Πτωτικά εμπορεύματα

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Τα εμπορεύματα αναφέρονται σε πρώτες ύλες ή γεωργικά προϊόντα που αγοράζονται και πωλούνται είτε φυσικά είτε μέσω παραγώγων όπως τα CFDs. Στα συχνά εμπορεύσιμα μεταλλικά εμπορεύματα περιλαμβάνονται ο χρυσός, ο χαλκός και το ασήμι, ενώ τα συνήθη ενεργειακά εμπορεύματα είναι το φυσικό αέριο και το αργό πετρέλαιο. Όποια και αν είναι η κατηγορία, οι τιμές των εμπορευμάτων μπορούν να υπαγορεύονται από παράγοντες προσφοράς και ζήτησης, όπως η βιομηχανική όρεξη, τα γεωπολιτικά γεγονότα και οι διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού, οπότε η παρακολούθηση αυτών των παραγόντων είναι σημαντική για όσους διαπραγματεύονται αυτές τις αγορές.
Τα εμπορεύματα μπορούν να ταξινομηθούν στις κατηγορίες των τροφίμων, των μετάλλων και της ενέργειας. Τα βασικά γεωργικά εμπορεύματα περιλαμβάνουν το σιτάρι, το καλαμπόκι, τον καφέ και τη ζάχαρη, ενώ τα σημαντικά μέταλλα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε παγκόσμιο επίπεδο περιλαμβάνουν χρυσό, ασήμι και χαλκό. Εν τω μεταξύ, ενεργειακά προϊόντα όπως το φυσικό αέριο, το αργό πετρέλαιο και το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελούν αντικείμενο ευρείας διαπραγμάτευσης μέσω παραγώγων λόγω της ρευστότητας, της δυνητικής μεταβλητότητας και της πιθανής συσχέτισης των τιμών τους με επιλεγμένες άλλες αγορές.
Μπορείτε να επενδύσετε σε εμπορεύματα αγοράζοντας και κρατώντας φυσικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός, με την ελπίδα ότι η αξία του θα αυξηθεί και θα κερδίσετε. Αυτό μπορεί να γίνει με παραδοσιακά μέσα, όπως ένας χρηματιστής, ή με τη χρήση μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την αγορά και την πώληση συμμετοχών. Εναλλακτικά, μπορείτε να εμπορεύεστε αγορές εμπορευμάτων, λαμβάνοντας θέση σε ένα παράγωγο, όπως ένα CFD, όπου μπορείτε να κάνετε διαπραγματεύσεις με μόχλευση στην υποκείμενη τιμή του περιουσιακού στοιχείου είτε αυξάνεται είτε μειώνεται. Το τελευταίο σημαίνει ότι δεν κατέχετε άμεσα το περιουσιακό στοιχείο και ότι μπορείτε να κάνετε διαπραγμάτευση με περιθώριο, πράγμα που σημαίνει ότι έχετε έκθεση σε μια μεγάλη θέση με μικρό μόνο κόστος. Η διαπραγμάτευση με μόχλευση ενισχύει τόσο τα κέρδη όσο και τις απώλειες και, ως εκ τούτου, είναι επικίνδυνη.
Τα τρία κυριότερα παγκόσμια χρηματιστήρια εμπορευμάτων περιλαμβάνουν τον όμιλο CME Group, ο οποίος προσφέρει διαπραγμάτευση σε εμπορεύματα όπως το καλαμπόκι, η σόγια και το σιτάρι, καθώς και σε ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία όπως το αργό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Το Intercontinental Exchange είναι ένας παγκόσμιος διαχειριστής ανταλλαγών και κέντρων εκκαθάρισης και το London Metal Exchange είναι γνωστό για μια σειρά βασικών μετάλλων, όπως το αλουμίνιο, ο χαλκός, ο μόλυβδος και το νικέλιο. Όλα αυτά τα ιδρύματα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διευκόλυνση της διαπραγμάτευσης φυσικών εμπορευμάτων και συμβάσεων παραγώγων και επιτρέπουν την αντιστάθμιση κινδύνου και την κερδοσκοπία σε ένα τεράστιο φάσμα αγορών εμπορευμάτων.