Αυτή η σελίδα περιγράφει τις βασικές χρεώσεις και τέλη διαπραγμάτευσης στην Capital.com. Για μια πλήρη εικόνα όλων των σχετικών εξόδων σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, παρακαλώ δείτε το έγγραφο αποκάλυψης εξόδων.
Λογαριασμός
|
Άνοιγμα λογαριασμού
|
ΔΩΡΕΑΝ
|
Κλείσιμο λογαριασμού
Δεν θα σας χρεώσουμε για την απόφασή σας να τερματίσετε το ταξίδι των διαπραγματεύσεων μαζί μας.
|
ΔΩΡΕΑΝ
|
Δοκιμαστικός λογαριασμός
Εξασκηθείτε στις στρατηγικές σας σε ένα προσομοιωμένο περιβάλλον διαπραγμάτευσης με εικονικά κεφάλαια.
|
ΔΩΡΕΑΝ
Καταθέσεις και αναλήψεις
|
Τέλος κατάθεσης
Δεν θα πληρώσετε τίποτα για να προσθέσετε χρήματα στον λογαριασμό σας.
|
ΔΩΡΕΑΝ
|
Ελάχιστη κατάθεση
Το μικρότερο ποσό που μπορείτε να προσθέσετε στον λογαριασμό σας για να ξεκινήσετε τη διαπραγμάτευση.
|
20 USD/EUR/GBP
|
Τέλος ανάληψης
Δεν θα σας χρεώσουμε ποτέ για τη μεταφορά των χρημάτων σας από τον λογαριασμό σας στην Capital.com.
|
ΔΩΡΕΑΝ
|
Ελάχιστη ανάληψη
Το μικρότερο ποσό που μπορείτε να αποσύρετε στην κάρτα ή τον τραπεζικό σας λογαριασμό.
|
20 EUR/USD/GBP για τραπεζικές κάρτες*
*Η ελάχιστη ανάληψη που μπορείτε να κάνετε θα διαφέρει ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής σας (δείτε εδώ για λεπτομέρειες). Αν έχετε κάτω από το ελάχιστο όριο ανάληψης στον λογαριασμό σας, θα μπορείτε να αποσύρετε μόνο το πλήρες υπόλοιπό σας.
Διαπραγμάτευση
|
Το spread
Το τέλος μας για την εκτέλεση της διαπραγμάτευσής σας είναι το spread – η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης. Μάθετε περισσότερα
|
Τα spreads είναι δυναμικά και μεταβάλλονται ανάλογα με τις υποκείμενες συνθήκες της αγοράς. Ελέγξτε την ατομική διάδοση για ένα συγκεκριμένο εργαλείο εδώ.
|
Προμήθεια διαπραγμάτευσης
Δεν θα χρεώσουμε καμία προμήθεια για τις διαπραγματεύσεις σας.
|
ΔΩΡΕΑΝ
|
Προσαρμογή χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της νύχτας (ανταλλαγές) *
Μια προσαρμογή που ισχύει όταν κρατάτε ορισμένες θέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.
*1:1 μόχλευση (δηλαδή χωρίς μόχλευση) θέσεις CFD δεν υπόκεινται σε χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτός από έναν περιορισμένο αριθμό αγορών.
|
Βρείτε τα τέλη για κάθε εργαλείο εδώ.
|
Μετατροπή νομίσματος
Όταν διαπραγματεύεστε σε μια αγορά σε διαφορετικό νόμισμα από τον λογαριασμό σας, θα πληρώσετε ένα τέλος μετατροπής.
Επιπλέον, θα πληρώσετε την ίδια προσαύξηση FX κατά τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ υπο-λογαριασμών σε διαφορετικά νομίσματα.
|
Το τέλος περιλαμβάνεται στην ισοτιμία που λαμβάνετε. Εφαρμόζεται στην εσωτερική μας ισοτιμία FX (mdfx).
|
Εγγυημένες παύσεις
Μια εγγυημένη παύση απώλειας (GSL) κλείνει τη διαπραγμάτευση ακριβώς στο επίπεδο τιμής που καθορίζετε, χωρίς κίνδυνο κενών ή ολίσθησης. Η απώλειά σας δεν υπερβαίνει ποτέ το προβλεπόμενο επίπεδο, αλλά θα πληρώσετε ένα μικρό τέλος αν ενεργοποιηθεί το GSL σας. Μάθετε περισσότερα
|
Η χρέωση GSL ποικίλλει ανάλογα με την αγορά στην οποία διαπραγματεύεστε, την τιμή ανοίγματος της θέσης και την ποσότητα. Μπορείτε να ελέγξετε την αμοιβή στην κάρτα προσφοράς πριν ανοίξετε την διαπραγμάτευσή σας. Βρείτε πώς υπολογίζεται η χρέωση GSL εδώ.
