Αρχική οθόνηΔιαπραγμάτευση
Αποκτήστε πρόσβαση σε 5,500+ αγορές, και δύο τρόπους για να διαπραγματευτείτε, από έναν μόνο λογαριασμό. Χρησιμοποιήστε CFDs για πρόσβαση σε μόχλευση, ή knock-outs για καθορισμένο ρίσκο εκ των προτέρων. Ανακαλύψτε ποιο θα μπορούσε να είναι κατάλληλο για εσάς.
|CFDs
|Knock-outs
|
Διαπραγματευτείτε συμβόλαια επί της διαφοράς μεταξύ της τιμής ανοίγματος και κλεισίματος της αγοράς μιας διαπραγμάτευσης.
|
Επιλογές διαπραγμάτευσης με προ-καθορισμένο προφίλ κινδύνου και έλεγχο του πόσο κοστίζει η διαπραγμάτευση.
|Τι είναι αυτό;
|Ένα συμβόλαιο μεταξύ εσάς και εμάς, για την ανταλλαγή της διαφοράς τιμής μιας αγοράς μεταξύ της έναρξης και του κλεισίματος μιας διαπραγμάτευσης.
|Δικαίωμα προαίρεσης – ένα είδος παράγωγου συμβολαίου που σας επιτρέπει να διαπραγματευτείτε την τιμή μιας υποκείμενης αγοράς.
|Σε ποιες αγορές μπορώ να διαπραγματευτώ;
|
|
|Πρέπει να κατέχω κάποια περιουσιακά στοιχεία;
|Όχι, μπορείτε απλώς να κάνετε εικασίες για τις τιμές.
|Όχι.
|Μπορώ να διαπραγματευτώ σε πτωτικές αγορές;
|Ναι.
|Ναι.
|Είναι περιορισμένου κινδύνου;
|Όχι αυτόματα, αλλά μπορείτε να διαχειριστείτε τον κίνδυνο μόνοι σας με εργαλεία εντός της πλατφόρμας.
|Ναι, η διαχείριση κινδύνου είναι ενσωματωμένη σε κάθε διαπραγμάτευση.
|Μπορώ να χρησιμοποιήσω μόχλευση;
|Ναι, μέχρι το όριο που έχει ορίσει ο ρυθμιστής σας.
|Όχι, αλλά έχετε έλεγχο πάνω στην έκθεσή σας.
|CFD
|Knock-out
|Πώς επηρεάζει η κίνηση της αγοράς την αξία της;
|Η αξία ενός CFD κινείται με την υποκείμενη αγορά. Η υψηλότερη μόχλευση σημαίνει ότι μπορείτε να ελέγχετε μια διαπραγμάτευση μεγαλύτερου μεγέθους με λιγότερο κεφάλαιο – έτσι, ακόμη και μικρές κινήσεις της αγοράς μπορούν να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στα κέρδη ή τις απώλειές σας.
|Η αξία ενός knock-out μεταβάλλεται ανάλογα με την υποκείμενη αγορά. Το πόσο επηρεάζεται η αξία της διαπραγμάτευσής σας εξαρτάται από τον αριθμό των επιλογών που αγοράζετε και από το πού τοποθετείτε το επίπεδο knock-out.
|Μπορώ να διαπραγματεύομαι σε πτωτικές αγορές (να κάνω short);
|Ναι. Μπορείτε να αγοράσετε για να ανοίξετε αν νομίζετε ότι μια αγορά θα ανέβει, και να πουλήσετε για να ανοίξετε αν νομίζετε ότι μια αγορά θα πέσει.
|Ναι. Μπορείτε να αγοράσετε μια επιλογή 'Call' αν πιστεύετε ότι η αγορά θα ανέβει, ή να αγοράσετε μια επιλογή 'Put' αν πιστεύετε ότι η αγορά θα πέσει.
|Οι διαπραγματεύσεις έχουν περιορισμένο κίνδυνο;
|
Όχι. Ο μέγιστος κίνδυνος σας είναι τεχνικά το σύνολο του υπολοίπου του λογαριασμού σας.
