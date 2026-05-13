Στο Capital.com, δεσμευόμαστε να υποστηρίζουμε την οικονομική, σωματική και ψυχική υγεία των πελατών μας όπου μπορούμε. Αντιλαμβανόμαστε ότι το trading μπορεί να είναι αγχωτικό και να επηρεάζει ενδεχομένως τη συμπεριφορά του πελάτη τόσο εντός όσο και εκτός των χρηματοπιστωτικών αγορών. Γι' αυτό είναι σημαντικό να προσέχετε πιθανά ευάλωτα σημεία, όπως:

- Trading με κεφάλαια που προορίζονται για οικιακές δαπάνες

- Trading με κεφάλαια που δεν έχετε την πολυτέλεια να χάσετε

- Ξοδεύετε υπερβολικό χρόνο στο trading αντί να εργάζεστε ή να βλέπετε τους αγαπημένους σας

- Απερίσκεπτο trading χωρίς κατάλληλη διαχείριση κινδύνου

- Επιμονή σε κακά αποτελέσματα trading

- Προσπάθεια αντιμετώπισης της πίεσης του trading με τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής

Ο κίνδυνος ευαλωτότητάς σας

Οι ευαλωτότητες μπορούν να εμφανιστούν ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του trading, ακόμη και αν είστε έμπειροι στις αγορές. Λόγω αυτού, είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε όλους τους πελάτες που μας εκφράζουν ανησυχίες ή εμφανίζουν συγκεκριμένες συμπεριφορές.

Οι ευάλωτοι πελάτες μπορεί να εμφανίσουν μία η περισσότερες από τις παρακάτω συμπεριφορές:

- Διακινδύνευση της οικονομικής ευημερίας του ίδιου ή των μελών της οικογένειάς του

- Προσπάθεια αναστροφής των ζημιών με μη φυσιολογικά υψηλές θέσεις

- Δημιουργία χρέους για τη χρηματοδότηση θέσεων

- Μη αποκάλυψη της δραστηριότητας trading στην οικογένεια

Όσοι υποψιάζονται ότι μπορεί να κινδυνεύουν, ίσως πρέπει να αναρωτηθούν:

- Φροντίζω τον εαυτό μου ψυχικά και σωματικά, για παράδειγμα ακολουθώντας μια καλή διατροφή, κάνοντας γυμναστική και κάνοντας διαλείμματα από την ενασχόληση με τις αγορές αγορές;

- Το trading επηρεάζει τις συνήθειες ύπνου/φαγητού μου;

- Επηρεάζονται αδικαιολόγητα οι σχέσεις μου με άλλους από το trading;

- Χρησιμοποιώ φαρμακευτική αγωγή για να αντιμετωπίσω τις απώλειες στο trading;

- Επηρεάζουν τα αποτελέσματα του trading μου την αυτοπεποίθησή μου;

- Έχω/είχα ποτέ αυτοκτονικές τάσεις ως αποτέλεσμα των αρνητικών αποτελεσμάτων μου στο trading;

Εάν απαντήσατε ναι σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εμπιστευτικά.

Τι συμβαίνει αν έχετε γίνει ευάλωτος

Στο Capital.com, εφαρμόζουμε μια σειρά μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για να εντοπίζουν ορισμένα σημάδια ευαλωτότητας. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας εμφανίζει περίεργες κινήσεις, το σύστημά μας θα επισημάνει το περιστατικό και οι εκπρόσωποί μας θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να συζητήσουν την πιθανή ευαλωτότητά σας, καθώς και να σας ενημερώσουν για τα μέτρα που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κατάστασή σας.

Δεν είναι δυνατόν να εντοπίσουμε και να παρακολουθήσουμε όλες τις μορφές συμπεριφορών ευαλωτότητας. Εάν χρειάζεστε υποστήριξη ως αποτέλεσμα μιας αλλαγής στη συμπεριφορά σας κατά το trading, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε, αλλά είναι σημαντικό να το αναφέρετε στο προσωπικό υποστήριξης το συντομότερο δυνατό. Είτε οι πρακτικές διαχείρισης κινδύνου σας έχουν ξεφύγει, είτε αισθάνεστε άβολα με το πόσο μεγάλο μέρος του χρόνου σας καταλαμβάνει το trading, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα έχετε ένα ασφαλές, υποστηρικτικό περιβάλλον στο οποίο μπορείτε να εκφράσετε τις ανησυχίες σας.

Η προσωρινή ή μόνιμη αναστολή του λογαριασμού είναι πάντα μια επιλογή μαζί μας, και είστε ελεύθεροι να ζητήσετε επανενεργοποίηση αν αρχίσετε να αισθάνεστε πιο άνετα με το trading. Επιπλέον, θα σας παρέχουμε πηγές που μπορούν να σας δώσουν την βοήθεια που χρειάζεστε και να σας βοηθήσουν ψυχολογικά, αν χρειαστεί.

Υπήρξε κάποιο λάθος;

Ο λογαριασμός σας μπορεί να έχει χτυπήσει στο σύστημά μας καταλάθος, για παράδειγμα, εάν δεν έχετε ενημερώσει πρόσφατα τα δηλωθέντα εισοδήματά σας. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε να το αναφέρετε στο προσωπικό υποστήριξής μας, αν επικοινωνήσετε μαζί μας και η ομάδα μας και εμείς θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε την κατάσταση το συντομότερο δυνατό.