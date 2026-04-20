Αρχική οθόνηΠλατφόρμες διαπραγμάτευσης MT5

MT5 trading με την Capital.com

Συνδυάστε τα εργαλεία MetaTrader που γνωρίζετε με τις βραβευμένες υπηρεσίες μας, τα στενά spreads και την εξαιρετική πρόσβαση σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

Πώς η Capital.com αναβαθμίζει το MT5

ΜΤ5, από την Capital.com

Διαπραγματευτείτε σε μια αξιόπιστη πλατφόρμα MT5 νέας γενιάς – με τη στήριξη διαφανούς τιμολόγησης, πολυγλωσσικής υποστήριξης και ευρείας πρόσβασης στην αγορά.

Βραβευμένα CFDs κρυπτονομισμάτων

Νικητής των βραβείων 'Most Cryptos' και 'Best Crypto Trading' στα βραβεία ForexBrokers.com Awards 2025. Αποκτήστε πρόσβαση σε μία από τις ευρύτερες σειρές CFD κρυπτονομισμάτων που διατίθενται στο MT5.

Μέγιστη δυναμική αυτοματοποίησης

Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση σε Ειδικούς Συμβούλους (EAs) – χωρίς περιορισμούς. Απολαύστε απόλυτη ελευθερία για να αυτοματοποιήσετε τη στρατηγική σας, να κάνετε δοκιμές με δεδομένα tick και να διαπραγματευτείτε με τον δικό σας τρόπο.

Τεράστια γκάμα περιουσιακών στοιχείων

100 forex pairs, 30 cryptocurrencies, 30 commodities, 20 δείκτες, και επιλεγμένες μετοχές
Πρόσβαση στο PDF με τις προδιαγραφές συμβολαίου MT5

Γιατί οι traders επιλέγουν το MetaTrader 5

Το MetaTrader 5 (MT5) είναι μια γρήγορη, ευέλικτη πλατφόρμα για διαπραγματεύσεις σε forex, μετοχές, δείκτες, κρυπτονομίσματα και εμπορεύματα. Προσφέρει προηγμένα διαγράμματα, περισσότερους τύπους εντολών και βαθύτερη προσαρμογή από το MT4.

21 χρονικά πλαίσια, 38+ ενσωματωμένοι δείκτες και 44 αναλυτικά αντικείμενα

64-bit, πολυνηματική αρχιτεκτονική για μεγαλύτερη σταθερότητα και ταχύτητα εκτέλεσης

Υποστήριξη αλγοριθμικών διαπραγματεύσεων μέσω EA και του περιβάλλοντος ανάπτυξης MQL5

Δημιουργήστε και προσαρμόστε τους δικούς σας δείκτες, σενάρια και ρομπότ διαπραγματεύσεων

Έξι τύποι εντολών, συμπεριλαμβανομένων των εντολών αγοράς με όριο και των εντολών πώλησης με όριο

Εκτέλεση σε τέσσερις λειτουργίες – άμεση, αγοράς, αιτήματος και ανταλλαγής – για να ταιριάζει στο στυλ των διαπραγματεύσεων σας

Συνδέστε τον λογαριασμό σας στο Capital.com με το MT5

Η εγκατάσταση του MetaTrader 5 στην Capital.com διαρκεί μόνο λίγα λεπτά.

Βήμα 1

Ανοίξτε τον λογαριασμό σας στην Capital.com για να ενεργοποιήσετε το MT5 (βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη επαληθευτεί για να διαπραγματεύεστε).

Βήμα 2

Δημιουργήστε τον λογαριασμό σας MT5 στην εφαρμογή ή στην πλατφόρμα μας, ακολουθώντας τις οδηγίες του αναλυτικού οδηγού μας.
Πώς να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό MT5

Βήμα 3

Κατεβάστε το MT5 για κινητά λειτουργικά συστήματα, web ή φορητούς υπολογιστές. Εισάγετε τα διαπιστευτήριά σας MT5 στον πελάτη MT5. Τώρα είστε έτοιμοι να διαπραγματευτείτε με το MT5.
Πού να βρείτε τα στοιχεία σύνδεσης στο MT5

Κατεβάστε το MT5

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του MetaTrader 5 και του MetaTrader 4;

Χαρακτηριστικό

MT5

MT4

Χρονοδιαγράμματα

 21

9

Τεχνικοί δείκτες

80+

30

Οικονομικό ημερολόγιο

✔️

Δοκιμαστής στρατηγικής

Πολυνηματικό

Μονονηματικό

Αντιστάθμιση

✔️

✔️

Κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων

Περισσότερα (συμπερ. μετοχές, ETFs)

Forex & CFDs

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το MetaTrader 5;

Το MetaTrader 5 (MT5) είναι μια πλατφόρμα διαπραγματεύσεων πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων, γνωστή για τα προηγμένα εργαλεία διαγραμμάτων, την γρήγορη εκτέλεση και την υποστήριξη αλγοριθμικών διαπραγματεύσεων. Χρησιμοποιείται παγκοσμίως από traders που αναζητούν μεγαλύτερο έλεγχο και προσαρμογή στις στρατηγικές τους.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το MetaTrader 5

Ξεκινήστε κατεβάζοντας το MT5 στη συσκευή σας (Mac, Windows, κινητό ή web). Συνδεθείτε με τα στοιχεία σύνδεσης της Capital.com και, στη συνέχεια, εξερευνήστε τα εργαλεία της πλατφόρμας – ρυθμίστε διαγράμματα, προσθέστε δείκτες και πραγματοποιήστε διαπραγματεύσεις απευθείας από τη διεπαφή.

Πώς να διαπραγματεύεστε στο MetaTrader 5

Μόλις συνδεθείτε, επιλέξτε την αγορά σας, επιλέξτε τον τύπο της εντολής (αγορά ή εκκρεμής), ορίστε το μέγεθος της διαπραγμάτευσης σας και κάντε κλικ στο Αγορά ή Πώληση. Το MT5 υποστηρίζει έξι τύπους εκκρεμών εντολών, επίπεδα παύσης απωλειών και λήψης κέρδους, καθώς και διαπραγματεύσεις με ένα κλικ για ταχύτερη εκτέλεση.

