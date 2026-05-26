Συμμόρφωση και νομικά θέματα

Στην Capital.com, διασφαλίζουμε ότι είμαστε απολύτως ειλικρινείς με το επιχειρηματικό μας μοντέλο. Γνωστοποιούμε όλες τις σχετικές πληροφορίες και ενημερώνουμε τους χρήστες για τις χρεώσεις που ισχύουν κατά τις συναλλαγές με την πλατφόρμα μας.

Μοχλευμένες συναλλαγές

Το Capital.com επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν συναλλαγές με μοχλευμένα κεφάλαια. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές με μεγαλύτερα ποσά από αυτά που έχετε καταθέσει, δηλ. να επενδύετε στο περιθώριο.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι έχετε καταθέσει 1.000 $ στο λογαριασμό σας στο Capital.com. Η μόχλευση είναι 50:1. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές για επενδύσεις με αξία έως 50.000 $. Η ελάχιστη αξία λογαριασμού που πρέπει να τηρείτε πάντα στο λογαριασμό σας (π.χ. η απαίτηση περιθωρίου) είναι το ένα πεντηκοστό (1/50) ή το 2% της αξίας των επενδύσεών σας.

Έχετε υπόψη ότι οι συναλλαγές στο περιθώριο μεγιστοποιούν τόσο τις πιθανές αποδόσεις όσο και τις πιθανές ζημίες. Το Capital.com παρέχει στους χρήστες του έναν αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισης των κινδύνων και αποτροπής αρνητικού υπολοίπου λογαριασμού.

Προστασία αρνητικού υπολοίπου

Η δυνατότητα «Προστασία αρνητικού υπολοίπου» στην εφαρμογή Capital.com διασφαλίζει ότι οι χρήστες δεν μπορούν να χάσουν περισσότερα χρήματα από όσα έχουν καταθέσει στους λογαριασμούς τους.

Spread

Το spread είναι η διαφορά ανάμεσα στην τιμή αγοράς (στην οποία αγοράζετε χρεόγραφα) και στην τιμή πώλησης (στην οποία πουλάτε χρεόγραφα) συγκεκριμένων CFD. Κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο μιας συναλλαγής, οι χρήστες του Capital.com πληρώνουν ένα spread που αντιστοιχεί σε αυτήν τη διαφορά.

Ασφάλιστρα μίας ημέρας

Οι χρήστες, για να ξεκινήσουν τις συναλλαγές με το Capital.com, πρέπει πρώτα να κάνουν μια κατάθεση. Καθώς το Capital.com επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν συναλλαγές με μεγαλύτερα ποσά από αυτά που κατέθεσαν αρχικά, σημαίνει ότι υπάρχει μια χρέωση χρηματοδότησης. Αυτή η χρέωση χρηματοδότησης, η οποία ονομάζεται «Ασφάλιστρο μίας ημέρας», ισχύει μόνο αν μια συναλλαγή παραμένει ανοιχτή για τη διάρκεια μίας ημέρας.

Αυτό σημαίνει ότι αν κλείσετε τη θέση σας μέσα στην ίδια ημέρα, δεν θα πληρώσετε το συγκεκριμένο ασφάλιστρο.

Τα επιτόκια του ασφάλιστρου μίας ημέρας προκύπτουν σύμφωνα με τα μηνιαία βασικά διατραπεζικά επιτόκια.

Τα ποσά και οι καταληκτικές ώρες των ασφαλίστρων μίας ημέρας για τη χρέωσή τους βρίσκονται στην ενότητα με τις λεπτομέρειες για τα χρηματοοικονομικά εργαλεία.

Μπορείτε να βρείτε τα ποσά των ασφαλίστρων μίας ημέρας για κάθε εργαλείο στη σελίδα του εργαλείου.