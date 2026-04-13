Euro / US Dollar

Συναλλαγές Euro / US Dollar CFD

1.169370%
The chart displays the EUR/USD exchange rate data over the last 1 day, with a current rate of 1.16937, a high of 1.1697, and a low of 1.16654.
Πώληση

1.1693

Αγορά

1.16937

7.0E-5
Χαμηλό: 1.16654Υψηλό: 1.1697
Διαπραγματευτής
50%
Αγοραστές
50%
Προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων. Οι τιμές των μετοχών είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από τις live τιμές της αγοράς.
Όροι Συναλλαγών
Τύπος
Αυτό το χρηματοοικονομικό εργαλείο είναι διαθέσιμο για διαπραγμάτευση μέσω CFDs και Knock-outs.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με:CFDsKnock-outs
Spread7.0E-5
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης αγοράς
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης αγοράς
Περιθώριο. Η επένδυσή σας
$1,000.00
Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της νύχτας
Χρεώσεις από την πλήρη αξία της θέσης
-0.008857 %
(-$2.66)

Μέγεθος διαπραγμάτευσης με μόχλευση ~$30,000.03

Χρήματα από μόχλευση ~$29,000.03

-0.00886%
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης πώλησης
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης πώλησης
Περιθώριο. Η επένδυσή σας
$1,000.00
Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της νύχτας
Χρεώσεις από την πλήρη αξία της θέσης
0.000637 %
($0.19)

Μέγεθος διαπραγμάτευσης με μόχλευση ~$30,000.03

Χρήματα από μόχλευση ~$29,000.03

0.00064%
Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης overnight21:00 (UTC)
ΝόμισμαUSD
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα100
Περιθώριο3.33%
Χρηματιστήριο
Προμήθεια στη διαπραγμάτευση10%
Ασφάλιστρο εγγυημένης παύσης
Το τέλος για εγγυημένη παύση απωλειών (GSL) επιβάλλεται μόνο εάν ενεργοποιηθεί η GSL. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα Χρεώσεις και Τέληστην ιστοσελίδα μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
0.01%

1Η χρέωση που χρεώνουμε για την εκτέλεση της διαπραγμάτευσής σας είναι το spread, η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα της ιστοσελίδας μας Χρεώσεις και Προμήθειες για περισσότερες πληροφορίες

Ανάλυση του EUR/USD


Το βασικό νόμισμα είναι το EUR και το αντίθετο νόμισμα είναι το USD. Η τιμή του EUR/USD δείχνει πόσα αμερικανικά δολάρια χρειάζονται για να αγοράσει κανείς ένα ευρώ της Ευρωζώνης. Συνδυάζοντας τα δύο μεγαλύτερα παγκόσμια νομίσματα, το ζεύγος ανήκει στα κύρια ζεύγη Forex μαζί με τα GBP/USD, USD/JPY και USD/CHF.
Το EUR/USD έχει αρκετά χαμηλό spread bid-ask και θεωρείται το πιο ρευστό νομισματικό ζεύγος στον κόσμο. Οι traders το αγοράζουν ή το πουλούν εντατικά, γεγονός που παρέχει σχετικά υψηλά επίπεδα μεταβλητότητας. Η ρευστότητα σε συνδυασμό με τη μεταβλητότητα καθιστά το EUR/USD ένα ελκυστικό εργαλείο συναλλαγών για τους νεοεισερχόμενους στο Forex.


Το ευρώ


Το EUR είναι το επίσημο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 1 Ιανουαρίου 1999, κυκλοφόρησε ως εικονική νομισματική μονάδα για ηλεκτρονικές συναλλαγές και λογιστικούς σκοπούς. Τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα του ευρώ εκδόθηκαν στις 1 Ιανουαρίου 2002.


Το ευρώ είναι μοναδικό καθώς αποτελεί κοινό νόμισμα για 19 από τα 28 μέλη της ΕΕ, που αποκαλούνται Ευρωζώνη. Καθημερινά, περίπου 338,6 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το EUR για πληρωμές, καθιστώντας το δεύτερο πιο δημοφιλές και ευρέως διαπραγματευόμενο νόμισμα.


Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι υπεύθυνη για τη νομισματική πολιτική στην ΕΕ και, επομένως, ελέγχει όλα τα θέματα που σχετίζονται με το ευρώ. Η ΕΚΤ είναι αρμόδια για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και τον καθορισμό των βασικών επιτοκίων για την Ευρωζώνη.


Το αμερικανικό δολάριο


Το αμερικανικό δολάριο είναι το πιο ευρέως διαπραγματευόμενο και κατεχόμενο νόμισμα στον κόσμο. Το USD διαδραματίζει μοναδικό ρόλο στη διεθνή χρηματοδότηση. Οι παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες κατέχουν μεγάλο μέρος των συναλλαγματικών τους αποθεμάτων σε αμερικανικά δολάρια.


