότητα να κερδοσκοπήσετε τόσο σε θέσεις πώλησης, όσο και σε θέσεις αγοράς, χωρίς να χρειάζεται να αγοράσετε φυσικά το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.

Με τα CFDs, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε μόχλευση για να ενισχύσετε την έκθεσή σας. Αυτό μπορεί να αυξήσει τα κέρδη σας, αλλά και τις απώλειές σας, καθώς και τα δύο θα βασίζονται στην πλήρη αξία της θέσης.

Γιατί να κάνετε διαπραγμάτευση μετοχών/ETFs με την Capital.com;

Προσφέρουμε διαπραγμάτευση CFD και διαπραγμάτευση knock-outs σε 4,000διεθνείς μετοχές και ETFs, δίνοντάς σας έκθεση στις διακυμάνσεις των τιμών των κρυπτονομισμάτων χωρίς να χρειάζεται να τα αγοράσετε άμεσα.

Προσφέρουμε επίσης διευρυμένες ώρες για βασικές μετοχές των ΗΠΑ, ώστε να μπορείτε να διαπραγματεύεστε τις κινήσεις τιμών γύρω από τις ανακοινώσεις κερδών που συνήθως δημοσιεύονται μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Εντοπίστε πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου με τα έξυπνα, διαισθητικά εργαλεία διαγραμμάτων μας, και ρυθμίστε ειδοποιήσεις τιμών για να σας ενημερώνουν για σημαντικές κινήσεις της αγοράς. Προστατέψτε τον εαυτό σας από δυσμενείς διακυμάνσεις τιμών με τη σειρά εργαλείων διαχείρισης κινδύνου μας, συμπεριλαμβανομένων των trailing stops, τα οποία κλειδώνουν τα κέρδη ενώ περιορίζουν τις απώλειες.*

*Δεν είναι όλες οι εντολές παύσης απωλειών εγγυημένες. Οι εγγυημένες παύσεις επιβαρύνουν με χρέωση όταν ενεργοποιούνται.