Οι πιο διαπραγματεύσιμες μετοχές

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Ο όρος 'κορυφαίες παγκόσμιες μετοχές' αναφέρεται γενικά σε εταιρείες με σταθερό ιστορικό υψηλών επιδόσεων. Δηλαδή, ισχυρά οικονομικά θεμελιώδη μεγέθη, σταθερές αποδόσεις για τους μετόχους και υψηλή κεφαλαιοποίηση.
Οι κορυφαίες μετοχές παγκοσμίως θα αλλάζουν συνεχώς ανάλογα με μια σειρά παραγόντων που επηρεάζουν την κεφαλαιοποίησή τους. Αυτοί μπορεί να είναι εσωτερικοί – όπως αλλαγές στην ανώτατη διοίκηση ή κυκλοφορία νέων προϊόντων – ή εξωτερικοί, όπως γεωπολιτικά γεγονότα ή έλλειψη υλικών. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε στατική λίστα με τις 'κορυφαίες μετοχές παγκοσμίως' μπορεί να καταστεί πολύ εύκολα ξεπερασμένη.
Μπορείτε να δείτε ποιες μετοχές είναι οι πιο διαπραγματεύσιμες από τους πελάτες μας στον παραπάνω πίνακα. Οι σημαντικοί γίγαντες συχνά εμφανίζονται σε σημαντικούς παγκόσμιους δείκτες όπως ο US 500, UK 100 ή Japan 225.
Οι μετοχές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο είναι μονάδες ιδιοκτησίας μιας εταιρείας. Είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό για αγορά και πώληση σε χρηματιστηριακές αγορές, όπως το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ή το Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Αυτό επιτρέπει τόσο στους απλούς ανθρώπους όσο και στους θεσμικούς φορείς να επενδύουν και να κατέχουν μέρος μιας εταιρείας. Οι άνθρωποι το κάνουν αυτό για να επηρεάσουν τη διακυβέρνηση μιας εταιρείας μέσω των δικαιωμάτων ψήφου, να λάβουν αποδόσεις από μερίσματα ή απλά για να κερδοσκοπήσουν από την τιμή της μετοχής. Οι εταιρείες, από την άλλη πλευρά, προσφέρουν μετοχές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο για να αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια από ένα ευρύ φάσμα επενδυτών, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, την καινοτομία και τις λειτουργικές αλλαγές.
Οι μετοχές με τον υψηλότερο όγκο είναι αυτές που διαπραγματεύονται πιο συχνά στα χρηματιστήρια, γεγονός που αντανακλά το υψηλό ενδιαφέρον των traders. Αυτές οι μετοχές ανήκουν συχνά σε μεγάλες εταιρείες με σημαντική κάλυψη από τα ΜΜΕ, όπως η Apple, η Tesla ή η Amazon.