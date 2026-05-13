Αρχική οθόνηΠλατφόρμες διαπραγμάτευσης TradingView

Κάντε έξυπνες διαπραγματεύσεις στην πλατφόρμα TradingView

Συνδέστε τον λογαριασμό σας στο Capital.com με το TradingView και απολαύστε μια απαράμιλλη εμπειρία διαπραγμάτευσης που τροφοδοτείται από αποκλειστικά εργαλεία ανάλυσης.

Συνδέστε λογαριασμό

Ανακαλύψτε το TradingView

Το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο trader και επενδυτών στο διαδίκτυο με πάνω από 50 εκατομμύρια χρήστες.

Εύκολο στη χρήση περιβάλλον εργασίας

Το TradingView διαθέτει ένα έξυπνο περιβάλλον εργασίας, που σας επιτρέπει να ανεβάσετε τις διαπραγματεύσεις σας στο επόμενο επίπεδο, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε στο ταξίδι σας.

Η διαπραγμάτευση στα καλύτερά της

Είναι συμβατό με επιτραπέζιες και κινητές συσκευές, ώστε να μπορείτε να επιλέγετε και να προβάλλετε CFDs και να συνεργάζεστε με άλλους διαπραγματευτές όπου και όποτε θέλετε.

Πώς μπορώ να συνδέσω το TradingView;

  • Βήμα 1 Εγγραφείτε και δημιουργήστε έναν λογαριασμό Capital.com.
  • Βήμα 2 Βρείτε το προφίλ του μεσίτη μας στο TradingView και κάντε κλικ στο ''Διαπραγμάτευση''.
  • Βήμα 3 Συνδεθείτε στην Capital.com και ολοκληρώστε τη σύνδεση.
  • Βήμα 4 Είστε έτοιμοι να μελετήσετε τα διαγράμματα και να ξεκινήσετε τις διαπραγματεύσεις.

 

Ξεκινήστε με το TradingView

Επιτραπέζιος υπολογιστής

Λήψη

MacOs

Λήψη

Linux

Λήψη

Browser

Έναρξη

Γιατί να κάνετε διαπραγματεύσεις στο TradingView;

Προηγμένα διαγράμματα

Προσδώστε συνοχή στη στρατηγική των διαπραγματεύσεών σας με εξαιρετικά διαδραστικά και ευέλικτα διαγράμματα φιλικά προς τα κινητά που υποστηρίζονται από περισσότερα από 110 έξυπνα εργαλεία σχεδίασης.

Τα πάντα για τις διαπραγματεύσεις

Βρείτε μια σειρά δεικτών ακριβώς δίπλα στις προηγμένες προβολές και τη ζωντανή ροή ειδήσεων. Δεν χρειάζεται να αλλάζετε πλατφόρμες για να διαπραγματεύεστε αποτελεσματικά.

Συνδεθείτε και μάθετε

Γίνετε μέλος της κοινότητας των traders και των επενδυτών και ανακαλύψτε τις τελευταίες τάσεις και ιδέες της αγοράς.

Χαρακτηριστικά του TradingView

Προχωρημένα διαγράμματα

Εντοπίστε πιθανές ευκαιρίες χρησιμοποιώντας περισσότερα από 12 προσαρμόσιμα διαγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των Renko, Kagi, Point and figure, και δείτε έως και 8 από αυτά σε μία μόνο καρτέλα.

Ειδοποιήσεις διαπραγμάτευσης

Μείνετε συγχρονισμένοι με τις αγορές με 12 συνθήκες συναγερμού για τις τιμές, τους δείκτες και τις στρατηγικές.

Τεχνική ανάλυση

Βελτιώστε την κρίση σας με περισσότερους από 100 προ-δημιουργημένους δείκτες, αμέτρητους δείκτες που έχουν δημιουργηθεί από την κοινότητα, έξυπνα εργαλεία σχεδίασης, δείκτες προφίλ όγκου, αναγνώριση μοτίβων candlestick και πολλά άλλα.

Οικονομική ανάλυση

Χρησιμοποιήστε περισσότερα από 100 θεμελιώδη πεδία και αριθμοδείκτες, οικονομικές καταστάσεις, ανάλυση αποτίμησης και ιστορικά δεδομένα εταιρειών.

Γλώσσα προγραμματισμού Pine Script

Έμπειρος trader; Δημιουργήστε τους δικούς σας δείκτες χρησιμοποιώντας την ισχυρή γλώσσα προγραμματισμού Pine ScriptTM της πλατφόρμας.

