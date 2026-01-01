Σχετικά με το Capital.com

Το Capital.com είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πλατφόρμες trading παγκοσμίως - για την ακρίβεια, καταταχθήκαμε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στη Μέση Ανατολή στη λίστα Fast 50 της Deloitte Technology για το 2024. Εξυπηρετούμε τους πελάτες μας από γραφεία στη Μέση Ανατολή, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και την Αυστραλία. Έχουμε τους traders μας στο επίκεντρο κάθε απόφασης που λαμβάνουμε, διευκολύνοντας το trading τους με διαισθητική τεχνολογία, εις βάθος εκπαίδευση και εξειδικευμένη υποστήριξη.
Η αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε τους traders να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις, παρέχοντάς τους τα εργαλεία και τους πόρους που χρειάζονται για να κάνουν trading με αυτοπεποίθηση. Είναι μια αποστολή που μας έχει κερδίσει πολλαπλά βραβεία από κορυφαίους οργανισμούς του κλάδου μας - όπως τα βραβεία ‘Best Overall Trading Platform’ (Online Money Awards 2024) και ‘Best Trading App 2023’ (Good Money Guide) - και μας βοήθησε να κερδίσουμε την βαθμολογία ‘εξαιρετικό’ στο Trustpilot.
Να είστε βέβαιοι ότι δεν λέμε μεγάλα λόγια - μας εμπιστεύονται πελάτες σε όλο τον κόσμο. Οι πελάτες μας συμπαθούν τόσο πολύ που έχουν κάνει trading μαζί μας πάνω από 1 τρισ. δολάρια μέχρι το 2024.
Πραγματοποιήστε CFD trading σε δημοφιλείς παγκόσμιες αγορές, από bitcoin έως dogecoin, αργό πετρέλαιο έως φυσικό αέριο, χρυσό έως χαλκό, καθώς και σε πολλούς μεγάλους μετοχές, ζεύγη νομισμάτων και δείκτες μετοχών.
Αποθηκεύστε τα χρήματά σας εκεί που πρέπει χωρίς καμία ταλαιπωρία. Κάντε αναλήψεις γρήγορα – επεξεργαζόμαστε το 94% μέσα σε μία ώρα και το 99% των αναλήψεων εντός 24 ωρών, και (δεδομένα παγκόσμιου server Capital.com, 2024).
Επιλέξτε τη μόχλευση που επιθυμείτε: έως και 30:1 σε εμπορεύματα, FX και δείκτες, έως και 1:1 αν προτιμάτε να επωφεληθείτε από 0% overnight χρηματοδότηση σε μετοχές και κρυπτονομίσματα.
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό γρήγορα και εύκολα. Από τη στιγμή που θα ενταχθείτε, θα σας φροντίζει η εξειδικευμένη ομάδα μας - και θα έχετε πρόσβαση σε μια πλήρη σουίτα εκπαίδευσης, ειδήσεων και αναλύσεων.
Για τι φημιζόμαστε
Ως πολυβραβευμένος broker, είμαστε αναγνωρισμένοι για την τεχνολογικά προσανατολισμένη, απλή εμπειρία χρήστη, την υψηλής ποιότητας υποστήριξη πελατών και την καλή σχέση ποιότητας-τιμής. Με την τεχνολογία στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε, προσφέρουμε έξυπνα χαρακτηριστικά, όπως δεδομένα αγοράς σε πραγματικό χρόνο, προηγμένα διαγράμματα και μια ευέλικτη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για trading εν κινήσει. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους απλούς traders απρόσκοπτη πρόσβαση σε παγκόσμια χρηματοοικονομικά μέσα, παρέχοντας 5,500+ αγορές σε πολλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.
Αναζητούμε πάντα νέους τρόπους για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να κάνουν trading με αυτοπεποίθηση και να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις, προσφέροντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, έξυπνους εκπαιδευτικούς πόρους και ανταγωνιστικές τιμές σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο
Τα έξυπνα προϊόντα μας, η εξειδικευμένη εξυπηρέτηση πελατών μας και η συνεχής καινοτομία έχουν αναγνωριστεί επανειλημμένα από τους κορυφαίους οργανισμούς του κλάδου
Το 2023, η Deloitte Technology Fast 50 μας κατέταξε ως μία από τις 50 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας στη Μέση Ανατολή και την Κύπρο. Εδώ σας παρουσιάζουμε μερικά μόνο από τα βραβεία που κερδίσαμε πρόσφατα:
Ανοίξτε θέσεις long ή short σε FX, δείκτες, μετοχές, εμπορεύματα και κρυπτονομίσματα
1 Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται αφορούν την Capital Com Group.
