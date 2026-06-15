Αρχική οθόνηΑγορέςForexΤα σημερινά καθοδικά ζεύγη forex
Έχετε ανταλλάξει ποτέ χρήματα όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό; Αν ναι, τεχνικά έχετε ήδη διαπραγματευτεί forex!
Επομένως, αν θέλετε να κάνετε διαπραγμάτευση forex με την κερδοσκοπική έννοια, δηλαδή με σκοπό να κερδίσετε από τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας, έχετε μερικές δυνατότητες.
Πρώτον, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι οι τιμές forex μπορούν να κινηθούν γρήγορα και απρόβλεπτα, οδηγώντας σε απροσδόκητες απώλειες και κέρδη. Ομοίως, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιούν οι traders για να πάρουν θέση στο forex είναι περίπλοκα και απαιτούν καλή κατανόηση. Παρακαλείστε να διεξάγετε τη δική σας ενδελεχή έρευνα πριν διακινδυνεύσετε το κεφάλαιό σας.
Οι ιδιώτες traders διαπραγματεύονται συνήθως forex χρησιμοποιώντας παράγωγα προϊόντα όπως συμβόλαια επί της διαφοράς (CFD), διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή δικαιώματα προαίρεσης. Θα ερευνήσουν αυτά τα προϊόντα και τους παρόχους διαπραγματεύσεων και θα ανοίξουν λογαριασμό στον πάροχο που θεωρούν ότι ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους.
Για να πάρετε μια ιδέα για το πώς λειτουργούν αυτά, ρίξτε μια ματιά στον οδηγό διαπραγματεύσεων forex.
Το πρώτο νόμισμα που αναφέρεται σε ένα ζεύγος forex είναι γνωστό ως κύριο νόμισμα. Για παράδειγμα, στο ζεύγος EUR/USD, το EUR (το ευρώ) είναι το κύριο νόμισμα.
Το απόσπασμα είναι το δεύτερο νόμισμα που αναφέρεται στο ζεύγος. Στο παράδειγμά μας, το δολάριο ΗΠΑ (USD) είναι το νόμισμα αναφοράς.
Η συναλλαγματική ισοτιμία αντικατοπτρίζει πόση ποσότητα του νομίσματος αναφοράς απαιτείται για την αγορά μιας μονάδας του κύριου νομίσματος.
Έτσι, αν το EUR/USD διαπραγματεύεται στο 1.20, αυτό σημαίνει ότι 1 ευρώ ισοδυναμεί με 1.20 δολάρια ΗΠΑ.
Μπορείτε γενικά να κατηγοριοποιήσετε τα ζεύγη forex ως ανήκοντα σε μία από τις τρεις κύριες ομάδες: κύρια, δευτερεύοντα ή εξωτικά.
Τα κύρια ζεύγη είναι τα πιο διαπραγματεύσιμα, υψηλής ρευστότητας νομίσματα που περιλαμβάνουν το δολάριο ΗΠΑ.EUR/USD (ευρώ/δολάριο ΗΠΑ), USD/CAD (δολάριο ΗΠΑ/δολάριο Καναδά ή "loonie") και GBP/USD (βρετανική λίρα/δολάριο ΗΠΑ, συχνά αποκαλούμενο "cable") είναι μερικά γνωστά παραδείγματα.
Τα δευτερεύοντα ζεύγη, ή "διασταυρώσεις", δεν περιλαμβάνουν το δολάριο ΗΠΑ. Επομένως, πολλά από αυτά εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο ευρείας διαπραγμάτευσης, για παράδειγμα NOK/SEK (νορβηγική κορώνα/σουηδική κορώνα) ή EUR/GBP (ευρώ/βρετανική λίρα).
Τα εξωτικά ζεύγη αποτελούνται συνήθως από ένα κύριο νόμισμα και ένα νόμισμα από μια αναδυόμενη οικονομία - USD/SGD (δολάριο ΗΠΑ/δολάριο Σιγκαπούρης), για παράδειγμα, ή EUR/TRY (ευρώ/τουρκική λίρα). Αυτά μπορεί να είναι λιγότερο ρευστά και πιο ευμετάβλητα από τα κύρια ζεύγη και τις διασταυρώσεις, οπότε συνήθως τα συναντάτε μόνο στα χαρτοφυλάκια πιο έμπειρων traders.
Όταν χρησιμοποιείτε την Capital.com για να διαπραγματεύεστε forex, θα έχετε πρόσβαση σε περισσότερα από 120 κύρια, δευτερεύοντα και εξωτικά ζεύγη νομισμάτων για να διαπραγματεύεστε. Θα μπορείτε να αναλύετε τις κινήσεις των τιμών forex στα γρήγορα, σαφή διαγράμματα, να διαχειρίζεστε τον κίνδυνο με μια σειρά εργαλείων και να ορίζετε ειδοποιήσεις τιμών για να ενημερώνεστε για τις κινήσεις forex.
Μπορείτε να διαπραγματευτείτε forex μαζί μας χρησιμοποιώντας CFDs, πράγμα που σημαίνει ότι θα διαπραγματεύεστε με μόχλευση, επιτρέποντάς σας να πάρετε μια θέση με μια σχετικά μικρή κατάθεση ή περιθώριο.
Έτσι, η μόχλευση οδηγεί στο ενδεχόμενο μεγάλων, γρήγορων απωλειών και κερδών, οπότε είναι καλή ιδέα να εξοικειωθείτε με τα προϊόντα μας πριν αποφασίσετε να κάνετε διαπραγμάτευσης.