Με δεκαετίες εμπειρίας στη χρηματοδότηση και το εμπόριο, η ηγεσία μας έχει καταστήσει έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους μεσίτες στην Ευρώπη, δημιουργώντας καινοτόμες λύσεις που ενδυναμώνουν τους εμπόρους να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις.
Ο Victor είναι ένας Βρετανός επιχειρηματίας της τεχνολογίας με ικανότητα να εντοπίζει καινοτόμες, επαναστατικές επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην τεχνολογία. Επενδύει σε ανατρεπτική τεχνολογία μέσω του παγκόσμιου επενδυτικού του οχήματος, VP Capital, από το 2001.
Ήταν η προτίμησή του να συνδυάσει την κορυφαία τεχνολογία με εξαιρετικά ενθουσιασμένες ομάδες ανθρώπων που τον οδήγησε να ιδρύσει την Capital.com το 2016. Από τότε, η Capital.com έχει αναδειχθεί ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πλατφόρμες διαπραγματεύσεων στον κόσμο, με γραφεία σε όλη τη Βρετανία, την Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Μέση Ανατολή.
Ο Χριστόφορος εντάχθηκε στην ομάδα της Capital.com τον Νοέμβριο του 2016, φέρνοντας μαζί του μια δεκαετία εμπειρίας στους τομείς της ασφάλισης και των χρηματοοικονομικών. Άρχισε την καριέρα του ως Αναλογιστής στην ανασφάλιση, ενώ στη συνέχεια πέρασε άλλα τρία χρόνια στον τομέα της μεσιτείας ανεβαίνοντας από τον ρόλο του Νέου Διαπραγματευτή στον Διαχειριστή Κινδύνων. Εντάχθηκε σε εμάς ως Επικεφαλής Κινδύνου, πριν γίνει Διευθυντής Κινδύνου και στη συνέχεια Επικεφαλής Λειτουργιών.
Έχει πτυχίο BSc στα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο του Λιντς και μεταπτυχιακό MSc στην Πράξη Ασφαλιστικών Επιστημών από το City, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (τώρα City St George's).
Ο Rupert εντάχθηκε στην Capital.com τον Ιούνιο του 2022, αφού πέρασε περισσότερα από 15 χρόνια σε ρόλους εμπορίας και πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από αρκετά χρόνια εργασίας στο γραφείο διαπραγμάτευσης της IG, έγινε Αναπληρωτής Διευθυντής Διαπραγμάτευσης για προϊόντα FX και κρυπτονομισμάτων. Το 2017 διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της IG US, όπου ξεκίνησε και απέκτησε ρυθμιστική έγκριση για την εταιρεία, πριν την αναπτύξει σε έναν σημαντικό νέο ανταγωνιστή στην αγορά FX των ΗΠΑ.
Ως Διευθύνων Σύμβουλος της Capital.com UK, ο Rupert επιβλέπει τη λειτουργία του Ηνωμένου Βασιλείου και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τη παγκόσμια στρατηγική της Ομάδας.
Ο Tarik Chebib είναι υπεύθυνος για την επέκταση της Capital.com σε νέες, υψηλής ανάπτυξης αγορές στην περιοχή. Με πάνω από μια δεκαετία εμπειρίας στη βιομηχανία μεσιτείας, ο Tarik αρχικά εντάχθηκε στην Capital.com ως Διευθυντής Εσόδων τον Ιούλιο του 2021, πριν μεταβεί στον ρόλο του περιφερειακού Διευθύνων Συμβούλου ένα χρόνο αργότερα. Με βάση στο Ντουμπάι, ο Tarik ηγείται αυτή τη στιγμή της νεοσύστατης θυγατρικής μας στα ΗΑΕ. Έχει υπάρξει σε αρκετούς ανώτερους ρόλους διοίκησης κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συμπεριλαμβανομένου του Διευθυντή Πωλήσεων στην IG, και πιο πρόσφατα, του Διευθυντή Μέσης Ανατολής στην Pepperstone.
Έχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση από το Cass Business School και πτυχίο στη Διοίκηση από το Brunel University London.
Ο Thomas McCrickard είναι Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Capital Com Australia και ηγείται της στρατηγικής, της εποπτείας των κανονιστικών ρυθμίσεων και των λειτουργιών της εταιρείας σε ολόκληρη την περιοχή.
