Διαπραγματεύσεις με MetaTrader 4

Ξεκλειδώστε μια εξαιρετικά προσαρμόσιμη πλατφόρμα διαπραγματεύσεων με εργαλεία για εξελιγμένη τεχνική ανάλυση. Συνδέστε τους λογαριασμούς σας στην Capital.com και MT4 σήμερα.

Εξελιγμένα διαγράμματα στα δάχτυλά σας

Εκμεταλλευτείτε την τεχνολογία του MetaTrader 4 με την Capital.com σήμερα

Βελτιώστε την τεχνική σας ανάλυση με μια πληθώρα προσαρμοσμένων δεικτών, από σημεία περιστροφής έως προσαρμοσμένους ταλαντωτές και παραλλαγές κινητών μέσων όρων.

Εξατομικεύστε το διαπραγματευτικό σας χώρο

Δημιουργήστε τους δικούς σας δείκτες και σενάρια - και εξατομικεύστε τον πίνακα, τα διαγράμματα, τις γραμμές εργαλείων και άλλα.

Πάρτε καλύτερα ενημερωμένες αποφάσεις

Ενισχύστε την ανάλυσή σας με τα Smart Trader Tools, συμπεριλαμβανομένων 30 δημοφιλών δεικτών και 24 αναλυτικών αντικειμένων.

Διαχειριστείτε γρήγορα τις θέσεις σας

Αποκτήστε πρόσβαση σε πολλαπλές ρυθμίσεις διαγραμμάτων και προσαρμόστε τις διατάξεις, τα πρότυπα και τα προφίλ σας ανάλογα με το στυλ σας.

Βελτιώστε τις διαπραγματευτικές σας στρατηγικές

Προσαρμόστε την προσέγγισή σας με σχόλια και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο μέσω του εργαλείου Guardian Angel.

Συνδέστε το λογαριασμό σας στο MT4 σε τρία βήματα

Επωφεληθείτε των τελευταίων τεχνολογικών καινοτομιών.

Βήμα 1

Ανοίξτε τον Capital.com λογαριασμό σας για να ενεργοποιήσετε το MT4 (σιγουρέψτε ότι έχετε επαλήθευση για να διαπραγματεύεστε).

Βήμα 2

Δημιουργήστε τον ΜΤ4 λογαριασμό σας στην εφαρμογή μας ή στην διαδικτυακή μας πλατφόρμα ακολουθώντας τις οδηγίες στον βήμα προς βήμα οδηγό μας.
Πώς να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό MT4

Βήμα 3

Κατεβάστε το MT4 για κινητό λειτουργικό σύστημα, στο web ή σε φορητό υπολογιστή. Εισάγετε τα διαπιστευτήριά σας MT4 πελάτη. Τώρα είστε έτοιμοι να διαπραγματευτείτε με το ΜΤ4.
Πού θα βρείτε τα διαπιστευτήρια σύνδεσης MT4

Κατεβάστε το MT4

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com;

Εύκολη στη χρήση πλατφόρμα

Πραγματοποιήστε διαπραγματεύσεις σε 5,500+ αγορές σε μια απλή και ξεκάθαρη πλατφόρμα και εφαρμογή - κατασκευασμένες να σας δείχνουν όλα όσα πρέπει να βλέπετε και τίποτα που δεν χρειάζεστε.
Ένας αξιόπιστος παγκόσμιος μεσίτης

Γίνετε μέλος μιας κοινότητας 857,000+ traders από όλο τον κόσμο. Οι πελάτες μας αγαπούν τόσο πολύ, που έχουν διαπραγματευτεί μαζί μας πάνω από $1tn σε όγκο διαπραγματεύσεων.1
Ξεκάθαρες, ανταγωνιστικές προμήθειες

0% προμήθεια, πάντα. 0% χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μη μοχλευμένες μετοχές και CFD κρυπτονομισμάτων. Ελέγξτε τις λοιπές προμήθειες που ισχύουν με την ξεκάθαρη δομή των προμήθειών μας.
Όλα όσα χρειάζεστε στις διαπραγματεύσεις

Συγκρίνετε πολλαπλές αγορές σε γρήγορα διαγράμματα. Βρείτε διαπραγματεύσιμα μοτίβα με 100+ δείκτες. Πραγματοποιήστε διαπραγμάτευση απευθείας από τις ειδήσεις της πλατφόρμας. Απρόσκοπτη ενσωμάτωση των TradingView και MT4. Υπάρχουν και άλλα, αλλά μας τελειώνει ο χώρος!
Οι αγορές σας, η μόχλευση σας

Διαπραγματευτείτε CFDs στο France 40, EUR/USD, χρυσό, μετοχές και χιλιάδες άλλα, επιλέγοντας τη μόχλευση που σας ταιριάζει.
Γίνετε καλύτεροι traders

Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία δωρεάν εκπαιδευτικού υλικού που θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις ικανότητές σας στις διαπραγματεύσεις - οδηγούς αγοράς, στρατηγικές διαπραγματεύσεων και πολλά άλλα.
Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι ένας μεσίτης MT4;

Οποιοσδήποτε ρυθμιζόμενος μεσίτης που προσφέρει το λογισμικό MT4 μπορεί να θεωρηθεί μεσίτης MT4 - όπως η Capital.com!

