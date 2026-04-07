Τι είναι τα συμβόλαια επί της διαφοράς (CFD);

Τα συμβόλαια επί της διαφοράς (CFD) είναι ένας τύπος χρηματοοικονομικού παραγώγου στα χρηματοοικονομικά. Αυτός ο οδηγός περιέχει όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το CFD trading με απλούς όρους.

Τι σημαίνει λοιπόν CFD στο trading; Τα CFD σας επιτρέπουν να αποκομίζετε κέρδη σε διάφορες χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως κρυπτονομίσματα, μετοχές, δείκτες, εμπορεύματα και ζεύγη forex. Δεν αγοράζετε ποτέ τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά αποκομίζετε κέρδος από την άνοδο ή την πτώση της τιμής τους, συνήθως σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το CFD είναι ένα συμβόλαιο μεταξύ ενός broker και ενός trader που συμφωνούν να ανταλλάξουν τη διαφορά στην αξία ενός τίτλου μεταξύ της αρχής και του τέλους του συμβολαίου, που συχνά διαρκεί λιγότερο από μία ημέρα.

Τα συμβόλαια επί της διαφορά (CFD) είναι:

Παράγωγα - το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο δεν σας ανήκει

Μία συμφωνία μεταξύ εσάς και του broker σας

Συνάρτηση της μεταβολής της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου

Αφορούν σύντομο χρονικό διάστημα

Ένα συμβόλαιο επί της διαφοράς (CFD) σας επιτρέπει να κάνετε trading χρησιμοποιώντας μόνο ένα κλάσμα της αξίας της συναλλαγής σας, το οποίο είναι γνωστό ως trading με περιθώριο ή trading με μόχλευση. Αυτό επιτρέπει στους traders να ανοίγουν μεγαλύτερες θέσεις από αυτές που θα επέτρεπε το αρχικό τους κεφάλαιο. Γι' αυτό το λόγο, το CFD trading προσφέρει μεγαλύτερη έκθεση στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ένα από τα πλεονεκτήματα του CFD trading είναι ότι μπορείτε να αποκομίσετε κέρδη από τις κινήσεις των τιμών ενός περιουσιακού στοιχείου προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Αγοράζετε ή πουλάτε ένα συμβόλαιο ανάλογα με το αν πιστεύετε ότι η τιμή του περιουσιακού στοιχείου θα αυξηθεί ή θα μειωθεί, ανοίγοντας αντίστοιχα μια θέση long ή short.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το trading με μόχλευση μπορεί να ενισχύσει τα κέρδη σας, αλλά μπορεί επίσης να αυξήσει τις απώλειές σας.

Πως λειτουργεί το CFD trading;

Όταν ανοίγετε μια θέση σε ένα συμβόλαιο επί της διαφοράς (CFD), επιλέγετε τον αριθμό των συμβολαίων (το μέγεθος της συναλλαγής) που θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε. Το κέρδος σας θα αυξάνεται ανάλογα με κάθε σημείο που η αγορά κινείται υπέρ σας. Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος απώλειας αν η αγορά κινηθεί εναντίον σας.

Αγορά

Αν πιστεύετε ότι η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου θα αυξηθεί, θα ανοίξετε μια θέση long, κερδίζοντας αν η τιμή του περιουσιακού στοιχείου αυξηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις σας. Ωστόσο, κινδυνεύετε να υποστείτε ζημία εάν η τιμή του περιουσιακού στοιχείου μειωθεί.

Πώληση

Αν πιστεύετε ότι η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου θα μειωθεί, θα ανοίξετε μια θέση short, κερδίζοντας αν η τιμή του περιουσιακού στοιχείου μειωθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις σας. Ωστόσο, για ακόμη μια φορά, κινδυνεύετε να υποστείτε ζημία αν η τιμή του περιουσιακού στοιχείου αυξηθεί.

Τι είναι ένας λογαριασμός CFD;

Ένας λογαριασμός συμβολαίων επί της διαφοράς (CFD) σας επιτρέπει να κάνετε trading επί της διαφοράς των τιμών διαφόρων υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιώντας μόχλευση. Η μόχλευση σημαίνει ότι εσείς καταθέτετε μόνο ένα κλάσμα του ποσού που απαιτείται για τις συναλλαγές. Αυτό ονομάζεται ποσοστό κατάθεσης.

