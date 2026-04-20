21 χρονικά πλαίσια, 38+ ενσωματωμένοι δείκτες και 44 αναλυτικά αντικείμενα
64-bit, πολυνηματική αρχιτεκτονική για μεγαλύτερη σταθερότητα και ταχύτητα εκτέλεσης
Υποστήριξη αλγοριθμικών διαπραγματεύσεων μέσω EA και του περιβάλλοντος ανάπτυξης MQL5
Δημιουργήστε και προσαρμόστε τους δικούς σας δείκτες, σενάρια και ρομπότ διαπραγματεύσεων
Έξι τύποι εντολών, συμπεριλαμβανομένων των εντολών αγοράς με όριο και των εντολών πώλησης με όριο
Εκτέλεση σε τέσσερις λειτουργίες – άμεση, αγοράς, αιτήματος και ανταλλαγής – για να ταιριάζει στο στυλ των διαπραγματεύσεων σας
Η εγκατάσταση του MetaTrader 5 στην Capital.com διαρκεί μόνο λίγα λεπτά.
Χαρακτηριστικό
MT5
MT4
Χρονοδιαγράμματα
21
9
Τεχνικοί δείκτες
80+
30
Οικονομικό ημερολόγιο
✔️
❌
Δοκιμαστής στρατηγικής
Πολυνηματικό
Μονονηματικό
Αντιστάθμιση
✔️
✔️
Κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων
Περισσότερα (συμπερ. μετοχές, ETFs)
Forex & CFDs
Το MetaTrader 5 (MT5) είναι μια πλατφόρμα διαπραγματεύσεων πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων, γνωστή για τα προηγμένα εργαλεία διαγραμμάτων, την γρήγορη εκτέλεση και την υποστήριξη αλγοριθμικών διαπραγματεύσεων. Χρησιμοποιείται παγκοσμίως από traders που αναζητούν μεγαλύτερο έλεγχο και προσαρμογή στις στρατηγικές τους.
Ξεκινήστε κατεβάζοντας το MT5 στη συσκευή σας (Mac, Windows, κινητό ή web). Συνδεθείτε με τα στοιχεία σύνδεσης της Capital.com και, στη συνέχεια, εξερευνήστε τα εργαλεία της πλατφόρμας – ρυθμίστε διαγράμματα, προσθέστε δείκτες και πραγματοποιήστε διαπραγματεύσεις απευθείας από τη διεπαφή.
Μόλις συνδεθείτε, επιλέξτε την αγορά σας, επιλέξτε τον τύπο της εντολής (αγορά ή εκκρεμής), ορίστε το μέγεθος της διαπραγμάτευσης σας και κάντε κλικ στο Αγορά ή Πώληση. Το MT5 υποστηρίζει έξι τύπους εκκρεμών εντολών, επίπεδα παύσης απωλειών και λήψης κέρδους, καθώς και διαπραγματεύσεις με ένα κλικ για ταχύτερη εκτέλεση.