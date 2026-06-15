Αρχική οθόνηΑγορέςForexΤα πιο διαπραγματεύσιμα νομίσματα και ζεύγη Forex
Ο όρος "forex" είναι η συντομογραφία του αγγλικού όρου για το ξένο συνάλλαγμα.Η forex διαπραγμάτευση αναφέρεται στη διαδικασία αγοράς και πώλησης διεθνών νομισμάτων, με στόχο την επίτευξη κέρδους από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ τους. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως τα CFD με μόχλευση. Η διαπραγμάτευση με μόχλευση είναι ριψοκίνδυνη.
Η αγορά forex είναι μια αποκεντρωμένη παγκόσμια αγορά για τη διαπραγμάτευση νομισμάτων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πιο υψηλής ρευστότητας χρηματοπιστωτική αγορά στον κόσμο, με καθημερινό όγκο διαπραγμάτευσης περίπου 7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2024. Στην αγορά forex, τα νομίσματα διαπραγματεύονται σε ζεύγη, με μερικά από τα πιο συχνά διαπραγματεύσιμα ζεύγη EUR/USD, USD/JPY και GBP/USD. Οι συμμετέχοντες στην αγορά διαπραγμάτευσης μπορεί να διαφέρουν από ιδρύματα, όπως κεντρικές τράπεζες και αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, έως μεμονωμένους ιδιώτες traders, ενώ η αγορά λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα.
Η αγορά διαπραγμάτευσης διαμορφώνεται κυρίως από πέντε μεγάλους παίκτες: Citigroup, Deutsche Bank, Barclays, JP Morgan, και UBS. Η κυρίαρχη θέση τους αντικατοπτρίζει τον καθοριστικό τους ρόλο στη διαμόρφωση των τάσεων και της ρευστότητας στην αγορά forex. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί μεμονωμένοι traders λιανικής σε όλο τον κόσμο που συμμετέχουν επίσης στην αγορά forex.
Η διαπραγμάτευση Forex δίνει στους traders πρόσβαση σε μια αγορά υψηλής ρευστότητας με δυνατότητα για σημαντικά κέρδη λόγω της μόχλευσης και της μεταβλητότητας της αγοράς. Ωστόσο, αυτή η αστάθεια μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες, ενώ η χρήση της μόχλευσης ενισχύει τα κέρδη, αλλά και τις απώλειες. Αυτό μπορεί να την καταστήσει ένα εγχείρημα υψηλού κινδύνου τόσο για έμπειρους διαπραγματευτές όσο και για αρχάριους.
Ναι, μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαπραγμάτευση forex με 100 δολάρια. Στην πραγματικότητα, στην Capital.com, η ελάχιστη κατάθεση είναι μόλις $20.