Με περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, ο Thomas έχει αναλάβει ανώτερες θέσεις στον τομέα της διαπραγμάτευσης παραγώγων, της διαχείρισης κινδύνων και της στρατηγικής σε Λονδίνο και Μελβούρνη. Από τον Δεκέμβριο του 2023, είναι Διευθυντής της Capital Com Australia, οδηγώντας την επιχείρηση σε βασικά στάδια ανάπτυξης και επέκτασης. Ο Thomas κατέχει πτυχίο BSc στα Μαθηματικά και στη Στατιστική Επιχειρήσεων από το London School of Economics and Political Science.
Ο Ariel εντάχθηκε στην Capital.com τον Μάρτιο του 2021. Άρχισε το ταξίδι του στην Ernst & Young πριν από 18 χρόνια, όπου υπηρέτησε ως ανώτερος ελεγκτής εταιρειών υψηλής τεχνολογίας που διαπραγματεύονται στο Nasdaq. Αργότερα υπηρέτησε ως Ανώτερος Ελεγκτής στη σκηνή των νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και σε πολυεθνικούς ώριμους ομίλους όπως η γαλλική Alstom Energy (αγορασμένη από τη General Electric). Πιο πρόσφατα, πέρασε τρία χρόνια με την πλατφόρμα κοινωνικής διαπραγμάτευσης eToro, ως Επικεφαλής Οικονομικών στην Ευρώπη.
Ο Ariel είναι πιστοποιημένος δημόσιος λογιστής και κατέχει πτυχίο BA στη Λογιστική, τη Διοίκηση και τα Οικονομικά, καθώς και MBA στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση.
Η Sheena εντάχθηκε στην Capital.com τον Σεπτέμβριο του 2023 με αποδεδειγμένο ιστορικό διαχείρισης ομάδων σε όλη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή σε όλους τους τομείς της ρυθμιστικής συμμόρφωσης. Πριν από την Capital.com, η Sheena ήταν Υπεύθυνη Συμμόρφωσης στην ADSS. Η Sheena πέρασε πάνω από μια δεκαετία της πρώιμης καριέρας της στην CMC Markets, έχοντας ανέλιξη από τον ρόλο της Βοηθού Συμμόρφωσης στη θέση της Επικεφαλής Συμμόρφωσης για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.
Έχει πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου και μεταπτυχιακό τίτλο στη Διεθνή Δημόσια Πολιτική από το UCL.
Ο Sasha είναι ο Διευθυντής Προϊόντος στην Capital.com, ηγούμενη της ανάπτυξης της παγκόσμιας πλατφόρμας μας και της εμπειρίας χρήστη. Με ισχυρό υπόβαθρο στη διαχείριση προϊόντων, τη χρηματοοικονομική τεχνολογία και την καινοτομία που επικεντρώνεται στον πελάτη, φέρνει ένα πάθος για την κατασκευή διαισθητικών, κλιμακούμενων προϊόντων που επιλύουν πραγματικές ανάγκες χρηστών. Ο Sasha έχει εμπειρία στην ηγεσία διαλειτουργικών ομάδων σε πολλές αγορές και επικεντρώνεται στην προώθηση της ανάπτυξης προϊόντων μέσω δεδομένων, σκέψης σχεδίασης και ενίσχυσης της υψηλής απόδοσης. Πριν από την Capital.com, ο Sasha ήταν Επικεφαλής Προϊόντος για την Revolut Wealth & Trading και Πίστωση.
Ως Διευθυντής Πληροφοριών και Ασφάλειας στην Capital.com, ο Pavel ηγείται της παγκόσμιας στρατηγικής της εταιρείας στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών, της τεχνολογίας, της υποδομής, των λειτουργιών πλατφόρμας και της κανονιστικής συμμόρφωσης. Από την ένταξή του το 2018, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ασφάλειας της Capital.com και στην οικοδόμηση μιας ισχυρής, κλιμακούμενης τεχνολογικής βάσης για να υποστηρίξει την ταχεία ανάπτυξη σε ένα ρυθμιζόμενο περιβάλλον fintech. Με βαθιά εμπειρία στην κυβερνοασφάλεια, τη διαχείριση τεχνολογίας και τη διακυβέρνηση κινδύνου, ο Pavel διασφαλίζει μια κουλτούρα κυβερνοανθεκτικότητας και ρυθμιστικής ετοιμότητας, κρατώντας την Capital.com στην πρώτη γραμμή της ασφαλούς και ευέλικτης χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.