Πρόσβαση σε ένα διαρκώς επεκτεινόμενο κοινωνικό δίκτυο

Γίνετε μέλος μιας πολυσύχναστης κοινότητας ομοϊδεατών από όλες τις γωνιές του πλανήτη και συνομιλήστε σε πραγματικό χρόνο. Παρακολουθήστε και μάθετε συντονισμένοι σε ζωντανές ροές διαπραγματεύσεων ή μοιραστείτε τις γνώσεις σας μεταδίδοντας τη δική σας ροή.

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com;

Εύκολη στη χρήση πλατφόρμα

Πραγματοποιήστε διαπραγματεύσεις σε 5,500+ αγορές σε μια απλή και ξεκάθαρη πλατφόρμα και εφαρμογή - κατασκευασμένες να σας δείχνουν όλα όσα πρέπει να βλέπετε και τίποτα που δεν χρειάζεστε.
Ανακαλύψτε τις πλατφόρμες μας

Ένας αξιόπιστος παγκόσμιος μεσίτης

Γίνετε μέλος μιας κοινότητας 857,000+ traders από όλο τον κόσμο. Οι πελάτες μας αγαπούν τόσο πολύ, που έχουν διαπραγματευτεί μαζί μας πάνω από $1tn σε όγκο διαπραγματεύσεων.1
Μάθετε περισσότερα για εμάς

Ξεκάθαρες, ανταγωνιστικές προμήθειες

0% προμήθεια, πάντα. 0% χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μη μοχλευμένες μετοχές και CFD κρυπτονομισμάτων. Ελέγξτε τις λοιπές προμήθειες που ισχύουν με την ξεκάθαρη δομή των προμήθειών μας.
Δείτε τις προμήθειες

Όλα όσα χρειάζεστε στις διαπραγματεύσεις

Συγκρίνετε πολλαπλές αγορές σε γρήγορα διαγράμματα. Βρείτε διαπραγματεύσιμα μοτίβα με 100+ δείκτες. Πραγματοποιήστε διαπραγμάτευση απευθείας από τις ειδήσεις της πλατφόρμας. Απρόσκοπτη ενσωμάτωση των TradingView και MT4. Υπάρχουν και άλλα, αλλά μας τελειώνει ο χώρος!
Άλλοι τρόποι που σας βοηθάμε στις διαπραγματεύσεις

Οι αγορές σας, η μόχλευση σας

Διαπραγματευτείτε CFDs στο France 40, EUR/USD, χρυσό, μετοχές και χιλιάδες άλλα, επιλέγοντας τη μόχλευση που σας ταιριάζει.
Εξερευνήστε τι να διαπραγματευτείτε

Γίνετε καλύτεροι traders

Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία δωρεάν εκπαιδευτικού υλικού που θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις ικανότητές σας στις διαπραγματεύσεις - οδηγούς αγοράς, στρατηγικές διαπραγματεύσεων και πολλά άλλα.
Μάθετε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις

Σε ποιες συσκευές μπορώ να χρησιμοποιήσω το TradingView;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το TradingView σε desktop, κινητά και tablet.

Πώς μπορώ να κάνω διαπραγματεύσεις στο TradingView;

Συνδέστε την Capital.com με το TradingView για να διαπραγματεύεστε CFDs με τη βοήθεια προηγμένων διαγραμμάτων. Τα CFD ανταλλάσσουν τη διαφορά της τιμής από το σημείο στο οποίο ανοίγει το συμβόλαιο έως το σημείο στο οποίο κλείνει. Σας επιτρέπουν να ανοίγετε θέσεις αγοράς ή πώλησης με μόνο ένα κλάσμα της αξίας της διαπραγμάτευσής σας - μια έννοια γνωστή ως διαπραγμάτευση με μόχλευση.

Ως αποτέλεσμα, μπορείτε να ανοίξετε μεγαλύτερες θέσεις και να αποκτήσετε μεγαλύτερη έκθεση στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Ωστόσο, είστε επίσης εκτεθειμένοι σε κίνδυνο, καθώς η μόχλευση μπορεί να μεγεθύνει τόσο τα κέρδη, όσο και τις απώλειες. Για αυτό είναι σημαντικό να εφαρμόζετε εργαλεία διαχείρισης κινδύνου κατά τη διαπραγμάτευση CFDs.

Σε ποιες αγορές μπορεί να επενδύσω με το TradingView;

Πραγματοποιώντας διαπραγματεύσεις με την Capital.com στο TradingView, μπορείτε να κάνετε αγορές ή πωλήσεις με CFDs σε πάνω από 3,000 αγορές, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, κρυπτονομισμάτων, δεικτών, forex και εμπορευμάτων.

Αξιόπιστος συνεργάτης
Αξιόπιστος συνεργάτης
Προτεινόμενος συνεργάτης
Προτεινόμενος συνεργάτης

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται αφορούν την Capital Com Group.