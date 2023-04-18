Ο όρος ‘forex’ είναι συντομογραφία για το ξένο συνάλλαγμα. Η διαπραγμάτευση Forex είναι η διαδικασία αγοράς και πώλησης διεθνών νομισμάτων, με στόχο την επίτευξη κέρδους από τις διακυμάνσεις στις ισοτιμίες μεταξύ τους.
Έτσι μπορεί να ανταλλάξετε το ευρώ με το δολάριο ΗΠΑ (EUR/USD), για παράδειγμα. Η αγορά του ζεύγους EUR/USD σημαίνει ότι ουσιαστικά κάνετε κερδοσκοπία για την αύξηση της τιμής του ευρώ σε σχέση με το δολάριο. Τα περισσότερα ζεύγη νομισμάτων τιμολογούνται στο τέταρτο δεκαδικό ψηφίο, επομένως ένα μόνο σημείο (pip) κίνησης σχετίζεται με την τέταρτη δεκαδική θέση.
Στην Capital.com, μπορείτε να κάνετε διαπραγματεύσεις τόσο σε spot forex όσο και σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης forex – παράγωγα που σας επιτρέπουν να κερδοσκοπήσετε σε μελλοντικές κινήσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών, που χρησιμοποιούνται συχνά για την αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου ή για συναλλαγές με βάση μακροοικονομικές προσδοκίες.
Η αγορά forex είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο, με βάση τον παγκόσμιο όγκο διαπραγμάτευσης. Είναι ανοιχτή 24/5 και είναι εξαιρετικά ρευστή, οπότε μπορείτε κανονικά να εισέρχεστε και να εξέρχεστε από τις διαπραγματεύσεις όποτε θέλετε. Η υψηλή ρευστότητα σημαίνει επίσης ότι τα spreads τείνουν να είναι πιο στενά σε σχέση με κάποιες λιγότερο ρευστοποιήσιμες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.
Ενώ οι μέσες ημερήσιες κινήσεις στο forex είναι συχνά μέτριες – συνήθως κάτω από 1% υπό κανονικές συνθήκες – η χρήση τιμολόγησης με τέταρτο δεκαδικό ψηφίο επιτρέπει στους traders να αναπτύσσουν στρατηγικές γύρω από λεπτές διακυμάνσεις τιμών και βραχυπρόθεσμες δυναμικές της αγοράς.
Με τα CFDs, η μόχλευση που προσφέρεται από τους παρόχους διαπραγμάτευσης μπορεί να ενισχύσει την έκθεση των λιανικών εμπόρων έως και 30:1. Αυτό σημαίνει ότι μικρές κινήσεις στην υποκείμενη αγορά μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλα κέρδη ή απώλειες, καθιστώντας την μόχλευση επικίνδυνη.
Τα προθεσμιακά συμβόλαια forex μπορούν επίσης να σας δώσουν πρόσβαση σε ευκαιρίες τοποθέτησης ή αντιστάθμισης κινδύνου μακροπρόθεσμα, καθώς πραγματοποιείτε διαπραγματεύσεις με βάση τις αναμενόμενες μελλοντικές συναλλαγματικές ισοτιμίες και όχι τις spot τιμές.
Προσφέρουμε CFD διαπραγμάτευση σε spot forex και forex μελλοντικής εκπλήρωσης, και διαπραγμάτευση knock-out σε spot forex, δίνοντάς σας έκθεση στις κινήσεις τιμών των νομισματικών ζευγών χωρίς να χρειάζεται να αγοράσετε ή να ανταλλάξετε τα νομίσματα άμεσα. Μπορείτε να διαπραγματευτείτε πάνω από 120 ζεύγη νομισμάτων μαζί μας, πηγαίνοντας κοντά καθώς και μακριά.
Εντοπίστε πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου με τα έξυπνα, διαισθητικά εργαλεία διαγραμμάτων μας, και ρυθμίστε ειδοποιήσεις τιμών για να σας ενημερώνουν για σημαντικές κινήσεις της αγοράς. Προστατέψτε τον εαυτό σας από δυσμενείς διακυμάνσεις τιμών με τη σειρά εργαλείων διαχείρισης κινδύνου μας, συμπεριλαμβανομένων των trailing stops, τα οποία κλειδώνουν τα κέρδη ενώ περιορίζουν τις απώλειες.*
*Δεν είναι όλες οι εντολές παύσης απωλειών εγγυημένες. Οι εγγυημένες παύσεις επιβαρύνουν με χρέωση όταν ενεργοποιούνται.
Κατακτήστε τα βασικά του forex trading με τους σύντομους και περιεκτικούς οδηγούς μας. Εξερευνήστε τις ώρες συναλλαγών, τα κύρια ζεύγη νομισμάτων και τα ισχυρότερα νομίσματα στον κόσμο.
Από τις καλύτερες εφαρμογές που έχω δοκιμάσει Σου έχει και την επιλογή για δοκιμαστικό τέλειο συγχαρητήρια στους δημιουργούς μπρα σας
Μια εξαιρετική εφαρμογή αν θέλεις να μάθεις από μετοχές κτλπ και πάρα πολύ yser friendly
Ότι καλύτερο πρώτα σε μαθαίνει μετά αρχίζει και γίνεται ποιο διασκέδαστηκο και ωραίο
Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!
Η εμπειρία πού έχω γενικά είναι πάρα πολύ καλή. Νιώθω σιγουριά για ότι πρόβλημα προκύψει θα λυθεί. Η εταιρία έχει πολύ καλή οργάνωση σέ όλους τούς τομείς. Η κάθε μέρα είναι καλύτερη από την άλλη
Άψογη εξυπηρέτηση και οργάνωση!!!
Pénzt jó vele kereskedni
Γρήγορη εξυπηρέτηση και άμεση λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζα στην εφαρμογή
Τιμια συνεργασια,καταπληκτικοι ανθρωποι.γιωργος.
Η πλατφόρμα είναι οκ μέχρι στιγμής χωρίς κολλήματα
Egy jó app. Ajánlani tudom.
Πολύ έγκυρη εφαρμογή. Δεν είναι απατεώνες
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΡΧΑΡΙΟ ΣΑΝ ΕΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΜΝΕΙ TRADING.EΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΜΜΕΣΣΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ{ ΟΠΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΨΑΞΕΙ ΑΛΛΟΥ } ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ|| ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ || ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ .
Εμφάνιση των κριτικών μας 4 & 5 αστέρων. Τα συγκεκριμένα στοιχεία του χρήστη έχουν σκόπιμα ανωνυμοποιηθεί για να διασφαλιστεί το απόρρητο του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR.
