Θέλετε να κάνετε ανάληψη χρημάτων γρήγορα και αξιόπιστα. Θέλουμε να σας βοηθήσουμε.
Μάθετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό σας στην Capital.com εδώ.
Και σύμφωνα με τα δεδομένα του διακομιστή μας για το 2025, σε πολλές περιπτώσεις θα είναι πολύ πιο γρήγορη.
Ωστόσο, η ανάληψη μπορεί να χρειαστεί έως και 5 εργάσιμες ημέρες για να εμφανιστεί στον λογαριασμό σας. Αυτό διαφέρει ανάλογα με τον πάροχο πληρωμών που χρησιμοποιείτε.
Μερικές φορές, οι αναλήψεις μπορεί να διαρκέσουν λίγο περισσότερο. Αυτό οφείλεται συνήθως σε επιπλέον ελέγχους που πραγματοποιούμε για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωσή μας με τους κανονισμούς.
Ανεβάστε όλα τα έγγραφα που σας ζητάμε στην ενότητα 'Τα αιτήματά μου' και απαντήστε άμεσα σε τυχόν πρόσθετα αιτήματα.
Για να κάνετε ανάληψη τα κέρδη σας – δηλαδή, το ποσό που υπερβαίνει την κατάθεσή σας – πραγματοποιήστε ανάληψη σε επαληθευμένο τραπεζικό λογαριασμό.
Μπορείτε να κάνετε ανάληψη έως το ποσό που καταθέσατε με τον ίδιο τρόπο πληρωμής.
Δεν θα μπορείτε να κάνετε ανάληψη σε κανένα κατάστημα με όνομα διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στον λογαριασμό διαπραγμάτευσης.
Μπορείτε να κάνετε ανάληψη κερφών μόνο σε επαληθευμένο τραπεζικό λογαριασμό. Δεν μπορείτε να κάνετε ανάληψη κερδών σε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.
Αυτό μας βοηθά να συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος. Δείτε πώς μπορείτε να επαληθεύσετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό:
Εάν χρειάζεστε βοήθεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης.
Λειτουργούμε σύμφωνα με τους κανονισμούς κάθε χώρας στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Αυτό σημαίνει ότι ακολουθούμε αυστηρούς κανόνες 'γνωρίστε τον πελάτη σας' και κατά του ξεπλύματος χρήματος, προκειμένου να προστατεύσουμε τα χρήματά σας.
Εάν η ανάληψη σας διαρκεί περισσότερο από το αναμενόμενο, πιθανότατα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι βεβαιωνόμαστε ότι όλα είναι ασφαλή.
Επεξεργαζόμαστε το 99% των αναλήψεων εντός 24 ωρών (εσωτερικά δεδομένα διακομιστή, 2025). Πολλές συμβαίνουν μέσα σε 5 λεπτά.
Είμαστε μια ρυθμιζόμενη χρηματιστηριακή εταιρεία. Ακολουθούμε αυστηρούς κανόνες "γνωρίστε τον πελάτη σας" (KYC) και κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML) για την προστασία των κεφαλαίων σας.
Γι' αυτό, μερικές φορές, κάνουμε επιπλέον ελέγχους πριν εγκρίνουμε μια ανάληψη. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν:
Η μέθοδος πληρωμής σας δεν έχει επαληθευτεί
Κάνετε ανάληψη με μια νέα μέθοδο
Κάνετε ανάληψη με μέθοδο διαφορετική από αυτή που χρησιμοποιήσατε για την κατάθεσή σας
Το όνομα στον λογαριασμό πληρωμών σας δεν ταιριάζει με το όνομα του λογαριασμού διαπραγμάτευσης
Υπάρχει ύποπτη ή ασυνήθιστη δραστηριότητα
Ζητάτε κέρδη με μια μέθοδο που υποστηρίζει μόνο αναλήψεις μέχρι το ποσό της κατάθεσής σας (όπως μια κάρτα)
Για τις ταχύτερες αναλήψεις, ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες μας.
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε ανάληψη. Ας ρίξουμε μια ματιά σε κάθε ένα.
Εάν η ανάληψη σας διαρκεί περισσότερο από 24 ώρες, είναι πιθανό η τράπεζά σας να την επεξεργάζεται ακόμα.
