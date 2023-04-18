Τι είναι η διαπραγμάτευση forex και forex με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης;

Ο όρος ‘forex’ είναι συντομογραφία για το ξένο συνάλλαγμα. Η διαπραγμάτευση Forex είναι η διαδικασία αγοράς και πώλησης διεθνών νομισμάτων, με στόχο την επίτευξη κέρδους από τις διακυμάνσεις στις ισοτιμίες μεταξύ τους.

Έτσι μπορεί να ανταλλάξετε το ευρώ με το δολάριο ΗΠΑ (EUR/USD), για παράδειγμα. Η αγορά του ζεύγους EUR/USD σημαίνει ότι ουσιαστικά κάνετε κερδοσκοπία για την αύξηση της τιμής του ευρώ σε σχέση με το δολάριο. Τα περισσότερα ζεύγη νομισμάτων τιμολογούνται στο τέταρτο δεκαδικό ψηφίο, επομένως ένα μόνο σημείο (pip) κίνησης σχετίζεται με την τέταρτη δεκαδική θέση.

Στην Capital.com, μπορείτε να κάνετε διαπραγματεύσεις τόσο σε spot forex όσο και σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης forex – παράγωγα που σας επιτρέπουν να κερδοσκοπήσετε σε μελλοντικές κινήσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών, που χρησιμοποιούνται συχνά για την αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου ή για συναλλαγές με βάση μακροοικονομικές προσδοκίες.

Γιατί να κάνετε διαπραγμάτευση forex;

Η αγορά forex είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο, με βάση τον παγκόσμιο όγκο διαπραγμάτευσης. Είναι ανοιχτή 24/5 και είναι εξαιρετικά ρευστή, οπότε μπορείτε κανονικά να εισέρχεστε και να εξέρχεστε από τις διαπραγματεύσεις όποτε θέλετε. Η υψηλή ρευστότητα σημαίνει επίσης ότι τα spreads τείνουν να είναι πιο στενά σε σχέση με κάποιες λιγότερο ρευστοποιήσιμες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

Ενώ οι μέσες ημερήσιες κινήσεις στο forex είναι συχνά μέτριες – συνήθως κάτω από 1% υπό κανονικές συνθήκες – η χρήση τιμολόγησης με τέταρτο δεκαδικό ψηφίο επιτρέπει στους traders να αναπτύσσουν στρατηγικές γύρω από λεπτές διακυμάνσεις τιμών και βραχυπρόθεσμες δυναμικές της αγοράς.

Με τα CFDs, η μόχλευση που προσφέρεται από τους παρόχους διαπραγμάτευσης μπορεί να ενισχύσει την έκθεση των λιανικών εμπόρων έως και 30:1. Αυτό σημαίνει ότι μικρές κινήσεις στην υποκείμενη αγορά μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλα κέρδη ή απώλειες, καθιστώντας την μόχλευση επικίνδυνη.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια forex μπορούν επίσης να σας δώσουν πρόσβαση σε ευκαιρίες τοποθέτησης ή αντιστάθμισης κινδύνου μακροπρόθεσμα, καθώς πραγματοποιείτε διαπραγματεύσεις με βάση τις αναμενόμενες μελλοντικές συναλλαγματικές ισοτιμίες και όχι τις spot τιμές.

Γιατί να κάνετε διαπραγμάτευση knock-outs με την Capital.com;

Προσφέρουμε CFD διαπραγμάτευση σε spot forex και forex μελλοντικής εκπλήρωσης, και διαπραγμάτευση knock-out σε spot forex, δίνοντάς σας έκθεση στις κινήσεις τιμών των νομισματικών ζευγών χωρίς να χρειάζεται να αγοράσετε ή να ανταλλάξετε τα νομίσματα άμεσα. Μπορείτε να διαπραγματευτείτε πάνω από 120 ζεύγη νομισμάτων μαζί μας, πηγαίνοντας κοντά καθώς και μακριά.

Εντοπίστε πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου με τα έξυπνα, διαισθητικά εργαλεία διαγραμμάτων μας, και ρυθμίστε ειδοποιήσεις τιμών για να σας ενημερώνουν για σημαντικές κινήσεις της αγοράς. Προστατέψτε τον εαυτό σας από δυσμενείς διακυμάνσεις τιμών με τη σειρά εργαλείων διαχείρισης κινδύνου μας, συμπεριλαμβανομένων των trailing stops, τα οποία κλειδώνουν τα κέρδη ενώ περιορίζουν τις απώλειες.*

Μάθετε περισσότερα για τη διαπραγμάτευση forex και στρατηγικές διαπραγμάτευσης forex. Ανακαλύψτε περισσότερα για τα κύρια ζεύγη νομισμάτων forex που προσφέρουμε και ενισχύστε τη στρατηγική σας στις διαπραγματεύσεις. Μείνετε ενημερωμένοι με τις τελευταίες ειδήσεις της αγοράς forex, απόψεις και αναλύσεις.

*Δεν είναι όλες οι εντολές παύσης απωλειών εγγυημένες. Οι εγγυημένες παύσεις επιβαρύνουν με χρέωση όταν ενεργοποιούνται.