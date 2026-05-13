Είναι ασφαλές το Capital.com;

Η ασφάλειά σας είναι προτεραιότητά μας. Δείτε πώς προστατεύουμε τα χρήματα και τα δεδομένα σας και διατηρούμε μια ισχυρή πλατφόρμα διαπραγματεύσεων, την οποία εμπιστεύονται 857,000+ traders παγκοσμίως.

Πώς η Capital.com σας κρατάει ασφαλείς

Σας προφυλάσσουμε χρησιμοποιώντας μια σειρά μέτρων προστασίας πελατών και ασφάλειας δεδομένων. Αυτά έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα χρήματά σας, να διατηρούν τη διαφάνεια και να διασφαλίζουν ένα ασφαλές περιβάλλον διαπραγματεύσεων.

Διαχωρισμένα κεφάλαια

Τα χρήματά σας φυλάσσονται χωριστά από τα δικά μας σε κορυφαίες τράπεζες - δεν χρησιμοποιούνται ποτέ στις δραστηριότητές μας (εκτός από ορισμένους επαγγελματίες πελάτες).

Πρόσβαση σε αποζημίωση

Έχετε πρόσβαση στο Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών, το οποίο προστατεύει τα χρήματά σας έως και €20,000, εάν είστε πελάτης λιανικής.

Προστασία αρνητικού υπολοίπου

Οι απώλειές σας δεν μπορούν να μειωθούν κάτω από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας.

Εργαλεία διαχείρισης ρίσκου

Μπορείτε να προστατεύσετε τα χρήματά σας με εργαλεία εντός της εφαρμογής που κλείνουν αυτόματα τις θέσεις σας.

Διεθνή πρότυπα ασφαλείας

Η ασφάλεια των πληροφοριών και των πληρωμών σας υποστηρίζεται από την τήρηση των προτύπων ISO 27001 και PCI DSS.

Ισχυρές εσωτερικές πρακτικές

Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι χρησιμοποιούμε κορυφαίες λύσεις ασφαλείας της αγοράς για να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ασφαλή.

Πώς προστατεύονται τα χρήματά σας

Ρυθμιζόμαστε σε πέντε χρηματοπιστωτικές δικαιοδοσίες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (CySEC). Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματά σας προστατεύονται με διάφορους τρόπους.

Τα χρήματά σας διαχωρίζονται

Τα κεφάλαια που καταθέτετε σε εμάς προστατεύονται σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματά σας φυλάσσονται σε διαχωρισμένους λογαριασμούς σε τράπεζες που υπόκεινται σε ρυθμίσεις. Δεν μπορούμε ποτέ να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματά σας κατά τη διάρκεια των εργασιών μας. Για ορισμένους επαγγελματίες πελάτες ενδέχεται να ισχύουν άλλοι όροι.

Μπορείτε να λάβετε αποζημίωση σε ορισμένες περιπτώσεις

Τα κεφάλαιά σας προστατεύονται έως και €20,000 στην απίθανη περίπτωση αφερεγγυότητάς μας, μέσω του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (ICF). Θυμηθείτε, αυτό δεν καλύπτει τις απώλειες από τις διαπραγματεύσεις και ισχύει μόνο για τους ιδιώτες traders - όχι για τους επαγγελματίες.

Δεν θα μας χρωστάτε ποτέ χρήματα λόγω απωλειών διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις, ο λογαριασμός σας διαθέτει προστασία αρνητικού υπολοίπου. Αυτό σημαίνει ότι οι απώλειες των διαπραγματεύσεών σας δεν μπορούν ποτέ να υπερβούν τα κεφάλαια του λογαριασμού σας.

Έχετε εργαλεία για να προστατεύσετε το κεφάλαιό σας

Στην εφαρμογή μας, μπορείτε να ελέγχετε ακριβώς το ποσό που ρισκάρετε, προσθέτοντας μια εγγυημένη παύση απωλειών στη θέση σας. Αυτό διασφαλίζει ότι, ό, τι και να συμβεί, η θέση σας θα κλείσει στο επίπεδο παύσης που επιλέγετε. Θα πληρώσετε μια αμοιβή για να εγγυηθείτε την προστασία από την ολίσθηση εάν ενεργοποιηθεί η παύση σας. Μάθετε περισσότερα για πώς διαχειριζόμαστε τα χρήματά σας.

Πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας

Τηρούμε τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας

Συμμορφωνόμαστε με το ISO 27001, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ασφάλεια των πληροφοριών, και το PCI DSS (Πρότυπο Ασφάλειας Δεδομένων της Βιομηχανίας Καρτών Πληρωμών), το οποίο συμβάλλει στη διασφάλιση παγκόσμιων μέτρων ασφάλειας δεδομένων.

Προστατεύουμε από απειλές στον κυβερνοχώρο

Χρησιμοποιούμε κορυφαίες λύσεις για την προστασία από επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων DDoS. Αυτό συμβάλλει στη διασφάλιση της σταθερότητας και της αδιάλειπτης πρόσβασης στο λογαριασμό σας. Η εξειδικευμένη ομάδα ασφαλείας μας - που προσλαμβάνεται μέσω μιας αυστηρής διαδικασίας επιλογής - παρακολουθεί συνεχώς τα συστήματα, για να εντοπίζει και να ανταποκρίνεται γρήγορα στις απειλές.

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ασφαλή οποιαδήποτε στιγμή

Τα δεδομένα σας παραμένουν κρυπτογραφημένα είτε αποστέλλονται είτε αποθηκεύονται, χάρη στο ισχυρό εικονικό ιδιωτικό δίκτυο ασφαλείας πρωτοκόλλου διαδικτύου (IPSec VPN), την ασφάλεια επιπέδου μεταφοράς (TLS) και την αλγοριθμική κρυπτογράφηση βάσης δεδομένων. Η υποδομή μας βασίζεται σε κέντρα δεδομένων και παρόχους υπηρεσιών νέφους που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας δεδομένων.

Βοηθάμε το προσωπικό μας να σας προστατεύσει

Χρησιμοποιούμε ένα πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με βάση το Αυθεντικοποίηση μηνυμάτων με βάση τον τομέα, Αναφορά & Συμμόρφωση (DMARC) για την αποτροπή απάτης phishing και εκπαιδεύουμε τακτικά όλο το προσωπικό μας στη διατήρηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Διασφαλίζουμε ότι μόνο τα κατάλληλα άτομα βλέπουν τα δεδομένα σας

Οι ευαίσθητες πληροφορίες σας μπορούν να γίνουν αντιληπτές μόνο από εξουσιοδοτημένα μέλη της ομάδας μας, χάρη στις διαδικασίες διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης.

