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Τα πιο ασταθή ζεύγη forex

Ανακαλύψτε περισσότερα για τη μεταβλητότητα των forex και μάθετε για τα πιο μεταβλητά ζεύγη νομισμάτων που είναι διαθέσιμα για CFD trading σε forex.

Ασταθή νομίσματα

Ακολουθούν ορισμένοι από τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν περισσότερο τη μεταβλητότητα των νομισμάτων, με βάση την ιστορική εξέλιξη των τιμών. Σε συνθήκες αστάθειας των αγορών, δίνετε πάντα προτεραιότητα στη διαχείριση του κινδύνου, καθώς οι αυξημένες διακυμάνσεις μπορούν να ενισχύσουν τόσο τα πιθανά κέρδη όσο και τις πιθανές ζημιές.
Σελίδα ΕπισκόπησηςΚορυφαία σε όγκο tradingΠιο ευμετάβλητηΜετώπεςΜεγαλύτερες Πτώσεις
ΠώλησηΑγοράSpreadΜετ. 1ημ.Διαγράμματα 1ημ.
ΔιαπραγματευτήςΑγοραστές
GBP/CZKBritish Pound / Czech Koruna
EUR/ZAREuro / South African Rand
USD/RUBUS Dollar / Russian Ruble
USD/HUFUS Dollar / Hungarian Forint
AUD/ZARAustralian Dollar / South African Rand
CAD/ZARCanadian Dollar / South African Rand
GBP/ZARBritish Pound / South African Rand
CHF/ZARSwiss Franc / South African Rand
USD/ZARUS Dollar / South African Rand
AUD/TRYAustralian Dollar / Turkish Lira
Οι τιμές των μετοχών είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από τις live τιμές της αγοράς.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι μεταβλητότητα;

Η μεταβλητότητα αναφέρεται στο μέγεθος της μεταβολής των τιμών σε μια δεδομένη αγορά κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Η μεταβλητότητα στα forex μπορεί να προσφέρει πιθανές ευκαιρίες για τους traders συναλλάγματος, καθώς οι μεγάλες διακυμάνσεις παρέχουν περιθώρια για αναλογικά μεγάλα κέρδη. Ωστόσο, για τον ίδιο λόγο, τέτοιες συνθήκες ενέχουν σημαντικό κίνδυνο απώλειας χρημάτων, καθώς οι θέσεις μπορούν να στραφούν γρήγορα εναντίον σας.

Πώς μετριέται η μεταβλητότητα;

Η μεταβλητότητα των forex μπορεί να μετρηθεί με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της ιστορικής μεταβλητότητας, η οποία υπολογίζεται ως τυπική απόκλιση των αποδόσεων σε ένα επιλεγμένο χρονικό διάστημα. Η υπονοούμενη μεταβλητότητα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί, όπου η προσδοκία της μελλοντικής μεταβλητότητας υπολογίζεται χρησιμοποιώντας μοντέλα τιμολόγησης δικαιωμάτων προαίρεσης. Στον τομέα των τεχνικών δεικτών, το μέσο πραγματικό εύρος, ή ATR, μετρά την μεταβλητότητα της αγοράς υπολογίζοντας το εύρος μεταξύ των υψηλών και χαμηλών τιμών ενός νομίσματος σε μια δεδομένη περίοδο.Οι Bollinger Bands® μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν όπου το μέγεθος της "ζώνης", που προέρχεται από έναν κινητό μέσο όρο, μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη μεταβλητότητα με βάση το πλάτος των ζωνών.

Τι προκαλεί τη μεταβλητότητα της αγοράς;

Η μεταβλητότητα της αγοράς στα forex, καθώς και σε άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, μπορεί να προκληθεί από μια σειρά μακροοικονομικών γεγονότων. Για παράδειγμα, αν ανακοινωθεί μια απόφαση σχετικά με τα επιτόκια που διαφέρει από τις προσδοκίες της αγοράς, η τιμή των ζευγών συναλλάγματος μπορεί να παρουσιάσει ραγδαίες διακυμάνσεις, καθώς η κατοχή ορισμένων νομισμάτων γίνεται περισσότερο ή λιγότερο ελκυστική. Επίσης, σε τεχνικό επίπεδο, η υπέρβαση των βασικών σημείων στήριξης και αντίστασης από τις τιμές μπορεί να οδηγήσει σε ευρείας κλίμακας αποφάσεις αγοράς ή πώλησης. Το κλίμα της αγοράς, οι περίοδοι χαμηλής ρευστότητας και το κερδοσκοπικό trading από θεσμικούς επενδυτές μπορούν επίσης να επηρεάσουν τα επίπεδα μεταβλητότητας.

Τι είναι η διαπραγμάτευση περιθωρίου και πώς λειτουργεί;

Η διαπραγμάτευση περιθωρίου, ή διαπραγμάτευση με μόχλευση, είναι όταν οι traders έχουν έκθεση σε μεγαλύτερες θέσεις από το μέγεθος της αρχικής τους κατάθεσης. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να κερδίσουν περισσότερα από το ποσό που κατέθεσαν, αλλά μπορεί επίσης να χάσουν περισσότερα σε δυσμενείς συνθήκες της αγοράς. Κατά τη διαπραγμάτευση με περιθώριο, πρέπει να καταθέσετε μόνο ένα μικρό ποσοστό της συνολικής αξίας της θέσης (γνωστό ως περιθώριο). Αν η θέση σας πάει εναντίον σας, μπορεί να λάβετε κλήση περιθωρίου, πράγμα που σημαίνει ότι τα ίδια κεφάλαια στο λογαριασμό σας έχουν πέσει κάτω από το ελάχιστο απαιτούμενο όριο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταθέσετε περισσότερα χρήματα ή να μειώσετε το μέγεθός σας για να συνεχίσετε τις διαπραγματεύσεις.