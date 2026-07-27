Αρχική οθόνηΔιαπραγμάτευσηΤιμολόγησηCFD και Knock-outs

Χρεώσεις και τέλη – CFDs και Knock-outs

Όλες οι χρεώσεις και τα τέλη καταγράφονται και γνωστοποιούνται πριν από το άνοιγμα οποιασδήποτε θέσης.

Επενδύσεις σε μετοχές

Χρεώσεις & Τέλη

CFD και Knock Out

Κύλιση προς τα κάτω

Τέλη λογαριασμού

Άνοιγμα λογαριασμού

ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ

Κλείσιμο λογαριασμού

ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ

Δοκιμαστικός λογαριασμός

ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ

Τέλη καταθέσεων και αναλήψεων

Τέλος κατάθεσης

ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ

Ελάχιστη κατάθεση

20 USD/EUR/GBP ή 100 PLN  

Για όλες τις μεθόδους πληρωμής, εκτός από τη μεταφορά χρημάτων, η οποία έχει ελάχιστο ποσό 50 EUR (ή το αντίστοιχο στο νόμισμα του λογαριασμού σας διαπραγμάτευσης)

Τέλος ανάληψης

ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
Ελάχιστη ανάληψη

20 EUR/USD/GBP για τραπεζικές κάρτες*

*Η ελάχιστη ανάληψη που μπορείτε να κάνετε θα διαφέρει ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής σας (δείτε εδώ για λεπτομέρειες.

Αν έχετε κάτω από το ελάχιστο όριο ανάληψης στον λογαριασμό σας, θα μπορείτε να κάνετε ανάληψη μόνο το πλήρες υπόλοιπό σας.

Χρεώσεις trading

Το spread
Το spread είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και αγοράς ενός εργαλείου. Είναι το κόστος εκτέλεσης μιας θέσης.  

Μάθετε περισσότερα

Τα spreads είναι δυναμικά και προσαρμόζονται ανάλογα με τις υποκείμενες συνθήκες της αγοράς. Ελέγξτε το spread για ένα συγκεκριμένο εργαλείο εδώ.

Προμήθεια διαπραγμάτευσης

ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ

Τέλος διανυκτέρευσης*
Μια προσαρμογή επιτοκίου εφαρμόζεται όταν μια θέση διατηρείται τη νύχτα.
*1:1 μόχλευση (χωρίς μόχλευση) θέσεις CFD δεν υπόκεινται σε χρηματοδότηση διανυκτέρευσης, εκτός από έναν περιορισμένο αριθμό αγορών.

Μάθετε περισσότερα

Το τέλος καταβάλλεται ή εισπράττεται ανάλογα με την κατεύθυνση της θέσης. Τα τέλη για κάθε εργαλείο αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα εργαλείων. 

Μετατροπή νομίσματος
Ένα τέλος μετατροπής επιβάλλεται σε αγορές σε διαφορετικό νόμισμα από αυτό του λογαριασμού διαπραγμάτευσης.

Εφαρμόζεται η ίδια προσαύξηση FX κατά τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ υπο-λογαριασμών σε διαφορετικά νομίσματα.

0.7% της τιμής spot forex (πελάτες λιανικής)
0.5% της τιμής spot forex (επαγγελματίες πελάτες)

Το τέλος περιλαμβάνεται στη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή — δεν χρεώνεται ξεχωριστά.

Εγγυημένες εντολές stop-loss orders (GSL)*
Μια GSL κλείνει μια θέση στην καθορισμένη τιμή, εξουδετερώνοντας το ρίσκο ολίσθησης κατά την εκτέλεση. Ένα τέλος ισχύει όταν ενεργοποιείται. 

Μάθετε περισσότερα

Το τέλος GSL ποικίλλει ανάλογα με την αγορά, την τιμή εισόδου και το μέγεθος της θέσης.

Το τέλος εμφανίζεται στο δελτίο συναλλαγής πριν από το άνοιγμα της θέσης. Λεπτομέρειες παρακάτω.

Spread και προμήθειες διανυκτέρευσης ανά εργαλείο

ΟλαΕμπορεύματαΚρυπτο-ΝομίσματαΣυνάλλαγμαΔείκτεςΜετοχέςΟμόλογαΕπιτόκια
ΌνομαΠώλησηΑγοράSpreadΠροσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης αγοράςΠροσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης πώλησηςΕγγυημένο ασφάλιστρο διακοπής
GoldGold Spot
-0.03869%
0.03047%
0.03
US100US Tech 100
-0.02151%
-0.00071%
0.02
BTC/USDBitcoin to US Dollar
-0.06164%
0.01370%
0.25
XRP/USDRipple to US Dollar
-0.06164%
0.01370%
0.25
ETH/USDEthereum to US Dollar
-0.06164%
0.01370%
0.25
Oil - CrudeUS Crude Oil Spot
-0.01096%
-0.01096%
0.03
J225Japan 225
-0.01374%
-0.00848%
0.03
Οι τιμές των μετοχών είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από τις live τιμές της αγοράς.

