Προειδοποίηση ρίσκου: Η αξία των μετοχών και των ETF που αγοράστηκαν μέσω ενός λογαριασμού διαπραγμάτευσης μετοχών μπορεί να πέσει καθώς και να αυξηθεί, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι θα πάρετε πίσω λιγότερα από όσα επενδύσατε αρχικά. Το κεφάλαιό σας είναι σε κίνδυνο.

Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση για μελλοντικά αποτελέσματα. Οι αποδόσεις υπόκεινται σε ρίσκο αγοράς και, όταν η επένδυση ή ο λογαριασμός περιλαμβάνει ξένο νόμισμα, σε συναλλαγματικό ρίσκο.

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