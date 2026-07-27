Χρεώσεις και τέλη - Μετοχές

Όλες οι χρεώσεις και τα τέλη για τις μετοχικές συμμετοχές καταγράφονται και αποκαλύπτονται πριν από οποιαδήποτε επένδυση γίνει.

Επένδυση σε μετοχές

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CFD και Knock Out

Χρεώσεις & Τέλη

Τέλη λογαριασμού

Άνοιγμα λογαριασμού

ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ

Κλείσιμο λογαριασμού

ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ

Τέλη καταθέσεων και αναλήψεων

Τέλος κατάθεσης

ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ

Ελάχιστη κατάθεση

20 USD/EUR/GBP ή 100 PLN  

Για όλες τις μεθόδους πληρωμής, εκτός από τη μεταφορά χρημάτων, η οποία έχει ελάχιστο ποσό 50 EUR (ή το αντίστοιχο στο νόμισμα του λογαριασμού σας διαπραγμάτευσης)

Τέλος ανάληψης

ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
Ελάχιστη ανάληψη

20 EUR/USD/GBP για τραπεζικές κάρτες*

*Η ελάχιστη ανάληψη που μπορείτε να κάνετε θα διαφέρει ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής σας (δείτε εδώ για λεπτομέρειες.

Αν έχετε κάτω από το ελάχιστο όριο ανάληψης στον λογαριασμό σας, θα μπορείτε να κάνετε ανάληψη μόνο το πλήρες υπόλοιπό σας.

Τέλη trading

FX markup

Ισχύει όταν το μέσο είναι σε διαφορετικό νόμισμα από αυτού του λογαριασμού σας.

0.4% της τρέχουσας ισοτιμίας forex

  • Εφαρμόζεται σε αγορές, πωλήσεις και εταιρικές ενέργειες / κατανομές μετρητών

  • Η εκτιμώμενη συναλλαγματική ισοτιμία εμφανίζεται κατά την τοποθέτηση εντολής

  • Το τελικό ποσό FX επιβεβαιώνεται μετά την εκτέλεση και την εκκαθάριση

Κανονιστικά τέλη και φόροι

Πρόκειται για χρεώσεις που καθορίζονται από το εκάστοτε χρηματιστήριο ή την αρμόδια ρυθμιστική αρχή, και όχι από το Capital.com. Μεταφέρονται με κόστος.

  • Μεταφέρονται στους πελάτες κατά την εκτέλεση

  • Διαφέρει ανά αγορά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανά πλευρά συναλλαγής (αγορά ή πώληση)

  • Μια αναλυτική παρουσίαση είναι διαθέσιμη εδώ