Ο Eugene Lemesh ηγείται της παγκόσμιας στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού της Capital.com, με έμφαση στην ανάπτυξη ταλέντων, την οργανωτική ανάπτυξη και την προώθηση μιας κουλτούρας υψηλής απόδοσης και συμπερίληψης. Με εκτενή εμπειρία στην ηγεσία ανθρώπινου δυναμικού σε δυναμικά, ταχέως αναπτυσσόμενα περιβάλλοντα, επιβλέπει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των εργαζομένων, από την πρόσληψη και την εμπλοκή μέχρι την εκπαίδευση, την DEI και την ανάπτυξη ηγεσίας. Ο Eugene είναι γνωστός για το σχεδιασμό στρατηγικών που επικεντρώνονται στους ανθρώπους, οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τους επιχειρηματικούς στόχους, υποστηρίζουν την καινοτομία και επιτρέπουν στους ανθρώπους να ευημερούν σε κάθε στάδιο της καριέρας τους.
Από την ένταξή του στην εταιρεία το 2016, ο Νικολάι έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης – από τα πρώτα του βήματα ως νεοσύστατη επιχείρηση μέχρι την παγκόσμια επιχείρηση που είναι σήμερα. Με ικανότητα στην ανάπτυξη ταλέντων και στην ανάπτυξη επιχειρήσεων στον τομέα των fintech υψηλής ανάπτυξης, ο Nikolai έχει επιτυχώς ηγηθεί πολλών βασικών λειτουργιών που κυμαίνονται από νομικά και λειτουργίες έως ανάπτυξη και μάρκετινγκ.
Έχει περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη επιχειρήσεων και επενδύσεων και κατέχει διδακτορικό στην Νομική.
Πριν φέρει την εμπειρία της στην Capital.com, η Valentina εργάστηκε ως Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος και Διοικητικός ή Γενική Διευθύντρια σε πολλές εταιρείες στους τομείς της πληροφορικής, των μέσων ενημέρωσης, των ακινήτων και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Πριν από αυτό, η Valentina ήταν Συνεργάτης σε μια κορυφαία τοπική νομική εταιρεία. Η Valentina έχει πτυχίο στη Νομική Ρύθμιση Εμπορικών Δραστηριοτήτων από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Λευκορωσίας και ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Επαγγελματικής Διοίκησης στη Σχολή Επιχειρήσεων IPM. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει το LLM της με το King's College London, στο πρόγραμμα Διεθνούς Χρηματοοικονομικού και Εμπορικού Δικαίου.
Η Ελπίδα εντάχθηκε στην Capital.com το 2024, φέρνοντας πάνω από 10 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε λειτουργίες πελατών, ένταξη, πληρωμές και μεταμόρφωση του back-office. Ως Επικεφαλής Λειτουργιών, ηγείται βασικών λειτουργιών που ενισχύουν την εμπειρία των πελατών και απλοποιούν την απόδοση της επιχείρησης. Προηγουμένως, κατείχε ανώτερες ηγετικές θέσεις στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της Ανώτερης Αντιπροεδρίας Επιχειρήσεων Πελατών και της Διεύθυνσης Ασφαλούς Φύλαξης, όπου διαχειριζόταν ομάδες σε όλο τον κόσμο, προωθούσε την αυτοματοποίηση και βελτίωνε την παροχή υπηρεσιών.
Ο Vitalii Kedyk είναι ένας έμπειρος ειδικός στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, με σχεδόν μια δεκαετία εμπειρίας στην προώθηση της καινοτομίας στα κρυπτονομίσματα και το Web3. Από το 2017, έχει συνεργαστεί με πολλές ρυθμιζόμενες κρυπτονομισματικές ανταλλαγές και ήταν ιδρυτικός εκπρόσωπος της CryptoUK, συμβάλλοντας στην πρώιμη ανάπτυξη της ρύθμισης των κρυπτονομισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Πριν ενταχθεί στην Capital.com, ο Vitalii ήταν Επικεφαλής Στρατηγικής στην Currency.com, όπου ηγήθηκε στρατηγικών πρωτοβουλιών και διαχειρίστηκε με επιτυχία μια διαδικασία M&A που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2025. Στην Capital.com, επικεντρώνεται στην επέκταση της προσφοράς κρυπτονομισμάτων της πλατφόρμας, αντλώντας από τις βαθιές γνώσεις του για τις αγορές κρυπτονομισμάτων, τη ψηφιακή χρηματοδότηση και τα ρυθμιστικά πλαίσια.
1 Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σχετίζονται με την Capital Com Group.
