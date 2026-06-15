Αρχική οθόνηΑγορέςForexΤα σημερινά ανοδικά ζεύγη Forex
Το Forex είναι απλά η συντομογραφία για το "ξένο συνάλλαγμα". Αναφέρεται γενικά στην παγκόσμια αγορά όπου γίνεται διαπραγμάτευση νομισμάτων.
Η διαπραγμάτευση στο Forex, που ονομάζεται επίσης διαπραγμάτευση νομισμάτων, περιλαμβάνει την αγορά και πώληση διεθνών νομισμάτων μεταξύ τους ως συναλλαγματική ισοτιμία, με σκοπό την επίτευξη κέρδους από τις διακυμάνσεις της εν λόγω συναλλαγματικής ισοτιμίας.
Ας δούμε ένα γρήγορο παράδειγμα. Αν πιστεύατε ότι η βρετανική λίρα πρόκειται να αυξηθεί σε αξία έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ένα παράγωγο όπως ένα CFD για να ανοίξετε μια θέση αγοράς στο GBP/USD. Αν η λίρα αυξηθεί σε αξία έναντι του δολαρίου, θα βγάλετε χρήματα. Αν το δολάριο γινόταν ισχυρότερο από τη λίρα, θα χάνατε χρήματα.
Τα CFD είναι ένα σύνθετο προϊόν που σας δίνει πρόσβαση σε μόχλευση, η οποία μπορεί να μεγεθύνει τόσο τα κέρδη όσο και τις απώλειες, έτσι είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους κινδύνους πριν από τις διαπραγματεύσεις. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις forex, τη μόχλευση και άλλα με τον χρήσιμο οδηγό μας.
Η αγορά διαπραγματεύσεων είναι η παγκόσμια αγορά στην οποία οι συμμετέχοντες διαπραγματεύονται μεταξύ τους νομίσματα. Το Forex είναι η πιο ενεργή χρηματοπιστωτική αγορά στον κόσμο όσον αφορά τους όγκους διαπραγμάτευσης. Είναι επίσης η πολυτιμότερη χρηματοπιστωτική αγορά στον κόσμο, με διαπραγματεύσεις αξίας $7.5 τρισεκατομμυρίων ημερησίως, που θα φτάσουν σε επίπεδο ρεκόρ το 2022.
Όντας η μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική αγορά στον κόσμο, το forex έχει πληθώρα συμμετεχόντων που ποικίλλουν ευρέως ως προς τη φύση τους.
Τεχνικά, αν έχετε ταξιδέψει ποτέ σε άλλη χώρα και έχετε ανταλλάξει χρήματα, έχετε συμμετάσχει στην αγορά forex. Η διαδικασία της αγοράς ενός νομίσματος με ένα άλλο νόμισμα και η επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι η βασική αρχή της αγοράς.
Οι μεμονωμένοι traders συμμετέχουν επίσης στην αγορά forex καθαρά για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Αντί να αγοράζουν άμεσα συνάλλαγμα, συχνά χρησιμοποιούν παράγωγα προϊόντα, όπως τα CFD, για παράδειγμα, για να πάρουν θέση στην κίνηση ενός ζεύγους forex όπως το EUR/USD.
Εκατοντάδες μεγάλα ιδρύματα, όπως τράπεζες και χρηματιστές, διαπραγματεύονται επίσης forex στο πλαίσιο των καθημερινών τους εργασιών. Η αγορά κυριαρχείται από τις "πέντε μεγάλες εταιρείες": Citigroup, Deutsche Bank, Barclays, JP Morgan και UBS. Μαζί αντιπροσώπευαν πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου κύκλου εργασιών της αγοράς το 2015.
Η διαπραγμάτευση forex έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και προκλήσεις. Η κατανόησή τους μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε αν οι διαπραγματεύσεις forex ταιριάζουν με τους οικονομικούς σας στόχους, την ανοχή στον κίνδυνο και τη στρατηγική σας. Ακολουθεί μια επισκόπηση ορισμένων από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διαπραγμάτευσης forex.
Το Forex είναι η μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική αγορά στον κόσμο, με υψηλά επίπεδα ρευστότητας για τα σημαντικότερα ζεύγη. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αγοράζετε και να πουλάτε πολλά νομίσματα σχεδόν αμέσως κατά τη διάρκεια των ωρών της αγοράς χωρίς σημαντικές αποκλίσεις των τιμών.
Μιλώντας για το ωράριο της αγοράς, οι αγορές forex λειτουργούν 24 ώρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διαπραγματεύεστε όλο το εικοσιτετράωρο, προσαρμόζοντας τη διαπραγμάτευση στο χρονοδιάγραμμα και τη ζώνη ώρας σας.
Θα βρείτε ένα ευρύ φάσμα νομισματικών ζευγών για διαπραγμάτευση, συμπεριλαμβανομένων κύριων, δευτερευόντων και εξωτικών ζευγών. Αυτή η ποικιλομορφία σημαίνει ότι, με δεδομένη τη στέρεη έρευνα και την κατάλληλη πειθαρχία, μπορείτε να κάνετε διαπραγματεύσεις ανάλογα με τα γεωπολιτικά γεγονότα, τις ανακοινώσεις οικονομικών στοιχείων, τις τάσεις της αγοράς κλπ.
Αν χρησιμοποιείτε μόχλευση για να διαπραγματεύεστε forex, μέσω ενός παραγώγου όπως ένα CFD, για παράδειγμα, θα είστε σε θέση να διοικήσετε μια πολύ μεγαλύτερη θέση από την αρχική σας κεφαλαιακή δαπάνη για το άνοιγμα, ή περιθώριο. Αλλά αυτό μπορεί να είναι δίκοπο μαχαίρι. Η μόχλευση μπορεί να ενισχύσει τα κέρδη, αλλά και να μεγεθύνει επίσης τις πιθανές απώλειες.
Ομοίως, οι τιμές των νομισμάτων έχουν τη δυνατότητα να είναι πολύ ευμετάβλητες και να παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή η αστάθεια μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις θέσεις σας, αν δεν είστε προετοιμασμένοι γι' αυτό.
Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε τι προκαλεί αυτή τη μεταβλητότητα. Η αγορά forex επηρεάζεται, μεταξύ άλλων, από τις οικονομικές συνθήκες, τα επιτόκια και τα γεωπολιτικά γεγονότα. Θα πρέπει να είστε σε θέση να κατανοήσετε αυτούς τους παράγοντες και τον αντίκτυπό τους στις συναλλαγματικές κινήσεις.
Ο κατάλογος αυτός δεν είναι σε καμία περίπτωση εξαντλητικός. Θα πρέπει να διεξάγετε τη δική σας έρευνα πριν από τη διαπραγμάτευση forex για να αποφασίσετε αν ταιριάζει ή όχι στους στόχους και τις δεξιότητές σας.