Μπορείτε να τους στείλετε έναν αριθμό παρακολούθησης – έναν ARN ή RRN – για να τους βοηθήσετε να βρουν την πληρωμή.
Εάν η τράπεζά σας έχει απορρίψει την ανάληψη, επικοινωνήστε πρώτα μαζί της. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε βοήθεια από την ομάδα υποστήριξης.
Μερικές φορές, χρειαζόμαστε έγγραφα για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας ή την προέλευση των χρημάτων σας.
Αυτό μας βοηθά να συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες 'γνωρίστε τον πελάτη σας' και τους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος, οι οποίοι είναι σημαντικοί για την προστασία σας και των χρημάτων σας.
Μεταβείτε στην ενότητα 'Τα αιτήματά μου' στην web πλατφόρμα ή στην εφαρμογή για να δείτε τι χρειαζόμαστε και να ανεβάσετε τα έγγραφά σας.
Δοκιμάστε να κλείσετε κάποιες θέσεις ή εντολές για να ελευθερώσετε κεφάλαια. Ή κάντε ανάληψη μικρότερου ποσού.
Σε ορισμένα μέρη, υπάρχει όριο στο ποσό που μπορείτε να κάνετε ανάληψη με μία συναλλαγή. Δοκιμάστε να χωρίσετε την ανάληψή σας σε μικρότερα ποσά.
Μπορείτε να κάνετε ανάληψη μόνο μέχρι το ποσό που καταθέσατε σε κάρτες ή ηλεκτρονικά πορτοφόλια.
Για να κάνετε ανάληψη ποσού μεγαλύτερου από το ποσό που καταθέσατε – δηλαδή, τυχόν κέρδη – παρακαλούμε επαληθεύστε τον τραπεζικό σας λογαριασμό και κάντε την ανάληψη από εκεί.
Μπορείτε να επαληθεύσετε τις μεθόδους πληρωμής σας ανεβάζοντας τα έγγραφα που σας ζητάμε.
Μεταβείτε στην ενότητα 'Τα αιτήματά μου' στην web πλατφόρμα ή στην εφαρμογή για να δείτε τι χρειαζόμαστε και να ανεβάσετε τα έγγραφά σας.
Μπορείτε να κάνετε ανάληψη μόνο σε μέθοδο πληρωμής με το ίδιο όνομα με αυτό του λογαριασμού διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι βασικό για να μας βοηθήσει να συμμορφωθούμε με τους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Ναι, μπορείτε να κάνετε ανάληψη ποσού μεγαλύτερου από το αρχικό ποσό που καταθέσατε.
Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε κάρτα ή ηλεκτρονικό πορτοφόλι, συνήθως μπορείτε να κάνετε ανάληψη μόνο μέχρι το ποσό που καταθέσατε. Αυτό μας βοηθά να συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Για να κάνετε ανάληψη ποσού μεγαλύτερου από την κατάθεσή σας (δηλαδή τυχόν κέρδη), πρέπει να πραγματοποιήσετε την ανάληψη σε έναν επαληθευμένο τραπεζικό λογαριασμό.
Για να επαληθεύσετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα.
Όχι, η Capital.com δεν είναι απάτη. Είμαστε νόμιμος μεσίτης που ρυθμίζεται σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιούμαστε, από (ανάλογα με την τοποθεσία) την ASIC, την CySEC, την FCA, την SCA και την SCB.
Τα περισσότερα προβλήματα σχετικά με την ανάληψη χρημάτων μπορούν συνήθως να επιλυθούν ακολουθώντας τις συμβουλές αυτής της σελίδας. Τα βασικά που πρέπει να θυμάστε:
Μπορείτε να κάνετε ανάληψη μόνο μέχρι το ποσό που καταθέσατε με τους περισσότερους τρόπους πληρωμής
Για να κάνετε ανάληψη μεγαλύτερου ποσού – δηλαδή τα κέρδη σας – επαληθεύστε έναν τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά σας, παρέχοντας τα έγγραφα που ζητάμε στην ενότητα 'Τα αιτήματά μου', και κάντε ανάληψη σε αυτόν τον λογαριασμό
Και τα δύο αυτά βήματα μας βοηθούν να συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες 'γνωρίστε τον πελάτη σας' και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μας βοηθούν να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματά σας προστατεύονται και πηγαίνουν μόνο εκεί όπου πρέπει.
