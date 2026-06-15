Τα πιο ασταθή ζεύγη forex

Αρχική οθόνηΑγορέςForexΤα πιο ασταθή ζεύγη forex
Η μεταβλητότητα αναφέρεται στο μέγεθος της μεταβολής των τιμών σε μια δεδομένη αγορά κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Η μεταβλητότητα στα forex μπορεί να προσφέρει πιθανές ευκαιρίες για τους traders συναλλάγματος, καθώς οι μεγάλες διακυμάνσεις παρέχουν περιθώρια για αναλογικά μεγάλα κέρδη. Ωστόσο, για τον ίδιο λόγο, τέτοιες συνθήκες ενέχουν σημαντικό κίνδυνο απώλειας χρημάτων, καθώς οι θέσεις μπορούν να στραφούν γρήγορα εναντίον σας.
Η μεταβλητότητα των forex μπορεί να μετρηθεί με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της ιστορικής μεταβλητότητας, η οποία υπολογίζεται ως τυπική απόκλιση των αποδόσεων σε ένα επιλεγμένο χρονικό διάστημα. Η υπονοούμενη μεταβλητότητα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί, όπου η προσδοκία της μελλοντικής μεταβλητότητας υπολογίζεται χρησιμοποιώντας μοντέλα τιμολόγησης δικαιωμάτων προαίρεσης. Στον τομέα των τεχνικών δεικτών, το μέσο πραγματικό εύρος, ή ATR, μετρά την μεταβλητότητα της αγοράς υπολογίζοντας το εύρος μεταξύ των υψηλών και χαμηλών τιμών ενός νομίσματος σε μια δεδομένη περίοδο.Οι Bollinger Bands® μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν όπου το μέγεθος της "ζώνης", που προέρχεται από έναν κινητό μέσο όρο, μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη μεταβλητότητα με βάση το πλάτος των ζωνών.
Η μεταβλητότητα της αγοράς στα forex, καθώς και σε άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, μπορεί να προκληθεί από μια σειρά μακροοικονομικών γεγονότων. Για παράδειγμα, αν ανακοινωθεί μια απόφαση σχετικά με τα επιτόκια που διαφέρει από τις προσδοκίες της αγοράς, η τιμή των ζευγών συναλλάγματος μπορεί να παρουσιάσει ραγδαίες διακυμάνσεις, καθώς η κατοχή ορισμένων νομισμάτων γίνεται περισσότερο ή λιγότερο ελκυστική. Επίσης, σε τεχνικό επίπεδο, η υπέρβαση των βασικών σημείων στήριξης και αντίστασης από τις τιμές μπορεί να οδηγήσει σε ευρείας κλίμακας αποφάσεις αγοράς ή πώλησης. Το κλίμα της αγοράς, οι περίοδοι χαμηλής ρευστότητας και το κερδοσκοπικό trading από θεσμικούς επενδυτές μπορούν επίσης να επηρεάσουν τα επίπεδα μεταβλητότητας.
Η διαπραγμάτευση περιθωρίου, ή διαπραγμάτευση με μόχλευση, είναι όταν οι traders έχουν έκθεση σε μεγαλύτερες θέσεις από το μέγεθος της αρχικής τους κατάθεσης. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να κερδίσουν περισσότερα από το ποσό που κατέθεσαν, αλλά μπορεί επίσης να χάσουν περισσότερα σε δυσμενείς συνθήκες της αγοράς. Κατά τη διαπραγμάτευση με περιθώριο, πρέπει να καταθέσετε μόνο ένα μικρό ποσοστό της συνολικής αξίας της θέσης (γνωστό ως περιθώριο). Αν η θέση σας πάει εναντίον σας, μπορεί να λάβετε κλήση περιθωρίου, πράγμα που σημαίνει ότι τα ίδια κεφάλαια στο λογαριασμό σας έχουν πέσει κάτω από το ελάχιστο απαιτούμενο όριο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταθέσετε περισσότερα χρήματα ή να μειώσετε το μέγεθός σας για να συνεχίσετε τις διαπραγματεύσεις.