Είναι το MT4 μεσίτης;

Όχι, το MT4 δεν είναι μεσίτης, αλλά μια σουίτα λογισμικού που συνδέει ένα μεσίτη - όπως την Capital.com - για διαπραγματεύσεις.

Γιατί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το MetaTrader 4;

Το MetaTrader 4 ενισχύει τη διαπραγματευτική σας εμπειρία με διαγράμματα και τιμές σε πραγματικό χρόνο, λεπτομερείς αναλύσεις και μια σειρά από εργαλεία και δείκτες διαχείρισης εντολών. Επίσης, είναι μια εξαιρετικά προσαρμόσιμη πλατφόρμα, που σας επιτρέπει να εξατομικεύσετε τον τρόπο που βλέπετε τον πίνακα, τα διαγράμματα, τις γραμμές εργαλείων και άλλα.

Είναι το MetaTrader 4 καλό για αρχάριους;

Το MetaTrader 4 μπορεί να είναι βοηθητικό για αρχάριους χάρη στο εξαιρετικά προσαρμόσιμο και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον. Επίσης, διαθέτει μια ευρεία γκάμα εργαλείων Smart Trader, πρόσθετα, καθώς και δείκτες που μπορούν να σας βοηθήσουν να πάρετε πιο ενημερωμένες αποφάσεις.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το MT4 στο δοκιμαστικό μου λογαριασμό για διαπραγματεύσεις;

Ναι. Οι πελάτες σε χώρες που είναι εγγεγραμμένοι στις άδειες ASIC, CySEC, FSA, FCA και SCB μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κανονικό ή το δοκιμαστικό λογαριασμό τους Capital.com στο MetaTrader 4. Αυτή η ενσωμάτωση δεν είναι ακόμη διαθέσιμη για τους κατοίκους της Γαλλίας.

Πόσο κοστίζει το MetaTrader 4;

Η χρήση του MetaTrader 4 είναι εντελώς δωρεάν. Ωστόσο, μπορούν να προκύψουν χρεώσεις από το μεσίτη σας σε μορφή προμηθειών για spread ή άλλες προμήθειες.

Πώς να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στο MetaTrader4;

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να συνδέσετε τον Capital.com λογαριασμό σας με το λογαριασμό σας στο MetaTrader 4 και να απολαύστε νια εξαιρετικά προσαρμόσιμη πλατφόρμα και μια σειρά εργαλείων για προχωρημένη τεχνική ανάλυση. Για να το κάνετε, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

 

  1. Δημιουργήστε έναν επαληθευμένο λογαριασμό με την Capital.com 

  2. Για να προσθέσετε ένα λογαριασμό МТ4 μέσω της εφαρμογής μας:

    • Πηγαίνετε στο Λογαριασμό

    • Πατήστε "Οι λογαριασμοί μου"

    • Πατήστε στο "Προσθέστε live (ή δοκιμαστικό) λογαριασμό"

    • Επιλέξτε έναν Capital.com MT4 λογαριασμό και μετά πατήστε "Συνέχεια"

  3. Για να προσθέσετε ένα MT4 λογαριασμό στη web έκδοση:

    • Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις

    • Επιλέξτε "Οι λογαριασμοί μου"

    • Επιλέξτε "Προσθέστε live (ή δοκιμαστικό) λογαριασμό"

    • Επιλέξτε έναν Capital.com MT4 λογαριασμό και μετά επιλέξτε "Συνέχεια"

  4. Ο λογαριασμός σας MT4 είναι τώρα έτοιμος.

Πού μπορώ να βρω τα στοιχεία σύνδεσής μου για το MetaTrader 4;

Για να ελέγξετε τα διαπιστευτήρια σας για το λογαριασμό MT4-

Στην εφαρμογή Capital.com:

  1. Πηγαίνετε στο "Λογαριασμός" και επιλέξτε "Οι λογαριασμοί μου"

  2. Πατήστε στις λεπτομέρειες Σύνδεσης δίπλα στο λογαριασμό MT4.

 

Στην πλατφόρμα Capital.com:

  1. Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε "Οι λογαριασμπί μου"

  2. Κάντε κλικ στις λεπτομέρειες Σύνδεσης δίπλα στο λογαριασμό MT4.

 

Ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να είναι ο ίδιος με αυτόν που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα Capital.com. 

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται αφορούν την Capital Com Group.