Ωστόσο, μπορείτε να προστατευτείτε από τον κίνδυνο προσθέτοντας εγγυημένα stop, stop-loss (χωρίς εγγύηση έναντι ολίσθησης) και εντολές take-profit.
Θα χρεωθείτε αν χτυπηθεί η εγγυημένη σας παύση απωλειών.
|
Ναι. Η διαχείριση κινδύνου είναι ενσωματωμένη στα knock-outs.
Θα επιλέξετε ένα επίπεδο knock-out για κάθε διαπραγμάτευση πριν την ανοίξετε. Λειτουργεί λίγο σαν μια εγγυημένη παύση, και σας επιτρέπει επίσης να ελέγχετε πόσο μακριά πηγαίνουν τα χρήματά σας.
Μετακινήστε το επίπεδο knock-out πιο κοντά στην τιμή της αγοράς και η διαπραγμάτευση σας θα είναι φθηνότερη – με το ίδιο δυναμικό ανοδικής τάσης όπως μια πιο ακριβή διαπραγμάτευση. Ωστόσο, είναι πιο πιθανό να αποκλειστείς.
Εάν η αγορά φτάσει στο επίπεδο knock-out, η διαπραγμάτευση σας θα ακυρωθεί – αλλά ο μέγιστος κίνδυνος που διατρέχετε είναι μόνο το ποσό που πληρώσατε για να ανοίξετε τη θέση (συν τυχόν αρνητικές προσαρμογές χρηματοδότησης, εάν διατηρήσετε τη θέση σας κατά τη διάρκεια της νύχτας).
|Μπορώ να χρησιμοποιήσω μόχλευση;
|
Ναι. Όταν ανοίγετε μια διαπραγμάτευση, καταβάλλετε μόνο ένα μέρος της συνολικής αξίας της – το περιθώριο – για να την ανοίξετε, αποκτώντας έτσι πρόσβαση στη μόχλευση.
Να θυμάστε ότι οι διαπραγματεύσεις με μόχλευση μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες και γρήγορες απώλειες, αλλά και σε κέρδη.
|
Όχι, αλλά έχετε τον έλεγχο του πόσο μακριά φτάνουν τα χρήματά σας.
Μετακινήστε το επίπεδο knock-out πιο κοντά στην τιμή ανοίγματος της αγοράς και θα πληρώσετε λιγότερα για να ανοίξετε τη διαπραγμάτευση σας.
Αυτό θα σας δώσει την ίδια έκθεση ανόδου όπως μια πιο ακριβή διαπραγμάτευση για μια χαμηλότερη αρχική πληρωμή
|Θα πρέπει να πληρώσω κάποια τέλη;
|
Ναι. Θα πληρώνετε πάντα το spread, η χρέωσή μας για την εκτέλεση της διαπραγμάτευση σας.
Ανάλογα με τη διαπραγμάτευσή σας, μπορεί να πληρώσετε άλλες χρεώσεις, όπως εγγυημένα ασφάλιστρα στάθμευσης ή τέλη διαχείρισης χρηματοδότησης διανυκτέρευσης.
Μάθετε περισσότερα για τα τέλη μας.
|
Ναι. Θα πληρώνετε πάντα το spread, η χρέωσή μας για την εκτέλεση της διαπραγμάτευση σας.
Θα πληρώσετε επίσης το τέλος knock-out – τη χρέωσή μας για την προστασία – τη χρέωση μας για την προστασία της διαπραγμάτευσης από ολίσθηση – όταν ανοίγετε. Αλλά θα την πάρετε πίσω αν κλείσετε την διαπραγμάτευση σας πριν σας αποκλείσουν.
Ανάλογα με τη διαπραγματευτική σας δραστηριότητα, ενδέχεται να καταβάλετε και άλλα τέλη, όπως τέλη διαχείρισης διανυκτέρευσης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα τέλη μας.
Εμφάνιση των κριτικών μας 4 & 5 αστέρων. Τα συγκεκριμένα στοιχεία του χρήστη έχουν σκόπιμα ανωνυμοποιηθεί για να διασφαλιστεί το απόρρητο του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR.
1 Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σχετίζονται με την Capital Com Group.
*Εσωτερικοί διακομιστές, 01.04.2026