Είναι ασφαλές το Capital.com;

Η ασφάλειά σας είναι προτεραιότητά μας. Δείτε πώς προστατεύουμε τα χρήματα και τα δεδομένα σας και διατηρούμε μια ισχυρή πλατφόρμα διαπραγματεύσεων, την οποία εμπιστεύονται 857,000+ traders παγκοσμίως.
Τα χρήματά σας φυλάσσονται χωριστά από τα δικά μας σε κορυφαίες τράπεζες - δεν χρησιμοποιούνται ποτέ στις δραστηριότητές μας (εκτός από ορισμένους επαγγελματίες πελάτες).
Έχετε πρόσβαση στο Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών, το οποίο προστατεύει τα χρήματά σας έως και €20,000, εάν είστε πελάτης λιανικής.
Οι απώλειές σας δεν μπορούν να μειωθούν κάτω από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας.
Μπορείτε να προστατεύσετε τα χρήματά σας με εργαλεία εντός της εφαρμογής που κλείνουν αυτόματα τις θέσεις σας.
Η ασφάλεια των πληροφοριών και των πληρωμών σας υποστηρίζεται από την τήρηση των προτύπων ISO 27001 και PCI DSS.
Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι χρησιμοποιούμε κορυφαίες λύσεις ασφαλείας της αγοράς για να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ασφαλή.
Ρυθμιζόμαστε σε πέντε χρηματοπιστωτικές δικαιοδοσίες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (CySEC). Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματά σας προστατεύονται με διάφορους τρόπους.
Τα κεφάλαια που καταθέτετε σε εμάς προστατεύονται σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματά σας φυλάσσονται σε διαχωρισμένους λογαριασμούς σε τράπεζες που υπόκεινται σε ρυθμίσεις. Δεν μπορούμε ποτέ να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματά σας κατά τη διάρκεια των εργασιών μας. Για ορισμένους επαγγελματίες πελάτες ενδέχεται να ισχύουν άλλοι όροι.
Τα κεφάλαιά σας προστατεύονται έως και €20,000 στην απίθανη περίπτωση αφερεγγυότητάς μας, μέσω του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (ICF). Θυμηθείτε, αυτό δεν καλύπτει τις απώλειες από τις διαπραγματεύσεις και ισχύει μόνο για τους ιδιώτες traders - όχι για τους επαγγελματίες.
Σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις, ο λογαριασμός σας διαθέτει προστασία αρνητικού υπολοίπου. Αυτό σημαίνει ότι οι απώλειες των διαπραγματεύσεών σας δεν μπορούν ποτέ να υπερβούν τα κεφάλαια του λογαριασμού σας.
Στην εφαρμογή μας, μπορείτε να ελέγχετε ακριβώς το ποσό που ρισκάρετε, προσθέτοντας μια εγγυημένη παύση απωλειών στη θέση σας. Αυτό διασφαλίζει ότι, ό, τι και να συμβεί, η θέση σας θα κλείσει στο επίπεδο παύσης που επιλέγετε. Θα πληρώσετε μια αμοιβή για να εγγυηθείτε την προστασία από την ολίσθηση εάν ενεργοποιηθεί η παύση σας. Μάθετε περισσότερα για πώς διαχειριζόμαστε τα χρήματά σας.
Συμμορφωνόμαστε με το ISO 27001, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ασφάλεια των πληροφοριών, και το PCI DSS (Πρότυπο Ασφάλειας Δεδομένων της Βιομηχανίας Καρτών Πληρωμών), το οποίο συμβάλλει στη διασφάλιση παγκόσμιων μέτρων ασφάλειας δεδομένων.
Χρησιμοποιούμε κορυφαίες λύσεις για την προστασία από επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων DDoS. Αυτό συμβάλλει στη διασφάλιση της σταθερότητας και της αδιάλειπτης πρόσβασης στο λογαριασμό σας. Η εξειδικευμένη ομάδα ασφαλείας μας - που προσλαμβάνεται μέσω μιας αυστηρής διαδικασίας επιλογής - παρακολουθεί συνεχώς τα συστήματα, για να εντοπίζει και να ανταποκρίνεται γρήγορα στις απειλές.
Τα δεδομένα σας παραμένουν κρυπτογραφημένα είτε αποστέλλονται είτε αποθηκεύονται, χάρη στο ισχυρό εικονικό ιδιωτικό δίκτυο ασφαλείας πρωτοκόλλου διαδικτύου (IPSec VPN), την ασφάλεια επιπέδου μεταφοράς (TLS) και την αλγοριθμική κρυπτογράφηση βάσης δεδομένων. Η υποδομή μας βασίζεται σε κέντρα δεδομένων και παρόχους υπηρεσιών νέφους που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας δεδομένων.
Χρησιμοποιούμε ένα πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με βάση το Αυθεντικοποίηση μηνυμάτων με βάση τον τομέα, Αναφορά & Συμμόρφωση (DMARC) για την αποτροπή απάτης phishing και εκπαιδεύουμε τακτικά όλο το προσωπικό μας στη διατήρηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
Οι ευαίσθητες πληροφορίες σας μπορούν να γίνουν αντιληπτές μόνο από εξουσιοδοτημένα μέλη της ομάδας μας, χάρη στις διαδικασίες διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης.
