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Τα πιο διαπραγματεύσιμα νομίσματα

Ανακαλύψτε τα πιο διαπραγματεύσιμα νομίσματα στον κόσμο. Ανοίξτε θέσεις αγοράς ή πώλησης με CFDs στα πιο διαπραγματεύσιμα ζεύγη forex, όπως EUR/USD, GBP/USD και USD/JPY.

Τα πιο διαπραγματεύσιμα νομίσματα

Ελέγξτε τα πιο διαπραγματεύσιμα ζεύγη forex σήμερα και αποφασίστε αν θα διαπραγματευτείτε ή όχι ένα από τα πιο διαπραγματεύσιμα νομίσματα στον κόσμο.
Σελίδα ΕπισκόπησηςΚορυφαία σε όγκο tradingΠιο ευμετάβλητηΜετώπεςΜεγαλύτερες Πτώσεις
ΠώλησηΑγοράSpreadΜετ. 1ημ.Διαγράμματα 1ημ.
ΔιαπραγματευτήςΑγοραστές
EUR/USDEuro / US Dollar
USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen
AUD/USDAustralian Dollar / US Dollar
GBP/USDBritish Pound / US Dollar
USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc
USD/MXNUS Dollar / Mexican Peso
EUR/JPYEuro / Japanese Yen
USD/CADUS Dollar / Canadian Dollar
GBP/JPYBritish Pound / Japanese Yen
NZD/USDNew Zealand Dollar / US Dollar
Οι τιμές των μετοχών είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από τις live τιμές της αγοράς.

Καθοδήγηση για τα πιο διαπραγματεύσιμα νομίσματα

Τι είναι η διαπραγμάτευση forex;

Ο όρος "forex" είναι η συντομογραφία του αγγλικού όρου για το ξένο συνάλλαγμα.Η forex διαπραγμάτευση αναφέρεται στη διαδικασία αγοράς και πώλησης διεθνών νομισμάτων, με στόχο την επίτευξη κέρδους από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ τους. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως τα CFD με μόχλευση. Η διαπραγμάτευση με μόχλευση είναι ριψοκίνδυνη.

Τι είναι η αγορά forex;

Η αγορά forex είναι μια αποκεντρωμένη παγκόσμια αγορά για τη διαπραγμάτευση νομισμάτων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πιο υψηλής ρευστότητας χρηματοπιστωτική αγορά στον κόσμο, με καθημερινό όγκο διαπραγμάτευσης περίπου 7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2024. Στην αγορά forex, τα νομίσματα διαπραγματεύονται σε ζεύγη, με μερικά από τα πιο συχνά διαπραγματεύσιμα ζεύγη EUR/USD, USD/JPY και GBP/USD. Οι συμμετέχοντες στην αγορά διαπραγμάτευσης μπορεί να διαφέρουν από ιδρύματα, όπως κεντρικές τράπεζες και αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, έως μεμονωμένους ιδιώτες traders, ενώ η αγορά λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Ποιος διαπραγματεύεται forex;

Η αγορά διαπραγμάτευσης διαμορφώνεται κυρίως από πέντε μεγάλους παίκτες: Citigroup, Deutsche Bank, Barclays, JP Morgan, και UBS. Η κυρίαρχη θέση τους αντικατοπτρίζει τον καθοριστικό τους ρόλο στη διαμόρφωση των τάσεων και της ρευστότητας στην αγορά forex. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί μεμονωμένοι traders λιανικής σε όλο τον κόσμο που συμμετέχουν επίσης στην αγορά forex.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διαπραγμάτευσης forex;

Η διαπραγμάτευση Forex δίνει στους traders πρόσβαση σε μια αγορά υψηλής ρευστότητας με δυνατότητα για σημαντικά κέρδη λόγω της μόχλευσης και της μεταβλητότητας της αγοράς. Ωστόσο, αυτή η αστάθεια μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες, ενώ η χρήση της μόχλευσης ενισχύει τα κέρδη, αλλά και τις απώλειες. Αυτό μπορεί να την καταστήσει ένα εγχείρημα υψηλού κινδύνου τόσο για έμπειρους διαπραγματευτές όσο και για αρχάριους.

Μπορώ να διαπραγματευτώ forex με $100;

Ναι, μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαπραγμάτευση forex με 100 δολάρια. Στην πραγματικότητα, στην Capital.com, η ελάχιστη κατάθεση είναι μόλις $20.