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Οι πιο ευμετάβλητες μετοχές

Ανακαλύψτε τις πιο ευμετάβλητες μετοχές του σήμερα και δημιουργήστε ένα δοκιμαστικό λογαριασμό για να εξασκηθείτε στη διαπραγμάτευση CFDs σε μετοχές υψηλής μεταβλητότητας με μηδενικό κίνδυνο για το κεφάλαιό σας.

Μετοχές: οι πιο ευμετάβλητες

Οι μετοχές με υψηλή μεταβλητότητα μπορούν να παρουσιάσουν ευκαιρίες, αλλά και κινδύνους. Μάθετε περισσότερα για τις δυνητικά υψηλά ευμετάβλητες μετοχές και αποφασίστε αν ταιριάζουν στη στρατηγική διαπραγματεύσεών σας.
Σελίδα ΕπισκόπησηςΚορυφαία σε όγκο tradingΠιο ευμετάβλητηΜετώπεςΜεγαλύτερες Πτώσεις
ΠώλησηΑγοράSpreadΜετ. 1ημ.Διαγράμματα 1ημ.
ΔιαπραγματευτήςΑγοραστές
ERAauERA FPO ''A''
0813Shimao Property Holdings Limited
XSD2Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF
AIFUAIX Inc
SNBRSleep Number Corp
BRUauBuru Energy
INTRUMIntrum AB
5802Sumitomo Electric Industries, Ltd.
1918Sunac China Holdings Limited
SOSSOS Limited
Οι τιμές των μετοχών είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από τις live τιμές της αγοράς.

Καθοδήγηση για τις πιο ευμετάβλητες μετοχές

Τι κάνει μια μετοχή ευμετάβλητη ;

Μια μετοχή μπορεί να γίνει ευμετάβλητη λόγω μιας σειράς παραγόντων που επηρεάζουν τις κινήσεις των τιμών της. Αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Αλλαγές στην οικονομική κατάσταση μιας εταιρείας
  • Μεταβολές στο κλίμα της αγοράς
  • Σημαντικές ειδήσεις ή γεγονότα όπως συγχωνεύσεις
  • Διακυμάνσεις των οικονομικών δεικτών
  • Ευρύτερες κινήσεις της αγοράς ή του τομέα

Η μεταβλητότητα των μετοχών μπορεί επίσης να αυξηθεί λόγω της ίδιας της συναλλακτικής δραστηριότητας, όπως οι υψηλοί όγκοι διαπραγμάτευσης ή οι κερδοσκοπικές διαπραγματεύσεις. Ουσιαστικά, οποιαδήποτε είδηση ή γεγονός που θα μπορούσε ενδεχομένως να αλλάξει τις αντιλήψεις των traders για τη μελλοντική αξία της μετοχής θα μπορούσε να προκαλέσει μεταβλητότητα.

Είναι μια ευμετάβλητη μετοχή κακή ;

Αν θέλετε να διαπραγματεύεστε ευμετάβλητες μετοχές, να θυμάστε ότι μια ευμετάβλητη μετοχή δεν είναι εγγενώς κακή, αλλά παρουσιάζει διαφορετικό προφίλ κινδύνου.

Η μεταβλητότητα σημαίνει ότι η τιμή μιας μετοχής μπορεί να παρουσιάζει δραματικές διακυμάνσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Αν και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες πιθανές αποδόσεις, συνεπάγεται επίσης αυξημένο κίνδυνο και πιθανότητα υψηλότερων απωλειών.

Τελικά, το αν μια ευμετάβλητη μετοχή είναι καλή ή κακή εξαρτάται από την ανοχή του trader στον κίνδυνο, τη στρατηγική του και τους οικονομικούς του στόχους.