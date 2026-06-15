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Οι πιο διαπραγματεύσιμες μετοχές

Ρίξτε μια ματιά στις πιο δραστήριες μετοχές της ημέρας – τις πιο δημοφιλείς μετοχές που διαπραγματεύονται οι πελάτες μας χρησιμοποιώντας CFD. 

Μετοχές: οι πιο διαπραγματεύσιμες

Δείτε τις πιο διαπραγματεύσιμες μετοχές σήμερα. Θα ταιριάζουν στη στρατηγική διαπραγμάτευσης που ακολουθείτε;
Σελίδα ΕπισκόπησηςΚορυφαία σε όγκο tradingΠιο ευμετάβλητηΜετώπεςΜεγαλύτερες Πτώσεις
ΠώλησηΑγοράSpreadΜετ. 1ημ.Διαγράμματα 1ημ.
ΔιαπραγματευτήςΑγοραστές
SPCXSpaceX
TSLATesla Inc
MUMicron Technology Inc
NVDANVIDIA Corp
MSTRStrategy Inc
AMDAdvanced Micro Devices Inc
SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X Shares
SNDKSanDisk Corp
MRVLMarvell Technology Group Ltd.
INTCIntel Corp
Οι τιμές των μετοχών είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από τις live τιμές της αγοράς.

Οδηγίες για τις πιο διαπραγματεύσιμες μετοχές

Ποιες είναι οι κορυφαίες παγκόσμιες μετοχές;

Ο όρος 'κορυφαίες παγκόσμιες μετοχές' αναφέρεται γενικά σε εταιρείες με σταθερό ιστορικό υψηλών επιδόσεων. Δηλαδή, ισχυρά οικονομικά θεμελιώδη μεγέθη, σταθερές αποδόσεις για τους μετόχους και υψηλή κεφαλαιοποίηση. 

Οι κορυφαίες μετοχές παγκοσμίως θα αλλάζουν συνεχώς ανάλογα με μια σειρά παραγόντων που επηρεάζουν την κεφαλαιοποίησή τους. Αυτοί μπορεί να είναι εσωτερικοί – όπως αλλαγές στην ανώτατη διοίκηση ή κυκλοφορία νέων προϊόντων – ή εξωτερικοί, όπως γεωπολιτικά γεγονότα ή έλλειψη υλικών. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε στατική λίστα με τις 'κορυφαίες μετοχές παγκοσμίως' μπορεί να καταστεί πολύ εύκολα ξεπερασμένη. 

Μπορείτε να δείτε ποιες μετοχές είναι οι πιο διαπραγματεύσιμες από τους πελάτες μας στον παραπάνω πίνακα. Οι σημαντικοί γίγαντες συχνά εμφανίζονται σε σημαντικούς παγκόσμιους δείκτες όπως ο US 500, UK 100 ή Japan 225

Τι είναι οι μετοχές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο;

Οι μετοχές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο είναι μονάδες ιδιοκτησίας μιας εταιρείας. Είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό για αγορά και πώληση σε χρηματιστηριακές αγορές, όπως το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ή το Χρηματιστήριο του Λονδίνου. 

Αυτό επιτρέπει τόσο στους απλούς ανθρώπους όσο και στους θεσμικούς φορείς να επενδύουν και να κατέχουν μέρος μιας εταιρείας. Οι άνθρωποι το κάνουν αυτό για να επηρεάσουν τη διακυβέρνηση μιας εταιρείας μέσω των δικαιωμάτων ψήφου, να λάβουν αποδόσεις από μερίσματα ή απλά για να κερδοσκοπήσουν από την τιμή της μετοχής. Οι εταιρείες, από την άλλη πλευρά, προσφέρουν μετοχές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο για να αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια από ένα ευρύ φάσμα επενδυτών, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, την καινοτομία και τις λειτουργικές αλλαγές.

Ποια είναι τα μετοχικά με τον υψηλότερο όγκο διαπραγμάτευσης;

Οι μετοχές με τον υψηλότερο όγκο είναι αυτές που διαπραγματεύονται πιο συχνά στα χρηματιστήρια, γεγονός που αντανακλά το υψηλό ενδιαφέρον των traders. Αυτές οι μετοχές ανήκουν συχνά σε μεγάλες εταιρείες με σημαντική κάλυψη από τα ΜΜΕ, όπως η Apple, η Tesla ή η Amazon.