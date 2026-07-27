Αρχική οθόνηΔιαπραγμάτευσηΤιμολόγησηCFD και Knock-outs
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Άνοιγμα λογαριασμού
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ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
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Κλείσιμο λογαριασμού
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ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
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Δοκιμαστικός λογαριασμός
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ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
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Τέλος κατάθεσης
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ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
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Ελάχιστη κατάθεση
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20 USD/EUR/GBP ή 100 PLN
Για όλες τις μεθόδους πληρωμής, εκτός από τη μεταφορά χρημάτων, η οποία έχει ελάχιστο ποσό 50 EUR (ή το αντίστοιχο στο νόμισμα του λογαριασμού σας διαπραγμάτευσης)
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Τέλος ανάληψης
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ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
|Ελάχιστη ανάληψη
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20 EUR/USD/GBP για τραπεζικές κάρτες*
*Η ελάχιστη ανάληψη που μπορείτε να κάνετε θα διαφέρει ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής σας (δείτε εδώ για λεπτομέρειες.
Αν έχετε κάτω από το ελάχιστο όριο ανάληψης στον λογαριασμό σας, θα μπορείτε να κάνετε ανάληψη μόνο το πλήρες υπόλοιπό σας.
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Το spread
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Τα spreads είναι δυναμικά και προσαρμόζονται ανάλογα με τις υποκείμενες συνθήκες της αγοράς. Ελέγξτε το spread για ένα συγκεκριμένο εργαλείο εδώ.
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Προμήθεια διαπραγμάτευσης
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ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
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Τέλος διανυκτέρευσης*
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Το τέλος καταβάλλεται ή εισπράττεται ανάλογα με την κατεύθυνση της θέσης. Τα τέλη για κάθε εργαλείο αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα εργαλείων.
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Μετατροπή νομίσματος
Εφαρμόζεται η ίδια προσαύξηση FX κατά τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ υπο-λογαριασμών σε διαφορετικά νομίσματα.
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0.7% της τιμής spot forex (πελάτες λιανικής)
Το τέλος περιλαμβάνεται στη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή — δεν χρεώνεται ξεχωριστά.
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Εγγυημένες εντολές stop-loss orders (GSL)*
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Το τέλος GSL ποικίλλει ανάλογα με την αγορά, την τιμή εισόδου και το μέγεθος της θέσης.
Το τέλος εμφανίζεται στο δελτίο συναλλαγής πριν από το άνοιγμα της θέσης. Λεπτομέρειες παρακάτω.
Το spread αγοράς-πώλησης είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης (bid) και αγοράς (ask) ενός εργαλείου. Η τιμή ζήτησης είναι πάντα υψηλότερη από την τιμή προσφοράς, που σημαίνει ότι η αγορά πρέπει να κινηθεί πέρα από το spread προτού μια θέση γίνει θετική.
Τα spreads αντικατοπτρίζουν τις υποκείμενες συνθήκες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς, της ζήτησης και της ρευστότητας. Σε πιο ρευστές αγορές, τα spreads τείνουν να είναι στενότερα.
Όταν μια θέση διατηρείται κατά τη διάρκεια της νύχτας, εφαρμόζεται προσαρμογή επιτοκίου. Το αν αυτό το ποσό καταβάλλεται ή εισπράττεται εξαρτάται από την κατεύθυνση της θέσης και την υποκείμενη τιμή. Ο υπολογισμός βασίζεται σε καθορισμένα επιτόκια και παράγοντες της αγοράς, όπως περιγράφεται στα παρακάτω παραδείγματα.
Για τις περισσότερες αγορές, μια θέση CFD μόχλευσης 1:1 (χωρίς μόχλευση) δεν θα επιβαρύνεται με χρέωση χρηματοδότησης διανυκτέρευσης. Τα ακόλουθα εργαλεία αποτελούν εξαιρέσεις, όπου εφαρμόζεται χρηματοδότηση διανυκτέρευσης ανεξαρτήτως μόχλευσης:
Το ημερήσιο μας τέλος +/- σημείο αναφοράς επιτοκίων
Το σημείο αναφοράς* παρακολουθεί το νόμισμα της υποκείμενης αγοράς. Οι δείκτες που εκφράζονται σε USD χρησιμοποιούν το SOFR. Οι δείκτες που εκφράζονται σε GBP χρησιμοποιούν το SONIA.
Το ημερήσιο τέλος μας είναι 4% ετησίως. Το ετήσιο επιτόκιο διαιρείται με 360 ή 365 ημέρες, ανάλογα με τη σύμβαση νομίσματος:
GBP, CAD, SGD και παρόμοια νομίσματα: 4% / 365 = 0.01096% ανά ημέρα USD, EUR, CHF, JPY και παρόμοια νομίσματα: 4% / 360 = 0.01111% ανά ημέρα
Ο διαιρέτης αντιστοιχεί στο πρότυπο υπολογισμού ημερών που εφαρμόζεται στην αγορά κάθε νομίσματος.
*Ο σχετικός δείκτης επιτοκίων περιλαμβάνει μια προσαρμογή τέλους υποκείμενου spread. Αυτό αντικατοπτρίζεται στον δημοσιευμένο συντελεστή (για παράδειγμα, SOFR ή SONIA).
Μια τυπική εντολή stop-loss κλείνει μια θέση σε ένα καθορισμένο επίπεδο. Δεν είναι εγγυημένο ότι θα εκτελεστεί ακριβώς σε αυτή την τιμή — κατά τη διάρκεια ενός κενού αγοράς, η εκτέλεση μπορεί να πραγματοποιηθεί στην επόμενη διαθέσιμη τιμή. Η ολίσθηση μπορεί να προκύψει σε συνθήκες αστάθειας ή χαμηλής ρευστότητας.
Μια εγγυημένη εντολή stop-loss (GSL) κλείνει μια θέση ακριβώς στην καθορισμένη τιμή, ανεξάρτητα από την ολίσθηση ή τα κενά της αγοράς. Μια χρέωση — το ασφάλιστρο GSL — ισχύει αν ενεργοποιηθεί η εντολή.
Το τέλος GSL υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τρία στοιχεία: εγγυημένο ασφάλιστρο παύσης (ποσοστό), τιμή ανοίγματος θέσης και ποσότητα.
Το ισχύον τέλος GSL εμφανίζεται στο δελτίο συναλλαγής όταν επιλέγεται ένα GSL.
Ισχύει όταν μια συναλλαγή πραγματοποιείται σε νόμισμα διαφορετικό από το βασικό νόμισμα του λογαριασμού.
Ισχύει για:
Η συνολική τιμή ανταλλαγής που χρησιμοποιείται για κάθε μετατροπή εμφανίζεται στην ενότητα Αναφορές και κατά το κλείσιμο μιας θέσης.
Οι επιλογές knock-out είναι διαθέσιμες μόνο σε ορισμένες χώρες. Το τέλος knock-out διατηρείται όταν ανοίγετε μια διαπραγμάτευση knock-out. Λειτουργεί ως εγγυημένο ασφάλιστρο stop: το μέγιστο ρίσκο της θέσης καθορίζεται τη στιγμή της εισόδου.
Αν η διαπραγμάτευσή σας κλείσει χωρίς να φτάσει στο επίπεδο knock-out, το τέλος επιστρέφεται πλήρως.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε στο κουμπί ‘Knock-outs’ στην ενότητα ‘Spread και νυχτερινές χρεώσεις ανά εργαλείο’ παραπάνω.
Μια αναλυτική καταγραφή όλων των χρεώσεων που ισχύουν όταν διαπραγματεύεστε μαζί μας.