Τέλος spread

Το spread αγοράς-πώλησης είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης (bid) και αγοράς (ask) ενός εργαλείου. Η τιμή ζήτησης είναι πάντα υψηλότερη από την τιμή προσφοράς, που σημαίνει ότι η αγορά πρέπει να κινηθεί πέρα από το spread προτού μια θέση γίνει θετική.

Τα spreads αντικατοπτρίζουν τις υποκείμενες συνθήκες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς, της ζήτησης και της ρευστότητας. Σε πιο ρευστές αγορές, τα spreads τείνουν να είναι στενότερα.

Παράδειγμα spread CFD

  • 1 συμβόλαιο διατηρείται στο EU Stocks 50, με τιμή 5200/5201.
  • Το spread είναι 1 μονάδα.
  • Το μισό του spread καταβάλλεται στο άνοιγμα και το άλλο μισό στο κλείσιμο. Το συνολικό κόστος spread είναι €1 x 1 μονάδα = €1.

Τέλος χρηματοδότησης διανυκτέρευσης

Όταν μια θέση διατηρείται κατά τη διάρκεια της νύχτας, εφαρμόζεται προσαρμογή επιτοκίου. Το αν αυτό το ποσό καταβάλλεται ή εισπράττεται εξαρτάται από την κατεύθυνση της θέσης και την υποκείμενη τιμή. Ο υπολογισμός βασίζεται σε καθορισμένα επιτόκια και παράγοντες της αγοράς, όπως περιγράφεται στα παρακάτω παραδείγματα.

Για τις περισσότερες αγορές, μια θέση CFD μόχλευσης 1:1 (χωρίς μόχλευση) δεν θα επιβαρύνεται με χρέωση χρηματοδότησης διανυκτέρευσης. Τα ακόλουθα εργαλεία αποτελούν εξαιρέσεις, όπου εφαρμόζεται χρηματοδότηση διανυκτέρευσης ανεξαρτήτως μόχλευσης:

  • Φυσικό Αέριο
  • Κακάο ΗΠΑ
  • Δείκτης Μεταβλητότητας (VIX)
  • Ζεύγη Forex με Τουρκική Λίρα (TRY)

Φόρμουλα

Το ημερήσιο μας τέλος +/- σημείο αναφοράς επιτοκίων

Το σημείο αναφοράς* παρακολουθεί το νόμισμα της υποκείμενης αγοράς. Οι δείκτες που εκφράζονται σε USD χρησιμοποιούν το SOFR. Οι δείκτες που εκφράζονται σε GBP χρησιμοποιούν το SONIA.

Το ημερήσιο τέλος μας είναι 4% ετησίως. Το ετήσιο επιτόκιο διαιρείται με 360 ή 365 ημέρες, ανάλογα με τη σύμβαση νομίσματος:

GBP, CAD, SGD και παρόμοια νομίσματα: 4% / 365 = 0.01096% ανά ημέρα USD, EUR, CHF, JPY και παρόμοια νομίσματα: 4% / 360 = 0.01111% ανά ημέρα

Ο διαιρέτης αντιστοιχεί στο πρότυπο υπολογισμού ημερών που εφαρμόζεται στην αγορά κάθε νομίσματος.

*Ο σχετικός δείκτης επιτοκίων περιλαμβάνει μια προσαρμογή τέλους υποκείμενου spread. Αυτό αντικατοπτρίζεται στον δημοσιευμένο συντελεστή (για παράδειγμα, SOFR ή SONIA).

Παράδειγμα CFD

  • 0.6 συμβόλαια διατηρούνται στο US Tech 100, με τιμή 20,140. Η συνολική έκθεση είναι $12,084.
  • Ο δείκτης US Tech 100 είναι σε USD. Το σχετικό επιτόκιο αναφοράς είναι το SOFR, το οποίο υπολογίζεται εδώ σε 5.01448% ετησίως ή 0.01393% ημερησίως.
  • Το ημερήσιο τέλος της πλατφόρμας είναι 0.01111%.
  • Για θέση αγοράς: 0.02504% (SOFR + τέλος πλατφόρμας) = $3.03 πληρώθηκε.
  • Για θέση πώλησης: 0.00282% (SOFR − τέλος πλατφόρμας) = $0.34 ελήφθη.

