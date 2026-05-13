Αρχική οθόνηΠλατφόρμες διαπραγμάτευσης TradingView
Το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο trader και επενδυτών στο διαδίκτυο με πάνω από 50 εκατομμύρια χρήστες.
Προσδώστε συνοχή στη στρατηγική των διαπραγματεύσεών σας με εξαιρετικά διαδραστικά και ευέλικτα διαγράμματα φιλικά προς τα κινητά που υποστηρίζονται από περισσότερα από 110 έξυπνα εργαλεία σχεδίασης.
Βρείτε μια σειρά δεικτών ακριβώς δίπλα στις προηγμένες προβολές και τη ζωντανή ροή ειδήσεων. Δεν χρειάζεται να αλλάζετε πλατφόρμες για να διαπραγματεύεστε αποτελεσματικά.
Γίνετε μέλος της κοινότητας των traders και των επενδυτών και ανακαλύψτε τις τελευταίες τάσεις και ιδέες της αγοράς.
Εντοπίστε πιθανές ευκαιρίες χρησιμοποιώντας περισσότερα από 12 προσαρμόσιμα διαγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των Renko, Kagi, Point and figure, και δείτε έως και 8 από αυτά σε μία μόνο καρτέλα.
Μείνετε συγχρονισμένοι με τις αγορές με 12 συνθήκες συναγερμού για τις τιμές, τους δείκτες και τις στρατηγικές.
Βελτιώστε την κρίση σας με περισσότερους από 100 προ-δημιουργημένους δείκτες, αμέτρητους δείκτες που έχουν δημιουργηθεί από την κοινότητα, έξυπνα εργαλεία σχεδίασης, δείκτες προφίλ όγκου, αναγνώριση μοτίβων candlestick και πολλά άλλα.
Χρησιμοποιήστε περισσότερα από 100 θεμελιώδη πεδία και αριθμοδείκτες, οικονομικές καταστάσεις, ανάλυση αποτίμησης και ιστορικά δεδομένα εταιρειών.
Έμπειρος trader; Δημιουργήστε τους δικούς σας δείκτες χρησιμοποιώντας την ισχυρή γλώσσα προγραμματισμού Pine ScriptTM της πλατφόρμας.
Γίνετε μέλος μιας πολυσύχναστης κοινότητας ομοϊδεατών από όλες τις γωνιές του πλανήτη και συνομιλήστε σε πραγματικό χρόνο. Παρακολουθήστε και μάθετε συντονισμένοι σε ζωντανές ροές διαπραγματεύσεων ή μοιραστείτε τις γνώσεις σας μεταδίδοντας τη δική σας ροή.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το TradingView σε desktop, κινητά και tablet.
Συνδέστε την Capital.com με το TradingView για να διαπραγματεύεστε CFDs με τη βοήθεια προηγμένων διαγραμμάτων. Τα CFD ανταλλάσσουν τη διαφορά της τιμής από το σημείο στο οποίο ανοίγει το συμβόλαιο έως το σημείο στο οποίο κλείνει. Σας επιτρέπουν να ανοίγετε θέσεις αγοράς ή πώλησης με μόνο ένα κλάσμα της αξίας της διαπραγμάτευσής σας - μια έννοια γνωστή ως διαπραγμάτευση με μόχλευση.
Ως αποτέλεσμα, μπορείτε να ανοίξετε μεγαλύτερες θέσεις και να αποκτήσετε μεγαλύτερη έκθεση στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Ωστόσο, είστε επίσης εκτεθειμένοι σε κίνδυνο, καθώς η μόχλευση μπορεί να μεγεθύνει τόσο τα κέρδη, όσο και τις απώλειες. Για αυτό είναι σημαντικό να εφαρμόζετε εργαλεία διαχείρισης κινδύνου κατά τη διαπραγμάτευση CFDs.
Πραγματοποιώντας διαπραγματεύσεις με την Capital.com στο TradingView, μπορείτε να κάνετε αγορές ή πωλήσεις με CFDs σε πάνω από 3,000 αγορές, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, κρυπτονομισμάτων, δεικτών, forex και εμπορευμάτων.
1 Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται αφορούν την Capital Com Group.