Ελέγξτε τις ατομικές προσαρμογές διαφοράς και χρηματοδότησης διανυκτέρευσης για ένα συγκεκριμένο μέσο
Τι είναι το spread;
Η διαφορά μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης είναι η διαφορά μεταξύ των τιμών προσφοράς και ζήτησης (‘πώληση’ και ‘αγορά’) του τίτλου. Η τιμή προσφοράς (γνωστή και ως τιμή προσφοράς) πάντα υπερβαίνει την τιμή ζήτησης, οπότε η τιμή πρέπει να κινηθεί μέσω της διαφοράς πριν μια ανοιχτή θέση αποφέρει κέρδος. Η διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρο της προσφοράς και της ζήτησης για ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο στην αγορά, και επομένως η ρευστότητα της αγοράς είναι ένας σημαντικός παράγοντας στο πόσο στενό είναι το spread.
Παράδειγμα CFD
-
Έχετε μια θέση 10 συμβολαίων στον US Tech 100, με τιμή προσφοράς 12475 και τιμή προσφοράς 12476, επομένως μια διαφορά 1 σημείου ($1)
-
Για να ανοίξετε τη θέση σας, θα πληρώσετε το μισό αυτού του spread (0,5 μονάδες) και αντίστοιχα για να την κλείσετε (άλλες 0,5 μονάδες), πολλαπλασιασμένο με τον αριθμό των συμβολαίων που διαπραγματεύονται. Το συνολικό κόστος του spread είναι επομένως $1 x 10 συμβόλαια = $10.
Ποια είναι η προσαρμογή χρηματοδότησης για τη νύχτα;
Κάθε φορά που κρατάτε μια διαπραγμάτευση ανοιχτή κατά τη διάρκεια της νύχτας, η θέση σας θα υπόκειται σε τέλος τόκου. Πώς υπολογίζεται το τέλος – και αν το πληρώνετε ή το λαμβάνετε – εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων. Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά σε ορισμένες λεπτομέρειες στα παρακάτω παραδείγματα.
Αν κάνετε μια διαπραγμάτευση CFD με μόχλευση 1:1 (δηλαδή χωρίς μόχλευση) στις περισσότερες αγορές, δεν θα πληρώσετε ή θα λάβετε χρηματοδότηση κατά τη νύχτα. Υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις, ωστόσο:
- Φυσικό Αέριο
- Κακάο ΗΠΑ
- Δείκτης Μεταβλητότητας (VIX)
- Ζεύγη Forex με Τουρκική Λίρα (TRY)
Πώς υπολογίζεται η προσαρμογή της χρηματοδότησης διανυκτέρευσης;
Φόρμουλα
Το καθημερινό μας τέλος +/- Δείκτης επιτοκίων
Το ορόσημο * ακολουθεί το νόμισμα της υποκείμενης αγοράς π.χ. SOFR για USD ή SONIA για αγορές που προσδιορίζονται σε GBP.
Το ημερήσιο τέλος είναι 4% ετησίως, διαιρεμένο με 360 ή 365 ημέρες ανάλογα με το νόμισμα:
- Για GBP, CAD, SGD κ.λπ.: 4% / 365 = 0.01096%
- Για USD, EUR, CHF, JPY κ.λπ.: 4% / 360 = 0.01111%
Επιλέγουμε τον διαιρέτη ώστε να ταιριάζει με το πρότυπο στο νόμισμα της αγοράς.
*Ο σχετικός δείκτης επιτοκίων περιλαμβάνει μια προσαρμογή τέλους υποκείμενης διαφοράς. Αυτό ενσωματώνεται μέσα στην αντίστοιχη χρέωση π.χ. SOFR, SONIA.
Παράδειγμα CFD: Δείκτες USD
- Πες ότι κατέχεις 0,6 συμβόλαια στο US Tech 100, με τιμή 20140. Η πλήρης σας έκθεση θα είναι $12,084.
