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Επενδύστε σε μετοχές και ETF, με πλαίσιο

Χιλιάδες περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ και της Ευρώπης με 0% προμήθεια. Ενημερωθείτε για τις εταιρείες, τους κλάδους και τα θέματα, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια.


Ενδέχεται να ισχύουν προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος και άλλες χρεώσεις. Δείτε την πλήρη ανάλυση τελών. Οι μετοχές είναι διαθέσιμες σε επιλεγμένες χώρες και προς το παρόν περιορίζονται σε υφιστάμενους πελάτες.

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Επενδύστε χωρίς προμήθεια και χωρίς χρέωση στις καταθέσεις και αναλήψεις. Διαφανής τιμολόγηση, ορατή πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ενδέχεται να ισχύουν προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος και άλλες χρεώσεις. Δείτε την πλήρη ανάλυση τελών.

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Λογαριασμοί που διατηρούνται στο νόμισμα του περιουσιακού στοιχείου, χωρίς χρέωση FX. Πρόσβαση σε πολλαπλά χαρτοφυλάκια σε πολλαπλά νομίσματα.

3,800 + διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία

Μεγαλύτερες ΠτώσειςΚορυφαία σε όγκο tradingΜετώπεςΠιο ευμετάβλητη
ΤιμήΜετ. 1ημ.Διαγράμματα 1ημ.
1Y Χαμηλό1Y Υψηλό
ZUMZZumiez Inc
ZIONZions Bancorp NA
ZETAZeta Global Holdings Corp.
ZBRAZebra Technologies Corporation
YUMCYum China
YORWThe York Water Co
NBISNebius Group NV
YETIYETI Holdings, Inc.
YELPYelp
XRAYDENTSPLY SIRONA Inc.
Οι τιμές των μετοχών είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από τις live τιμές της αγοράς.

Ένα σύστημα, κάθε οθόνη

Web πλατφόρμα

Μια ευρύτερη άποψη των αγορών. Πλαίσιο και βάθος, για πιο μελετημένες αποφάσεις.

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Εφαρμογή κινητού

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Υποστήριξη, διαφοροποίηση και πλαίσιο αγοράς

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Ανθρώπινη υποστήριξη όλο το εικοσιτετράωρο μέσω τηλεφώνου, email, chat και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

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Τι κινεί τις αγορές

Κύρια μακροοικονομικά γεγονότα, δημοσιεύσεις δεδομένων και αποφάσεις κεντρικών τραπεζών. Όλα παρακολουθούνται μέσω του ενσωματωμένου οικονομικού μας ημερολογίου.

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Τρία βήματα για να ξεκινήσετε

1. Δημιουργήστε τον λογαριασμό σας (υπόκειται σε επιλεξιμότητα)2. Κατάθεση με τους δικούς σας όρους3. Ξεκινήστε όταν είστε έτοιμοι

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Αποστολή και αξίες

Οι αρχές λειτουργίας της Capital·com – για τιμές, όρους και εκτέλεση.

Σχετικά με μας

Ασφάλεια και ρυθμιστική εποπτεία

Διαχωρισμένα κεφάλαια πελατών, προστασία δεδομένων και ρυθμιστική εποπτεία σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

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Χρεώσεις και τέλη

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