Στο μεταξύ, το ποσοστό διατήρησης πρέπει να καλύπτεται από ίδια κεφάλαια, τα οποία είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού που περιλαμβάνει τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες. Το ποσοστό συντήρησης αυξάνεται και μειώνεται ανάλογα με τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων που κάνετε trading. Τα ίδια κεφάλαια του λογαριασμού σας πρέπει πάντα να καλύπτουν το ποσοστό διατήρησης για να διατηρούνται οι θέσεις ανοιχτές, ιδίως σε περίπτωση ζημιών. Διαφορετικά, κινδυνεύετε να λάβετε κλήση περιθωρίου.

Μπορείτε να μάθετε να κάνετε trading με έναν λογαριασμό demo, αλλά θα πρέπει να προσθέσετε χρήματα για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό CFD trading για να πραγματοποιήσετε live trading.

Ορισμένες ρυθμιστικές αρχές απαιτούν οι νέοι πελάτες να περνούν ένα τεστ καταλληλότητας. Αυτό συχνά σημαίνει ότι πρέπει να απαντήσετε σε ορισμένες ερωτήσεις για να αποδείξετε ότι καταλαβαίνετε τους κινδύνους του trading με περιθώριο. Είναι καλύτερο να ενημερωθείτε αναλυτικά για το πως λειτουργούν η μόχλευση και το περιθώριο πριν από το trading.

Τι είναι η μόχλευση στο CFD trading;

Όταν κάνετε trading με συμβόλαια επί της διαφοράς (CFD), κατέχετε μια θέση με μόχλευση. Αυτό σημαίνει ότι καταθέτετε μόνο ένα μέρος της αξίας της συναλλαγής σας και δανείζεστε το υπόλοιπο από τον broker σας. Το ποσό της αξίας που πρέπει να καταθέσετε μπορεί να διαφέρει. Να θυμάστε ότι η μόχλευση μεγεθύνει τόσο τα κέρδη, όσο και τις ζημίες.

Το trading με μόχλευση είναι επίσης γνωστό και ως trading με περιθώριο. Ένα περιθώριο 10% σημαίνει ότι πρέπει να καταθέσετε μόνο το 10% της αξίας της θέσης που θέλετε να ανοίξετε. Τα υπόλοιπα είναι με μόχλευση.

Για παράδειγμα, αν θέλετε να ανοίξετε μία θέση αργού πετρελαίου Brent αξίας 1.000 δολαρίων και ο broker σας απαιτεί 10% περιθώριο, θα χρειαστείτε μόνο 100 δολάρια ως αρχικό ποσό για να ανοίξετε τη θέση.

Spread και προμήθεια

Στο CFD trading, σας προσφέρονται πάντα δύο τιμές με βάση την αξία του υποκείμενου μέσου: η τιμή αγοράς (ask) και η τιμή πώλησης (bid).

Η τιμή αγοράς θα είναι πάντα υψηλότερη από την τρέχουσα υποκείμενη αξία και η τιμή πώλησης θα είναι πάντα χαμηλότερη. Η διαφορά μεταξύ αυτών των τιμών ονομάζεται CFD spread. Στο Capital.com, δεν χρεώνουμε προμήθεια CFD για το άνοιγμα ή το κλείσιμο θέσεων.

Η τιμή αγοράς (ask) είναι η τιμή στην οποία ξεκινάτε ή ανοίγετε μια θέση long.

Κλείνετε τη θέση σας όταν πουλάτε με την τρέχουσα τιμή προσφοράς.

Η τιμή πώλησης (bid) είναι η τιμή στην οποία ανοίγετε μια θέση short

Κλείνετε τη θέση σας όταν αγοράζετε με την τρέχουσα τιμή ζήτησης.

Για παράδειγμα, αν αναμένετε ότι η τιμή του χρυσού θα αυξηθεί, ίσως θελήσετε να ανοίξετε μια θέση με ένα CFD στον χρυσό. Σκεφτείτε ότι η τιμή είναι $1.200/$1.205 (αυτό είναι το spread προσφοράς/ζήτησης). Αγοράζετε 100 CFD στον χρυσό (ανοίγοντας μία θέση long). Το μέγεθος της θέσης που ανοίξατε (η αξία του συμβολαίου) απεικονίζεται παρακάτω.

Σκεφτείτε τώρα ότι η τιμή του χρυσού αυξάνεται όπως αναμένατε. Το κέρδος από αυτή τη θέση απεικονίζεται παρακάτω. Σημειώστε ότι το trading εμπεριέχει κίνδυνο απώλειας.

