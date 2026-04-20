Βελτιώστε την τεχνική σας ανάλυση με μια πληθώρα προσαρμοσμένων δεικτών, από σημεία περιστροφής έως προσαρμοσμένους ταλαντωτές και παραλλαγές κινητών μέσων όρων.
Δημιουργήστε τους δικούς σας δείκτες και σενάρια - και εξατομικεύστε τον πίνακα, τα διαγράμματα, τις γραμμές εργαλείων και άλλα.
Ενισχύστε την ανάλυσή σας με τα Smart Trader Tools, συμπεριλαμβανομένων 30 δημοφιλών δεικτών και 24 αναλυτικών αντικειμένων.
Αποκτήστε πρόσβαση σε πολλαπλές ρυθμίσεις διαγραμμάτων και προσαρμόστε τις διατάξεις, τα πρότυπα και τα προφίλ σας ανάλογα με το στυλ σας.
Προσαρμόστε την προσέγγισή σας με σχόλια και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο μέσω του εργαλείου Guardian Angel.
Επωφεληθείτε των τελευταίων τεχνολογικών καινοτομιών.
Οποιοσδήποτε ρυθμιζόμενος μεσίτης που προσφέρει το λογισμικό MT4 μπορεί να θεωρηθεί μεσίτης MT4 - όπως η Capital.com!
Όχι, το MT4 δεν είναι μεσίτης, αλλά μια σουίτα λογισμικού που συνδέει ένα μεσίτη - όπως την Capital.com - για διαπραγματεύσεις.
Το MetaTrader 4 ενισχύει τη διαπραγματευτική σας εμπειρία με διαγράμματα και τιμές σε πραγματικό χρόνο, λεπτομερείς αναλύσεις και μια σειρά από εργαλεία και δείκτες διαχείρισης εντολών. Επίσης, είναι μια εξαιρετικά προσαρμόσιμη πλατφόρμα, που σας επιτρέπει να εξατομικεύσετε τον τρόπο που βλέπετε τον πίνακα, τα διαγράμματα, τις γραμμές εργαλείων και άλλα.
Το MetaTrader 4 μπορεί να είναι βοηθητικό για αρχάριους χάρη στο εξαιρετικά προσαρμόσιμο και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον. Επίσης, διαθέτει μια ευρεία γκάμα εργαλείων Smart Trader, πρόσθετα, καθώς και δείκτες που μπορούν να σας βοηθήσουν να πάρετε πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
Ναι. Οι πελάτες σε χώρες που είναι εγγεγραμμένοι στις άδειες ASIC, CySEC, FSA, FCA και SCB μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κανονικό ή το δοκιμαστικό λογαριασμό τους Capital.com στο MetaTrader 4. Αυτή η ενσωμάτωση δεν είναι ακόμη διαθέσιμη για τους κατοίκους της Γαλλίας.
Η χρήση του MetaTrader 4 είναι εντελώς δωρεάν. Ωστόσο, μπορούν να προκύψουν χρεώσεις από το μεσίτη σας σε μορφή προμηθειών για spread ή άλλες προμήθειες.
Μπορείτε να δημιουργήσετε και να συνδέσετε τον Capital.com λογαριασμό σας με το λογαριασμό σας στο MetaTrader 4 και να απολαύστε νια εξαιρετικά προσαρμόσιμη πλατφόρμα και μια σειρά εργαλείων για προχωρημένη τεχνική ανάλυση. Για να το κάνετε, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
Δημιουργήστε έναν επαληθευμένο λογαριασμό με την Capital.com
Για να προσθέσετε ένα λογαριασμό МТ4 μέσω της εφαρμογής μας:
Πηγαίνετε στο Λογαριασμό
Πατήστε "Οι λογαριασμοί μου"
Πατήστε στο "Προσθέστε live (ή δοκιμαστικό) λογαριασμό"
Επιλέξτε έναν Capital.com MT4 λογαριασμό και μετά πατήστε "Συνέχεια"
Για να προσθέσετε ένα MT4 λογαριασμό στη web έκδοση:
Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις
Επιλέξτε "Οι λογαριασμοί μου"
Επιλέξτε "Προσθέστε live (ή δοκιμαστικό) λογαριασμό"
Επιλέξτε έναν Capital.com MT4 λογαριασμό και μετά επιλέξτε "Συνέχεια"
Ο λογαριασμός σας MT4 είναι τώρα έτοιμος.
Για να ελέγξετε τα διαπιστευτήρια σας για το λογαριασμό MT4-
Στην εφαρμογή Capital.com:
Πηγαίνετε στο "Λογαριασμός" και επιλέξτε "Οι λογαριασμοί μου"
Πατήστε στις λεπτομέρειες Σύνδεσης δίπλα στο λογαριασμό MT4.
Στην πλατφόρμα Capital.com:
Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε "Οι λογαριασμπί μου"
Κάντε κλικ στις λεπτομέρειες Σύνδεσης δίπλα στο λογαριασμό MT4.
Ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να είναι ο ίδιος με αυτόν που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα Capital.com.
1 Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται αφορούν την Capital Com Group.