Εγγυημένο τέλος stop loss

Μια τυπική εντολή stop-loss κλείνει μια θέση σε ένα καθορισμένο επίπεδο. Δεν είναι εγγυημένο ότι θα εκτελεστεί ακριβώς σε αυτή την τιμή — κατά τη διάρκεια ενός κενού αγοράς, η εκτέλεση μπορεί να πραγματοποιηθεί στην επόμενη διαθέσιμη τιμή. Η ολίσθηση μπορεί να προκύψει σε συνθήκες αστάθειας ή χαμηλής ρευστότητας.

Μια εγγυημένη εντολή stop-loss (GSL) κλείνει μια θέση ακριβώς στην καθορισμένη τιμή, ανεξάρτητα από την ολίσθηση ή τα κενά της αγοράς. Μια χρέωση — το ασφάλιστρο GSL — ισχύει αν ενεργοποιηθεί η εντολή.

Το τέλος GSL υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τρία στοιχεία: εγγυημένο ασφάλιστρο παύσης (ποσοστό), τιμή ανοίγματος θέσης και ποσότητα.

GSL τέλος = GSL ασφάλιστρο * τιμή ανοίγματος θέσης * ποσότητα.

Το ισχύον τέλος GSL εμφανίζεται στο δελτίο συναλλαγής όταν επιλέγεται ένα GSL.

Τέλος μετατροπής νομίσματος

Ισχύει όταν μια συναλλαγή πραγματοποιείται σε νόμισμα διαφορετικό από το βασικό νόμισμα του λογαριασμού. 

Ισχύει για:

  • Πραγματοποιημένα κέρδη και απώλειες
  • Προσαρμογή χρηματοδότησης διανυκτέρευσης
  • Τέλη εγγυημένης εντολής stop-loss
  • Μερίσματα
  • Αυτόνομες μετατροπές νομισμάτων (χειροκίνητες μετατροπές υπολοίπου λογαριασμού)

Παράδριγμα - κλείσιμο μιας διαπραγμάτευσης

  • Νόμισμα λογαριασμού: EUR Η διαπραγμάτευση μετοχών ΗΠΑ έκλεισε με κέρδος $11.30.
  • Σε spot τιμή (1.1300): €10.00
  • Συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του τέλους 0.7% (1.1379): €9.93
  • Τέλη μετατροπής: €0.07

Παράδειγμα — Προσαρμογή χρηματοδότησης διανυκτέρευσης

  • Θέση μετοχής ΗΠΑ. Προσαρμογή χρηματοδότησης διανυκτέρευσης -$4.00 ισχύει σε USD.
  • Σε spot τιμή (1.1300): €3.54
  • Συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του τέλους 0.7% (1.1221): €3.57
  • Τέλη μετατροπής: €0.03

Η συνολική τιμή ανταλλαγής που χρησιμοποιείται για κάθε μετατροπή εμφανίζεται στην ενότητα Αναφορές και κατά το κλείσιμο μιας θέσης.

Τέλος knock-out

Οι επιλογές knock-out είναι διαθέσιμες μόνο σε ορισμένες χώρες. Το τέλος knock-out διατηρείται όταν ανοίγετε μια διαπραγμάτευση knock-out. Λειτουργεί ως εγγυημένο ασφάλιστρο stop: το μέγιστο ρίσκο της θέσης καθορίζεται τη στιγμή της εισόδου.

Αν η διαπραγμάτευσή σας κλείσει χωρίς να φτάσει στο επίπεδο knock-out, το τέλος επιστρέφεται πλήρως.

Το τέλος υπολογίζεται ως ποσοστό της συνολικής έκθεσης της διαπραγμάτευσης (υποκείμενη τιμή × αριθμός συμβολαίων).

Παράδειγμα – Germany 40, κύριοι δείκτες

  • Ο Germany 40 διαπραγματεύεται στα €10,000.
  • Ένα call knock-out ανοίγεται με επίπεδο knock-out €9,900.
  • Το τέλος knock-out για κύριους δείκτες είναι 0.02% της ονομαστικής αξίας: €10,000 × 0.02% = €2.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε στο κουμπί ‘Knock-outs’ στην ενότητα ‘Spread και νυχτερινές χρεώσεις ανά εργαλείο’ παραπάνω.

Περισσότερα για τις τιμές μας

Κατανόηση της τιμολόγησης του Capital.com

Μια αναλυτική καταγραφή όλων των χρεώσεων που ισχύουν όταν διαπραγματεύεστε μαζί μας.

Διαβάστε περισσότερα