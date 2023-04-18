Τα βασικά των εμπορευμάτων & της διαπραγμάτευσης μελλοντικών συμβολαίων εμπορευμάτων

Θα θέλατε να κατανοήσετε περισσότερα για τα εμπορεύματα; Αυτή είναι μια επισκόπηση για να βοηθήσει να διευκρινίσει την αρχαιότερη μορφή διαπραγμάτευσης στον κόσμο.

Τι είναι η διαπραγμάτευση εμπορευμάτων;

Η διαπραγμάτευση εμπορευμάτων είναι η αγοραπωλησία πρώτων υλών ή πρωτογενών αγροτικών προϊόντων. Υπάρχουν σκληρά εμπορεύματα, τα οποία είναι γενικά ορυκτοί φυσικοί πόροι όπως ο χρυσός ή το πετρέλαιο, και μαλακά εμπορεύματα, τα οποία είναι ζώα ή γεωργικά προϊόντα.

Η διαπραγμάτευση εμπορευμάτων προηγήθηκε όλων των άλλων μορφών εμπορίου, καθώς οι αναπτυσσόμενοι πολιτισμοί αντάλλασσαν τρόφιμα και προμήθειες. Στη σύγχρονη εποχή, η αγορά φυσικών εμπορευμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα οποία επιτρέπουν στους παραγωγούς (όπως οι αγρότες) να εξασφαλίσουν μια τιμή από τους αγοραστές εκ των προτέρων.

Ωστόσο, το εξελιγμένο δίκτυο των χρηματιστηρίων εμπορευμάτων που υπάρχει σήμερα επιτρέπει επίσης στους κερδοσκοπικούς traders να έχουν πρόσβαση στις κινήσεις τιμών αυτών των περιουσιακών στοιχείων βραχυπρόθεσμα – είτε μέσω άμεσων διαπραγματεύσεων είτε μέσω συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων.

Γιατί να κάνετε διαπραγμάτευση εμπορευμάτων;

Η διαπραγμάτευση σε εμπορεύματα σας δίνει έκθεση στις τιμές του πετρελαίου, του αερίου, των μετάλλων και άλλων, χωρίς ποτέ να χρειάζεται να παραλάβετε φυσικά το περιουσιακό στοιχείο ή να ανησυχείτε για την αποθήκευσή τους.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων προσφέρουν επιπλέον ευελιξία, επιτρέποντας στους traders να κερδοσκοπούν για τις μελλοντικές κινήσεις τιμών μέσω τυποποιημένων συμβολαίων. Η τιμολόγηση που βασίζεται σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι κοινή σε αγορές όπως το αργό πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το σιτάρι, όπου οι προσδοκίες προσφοράς και ζήτησης μεταβάλλονται συχνά.

Σε αντίθεση με τα φυσικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα CFDs δεν απαιτούν την κατοχή του περιουσιακού στοιχείου ή την παράδοση κατά την λήξη – έτσι μπορείτε να πάρετε θέσης αγοράς ή πώλησης και στις τιμές spot και στα συνδεδεμένα μελλοντικά μέσα, κλείνοντας τη θέση σας όποτε επιλέξετε. Οι επιλογές knock-out δεν είναι διαθέσιμες στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Τα knock-outs λήγουν ένα χρόνο από την ημερομηνία έναρξής τους, δίνοντάς σας χρόνο να διαχειριστείτε τη θέση σας.

Πολλοί επενδυτές βλέπουν τα εμπορεύματα ως μια πιθανή ασπίδα κατά του πληθωρισμού, καθώς οι τιμές τους δεν είναι πολύ συσχετισμένες με άλλα περιουσιακά στοιχεία. Ο χρυσός, ειδικότερα, έχει ιστορικά θεωρηθεί ασφαλές καταφύγιο, καθώς τείνει να διατηρεί την αξία του κατά τη διάρκεια περιόδων οικονομικής αβεβαιότητας.

Η διαπραγμάτευση CFD σε εμπορεύματα σας επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε μόχλευση για να αυξήσετε την έκθεσή σας. Αυτό μπορεί να αυξήσει τα κέρδη σας, αλλά και τις απώλειές σας, καθώς και τα δύο θα βασίζονται στην πλήρη αξία της θέσης.

*Δεν είναι όλες οι εντολές παύσης απωλειών εγγυημένες. Οι εγγυημένες παύσεις επιβαρύνουν με χρέωση όταν ενεργοποιούνται.