Επιπλέον, 23 χώρες συνδέουν την αξία των νομισμάτων τους με αυτή του USD. Για παράδειγμα, το δολάριο του Χονγκ Κονγκ, το βενεζουελάνικο μπολίβαρ, το δηνάριο του Μπαχρέιν και το ντίρχαμ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι προσδεδεμένα στο αμερικανικό δολάριο. Πολλές χώρες επιλέγουν να χρησιμοποιούν το δολάριο ως επίσημο νόμισμα. Μεταξύ αυτών είναι το Ελ Σαλβαδόρ, η Ζιμπάμπουε, ο Ισημερινός, ο Παναμάς, το Ανατολικό Τιμόρ και άλλες.


Επίσης γνωστό ως greenback, το αμερικανικό δολάριο ελέγχεται και εκδίδεται υπό το Σύστημα Ομοσπονδιακών Αποθεμάτων (Fed). Η Fed διαχειρίζεται ολόκληρη τη νομισματική πολιτική της χώρας, ελέγχει την προσφορά χρήματος και χειρίζεται τα επιτόκια.


Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του EUR/USD;


Ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι η οικονομική υγεία των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν η αμερικανική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από αυτήν της ΕΕ, το USD θα ενισχυθεί έναντι του ευρώ, και αντίστροφα.


Εάν θέλετε να κάνετε κερδοσκοπία στο EUR/USD, πρέπει να παρακολουθείτε στενά τις αναφορές που δημοσιεύουν δύο σχετικά χρηματοοικονομικά ιδρύματα – η Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεμάτων των ΗΠΑ (Fed) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).


Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην προσαρμογή των επιτοκίων. Η ΕΚΤ κάνει ανακοινώσεις για τα επιτόκια μία φορά το μήνα· η Fed το κάνει οκτώ φορές το χρόνο. Γενικά, όταν τα επιτόκια στις βασικές ευρωπαϊκές χώρες υπερβαίνουν αυτά των ΗΠΑ, τότε το ευρώ συνήθως ενισχύεται.


Άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τις τιμές του EUR/USD είναι τα στοιχεία απασχόλησης. Στις ΗΠΑ, παρακολουθήστε το ποσοστό μη-αγροτικής απασχόλησης που δημοσιεύεται την πρώτη Παρασκευή του μήνα. Μια ανοδική τάση στην απασχόληση ωθεί το δολάριο προς τα πάνω, ενώ μια καθοδική τάση εξασθενίζει το USD. Όσον αφορά την ΕΕ, παρακολουθήστε τα συγκεντρωτικά στατιστικά ανεργίας για την Ευρωζώνη καθώς και για σημαντικές μεμονωμένες οικονομίες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία.


Στην Capital.com, μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόσφατο γράφημα EUR/USD για να κάνετε κερδοσκοπία στις κινήσεις τιμών του πιο δημοφιλούς ζεύγους Forex.

2024-09-12
N****

Από τις καλύτερες εφαρμογές που έχω δοκιμάσει Σου έχει και την επιλογή για δοκιμαστικό τέλειο συγχαρητήρια στους δημιουργούς μπρα σας

2024-08-23
A****** P********

Μια εξαιρετική εφαρμογή αν θέλεις να μάθεις από μετοχές κτλπ και πάρα πολύ yser friendly

2024-04-16
S*** X*********

Ότι καλύτερο πρώτα σε μαθαίνει μετά αρχίζει και γίνεται ποιο διασκέδαστηκο και ωραίο

2023-04-18
L***** M****

Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!

2024-09-06
N*******

Η εμπειρία πού έχω γενικά είναι πάρα πολύ καλή. Νιώθω σιγουριά για ότι πρόβλημα προκύψει θα λυθεί. Η εταιρία έχει πολύ καλή οργάνωση σέ όλους τούς τομείς. Η κάθε μέρα είναι καλύτερη από την άλλη

2024-01-24
T******* A******

Άψογη εξυπηρέτηση και οργάνωση!!!

2024-01-19
S********* D****

Pénzt jó vele kereskedni

2025-02-06
G**** T*******

Γρήγορη εξυπηρέτηση και άμεση λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζα στην εφαρμογή

2024-11-14
Γι***** Κ******

Τιμια συνεργασια,καταπληκτικοι ανθρωποι.γιωργος.

2024-07-10
L***** K****

Η πλατφόρμα είναι οκ μέχρι στιγμής χωρίς κολλήματα

2023-08-06
T****

Egy jó app. Ajánlani tudom.

2024-01-11
p*** p****

Πολύ έγκυρη εφαρμογή. Δεν είναι απατεώνες

2024-02-15
E****

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΡΧΑΡΙΟ ΣΑΝ ΕΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΜΝΕΙ TRADING.EΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΜΜΕΣΣΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ{ ΟΠΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΨΑΞΕΙ ΑΛΛΟΥ } ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ|| ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ || ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ .

Εμφάνιση των κριτικών μας 4 & 5 αστέρων. Τα συγκεκριμένα στοιχεία του χρήστη έχουν σκόπιμα ανωνυμοποιηθεί για να διασφαλιστεί το απόρρητο του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR.