- Δεδομένου ότι ο δείκτης US Tech 100 είναι σε USD, το σχετικό επιτόκιο αναφοράς είναι το SOFR – ας πούμε ότι αυτό είναι 5.01448% ετησίως, ή 0.01393% ημερησίως.
- Η καθημερινή μας χρέωση είναι 0.01111%.
- Για μια θέση αγοράς, θα έπρεπε να πληρώνετε 0.02504% (Η χρέωσή μας + SOFR) = $3.03.
- Για μια θέση πώλησης, θα λαμβάνετε 0.00282% (Η χρέωσή μας – SOFR) = $0.34.
Παράδειγμα CFD: Δείκτες GBP
- Έχετε μια θέση 1 συμβολαίου στο UK 100, με τιμή 8175. Η πλήρης σας έκθεση θα είναι £8,175.
- Δεδομένου ότι ο δείκτης UK 100 διαπραγματεύεται σε GBP, το σχετικό επιτόκιο αναφοράς είναι το SONIA – ας πούμε ότι αυτό είναι 4.98260% ετησίως, ή 0.01365% ημερησίως.
- Η καθημερινή μας χρέωση είναι 0.01096%.
- Για μια θέση αγοράς, θα έπρεπε να πληρώνετε 0.02461% (η χρέωσή μας + SONIA) = £2.01.
- Για μια θέση πώλησης, θα λαμβάνετε 0.00269% (η χρέωσή μας – SONIA) = £0.22.
Γιατί χρεώνομαι με προσαρμογή χρηματοδότησης διανυκτέρευσης;
Έχετε χρεωθεί προσαρμογή χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της νύχτας για να καλύψετε τα κόστη διαπραγμάτευσης που σχετίζονται με τη διατήρηση μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Ποιο είναι το εγγυημένο κόστος παύσης απωλειών;
Το τέλος για εγγυημένη παύση απωλειών (GSL) επιβάλλεται μόνο εάν ενεργοποιηθεί η GSL. Η GSL κλείνει τη διαπραγμάτευση ακριβώς στο επίπεδο τιμών που καθορίζετε, χωρίς κίνδυνο διαφοράς ή ολίσθησης. Δεδομένου ότι αναλαμβάνουμε αυτόν τον κίνδυνο για εσάς, εμείς (και άλλοι πάροχοι) χρεώνουμε μια αμοιβή για τη χρήση του GSL. Μπορείτε να δείτε την αμοιβή GSL στην κάρτα συμφωνίας πριν τοποθετήσετε την παραγγελία σας, μόλις επιλέξετε ένα GSL.
Πώς υπολογίζεται η εγγυημένη χρέωση παύσης απωλειών;
Η εγγυημένη χρέωση παύσης απωλειών υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τρία στοιχεία: εγγυημένη premium παύση (σε ποσοστό), τιμή ανοίγματος θέσης και ποσότητα. Η φόρμουλα φαίνεται σαν:
Φόρμουλα
GSL τέλος = GSL ασφάλιστρο * τιμή ανοίγματος θέσης * ποσότητα.
Μπορείτε να ελέγξετε την αξία της χρέωσης GSL στην κάρτα συμφωνίας όταν ανοίγετε μια θέση και προσθέτετε GSL.
Άλλα πράγματα για να σκεφτείτεΦυσικά, οι χρεώσεις μας δεν είναι οι μόνοι παράγοντες που θα επηρεάσουν την κερδοφορία της διαπραγματευτικής σας δραστηριότητας. Πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη τα εξής.
Κίνηση αγοράς
Η κατεύθυνση και η απόσταση που κινείται μια αγορά θα επηρεάσουν προφανώς την αξία της διαπραγμάτευσής σας.
Περιθώριο
Το ποσό που απαιτείται για να ανοίξει και να διατηρηθεί μια διαπραγμάτευση. Σκεφτείτε αν μπορείτε να το αντέξετε οικονομικά, τόσο στην αρχή όσο και αν το περιθώριο θα πρέπει να αλλάξει για να αντικατοπτρίζει τις συνθήκες της αγοράς.
Μόχλευση
Πρέπει να είστε άνετοι με την μόχλευση που χρησιμοποιείτε. Η έκθεσή σας μπορεί να είναι πολλές φορές μεγαλύτερη από ό,τι έχετε πληρώσει για να ανοίξετε, και θα μπορούσατε να βιώσετε γρήγορα, μεγάλα κέρδη ή απώλειες.