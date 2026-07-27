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Άνοιγμα λογαριασμού
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ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
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Κλείσιμο λογαριασμού
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ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
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Τέλος κατάθεσης
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ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
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Ελάχιστη κατάθεση
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20 USD/EUR/GBP ή 100 PLN
Για όλες τις μεθόδους πληρωμής, εκτός από τη μεταφορά χρημάτων, η οποία έχει ελάχιστο ποσό 50 EUR (ή το αντίστοιχο στο νόμισμα του λογαριασμού σας διαπραγμάτευσης)
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Τέλος ανάληψης
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ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
|Ελάχιστη ανάληψη
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20 EUR/USD/GBP για τραπεζικές κάρτες*
*Η ελάχιστη ανάληψη που μπορείτε να κάνετε θα διαφέρει ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής σας (δείτε εδώ για λεπτομέρειες.
Αν έχετε κάτω από το ελάχιστο όριο ανάληψης στον λογαριασμό σας, θα μπορείτε να κάνετε ανάληψη μόνο το πλήρες υπόλοιπό σας.
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FX markup
Ισχύει όταν το μέσο είναι σε διαφορετικό νόμισμα από αυτού του λογαριασμού σας.
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0.4% της τρέχουσας ισοτιμίας forex
Πρόκειται για χρεώσεις που καθορίζονται από το εκάστοτε χρηματιστήριο ή την αρμόδια ρυθμιστική αρχή, και όχι από το Capital.com. Μεταφέρονται με κόστος.
Μεταφέρονται στους πελάτες κατά την εκτέλεση
Διαφέρει ανά αγορά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανά πλευρά συναλλαγής (αγορά ή πώληση)
Μια αναλυτική παρουσίαση είναι διαθέσιμη εδώ.