Ποια είναι η ιδανική επένδυση;

Το CFD trading κάνει τις αγορές πιο δημοκρατικές επιτρέποντας την είσοδο σε αυτές με χαμηλά ποσά. Το Capital.com έχει traders που ανοίγουν θέσεις αξίας άνω των 1 εκατ. δολαρίων κάθε φορά, αλλά η ελάχιστη κατάθεση με την οποία μπορείτε να κάνετε online trading είναι μόλις 20 δολάρια. Εάν χρησιμοποιείτε έμβασμα, δεν υπάρχει ελάχιστη κατάθεση.

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό δωρεάν και να εξασκηθείτε στη λειτουργία demo.

Το CFD trading θεωρείται ένας οικονομικά αποδοτικός τρόπος εισόδου στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Σε ορισμένους broker, το CFD trading περιλαμβάνει προμήθεια για το trading διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, ωστόσο, το Capital.com δεν χρεώνει προμήθειες για το άνοιγμα και το κλείσιμο θέσεων, καθώς και για καταθέσεις ή αναλήψεις. Ωστόσο, οι τράπεζες ή οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών ενδέχεται να σας χρεώσουν για καταθέσεις ή αναλήψεις.

Η πιο σημαντική προμήθεια στα CFD είναι το spread - η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης τη στιγμή του trading. Υπάρχει μια πρόσθετη προμήθεια κατά τη διάρκεια της νύχτας, η οποία λαμβάνεται εάν μια θέση παραμείνει ανοιχτή κατά τη διάρκεια της νύχτας ή όλη την ημέρα, ανάλογα με την περιοχή.

Λόγω του ότι τα συμβόλαια επί της διαφοράς είναι προϊόντα με μόχλευση, μπορείτε να ανοίξετε πολύ μεγαλύτερες θέσεις με χαμηλότερη αρχική κατάθεση από ό,τι χρειάζεστε για την αγορά παραδοσιακών μετοχών. Για παράδειγμα:

Αγορά Apple CFD trading Trading μετοχών Τιμή Αγοράς / Πώλησης 135,05 / 135,10 135,05 / 135,10 Συμφωνία Αγορά με 135,10 Αγορά με 135,10 Μέγεθος συμφωνίας 100 μετοχές 100 μετοχές Χρήματα που απαιτούνται για το άνοιγμα μιας θέσης $2.702 = Τιμή αγοράς $135,10 x 100 μετοχές x 20% περιθώριο (απαιτούμενο περιθώριο) $13.510 (100 μετοχές αξίας 135,10) Τιμή κλεισίματος Πώληση στα 150 Πώληση στα 150 Κέρδος $1.490

((150 - 135,10) x 100 μετοχές = $1.490) $1.490

(15,000 – 13.510 = $1.490)

Σε τι περιουσιακά στοιχεία μπορεί κανείς να κάνει CFD trading;

Μπορείτε να κάνετε CFD trading σε κρυπτονομίσματα, μετοχές, δείκτες, ETFs, εμπορεύματα και νομίσματα, καθώς και σε άλλες μικρότερες αγορές. Το Capital.com παρέχει πρόσβαση σε χιλιάδες διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία μέσω CFD σε όλες αυτές τις κατηγορίες, έτσι ώστε να είστε μόλις μερικά κλικ μακριά από το trading των πιο δημοφιλών αγορών του κόσμου σε ένα μέρος.

Παραδείγματα CFD trading: Θέσεις long, short και trading με περιθώριο

Τα συμβόλαια επί της διαφοράς σας επιτρέπουν να αποκομίζετε κέρδος από τις κινήσεις της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να κερδίσετε όχι μόνο όταν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται (long), αλλά και όταν πέφτει (short)

Αν πιστεύετε ότι η αγορά θα αυξηθεί, αγοράζετε ("θέση long"). Αν πιστεύετε ότι η αγορά θα μειωθεί, πουλάτε ("θέση short").

Όταν ανοίγετε μια θέση CFD, επιλέγετε τον αριθμό των συμβολαίων που θέλετε να κάνετε trading (αγορά ή πώληση). Το κέρδος σας θα αυξάνεται ανάλογα με κάθε σημείο που η αγορά κινείται υπέρ σας. Αντίθετα, θα έχετε απώλειες αν η αγορά κινηθεί εναντίον σας.

Παράδειγμα θέσης long σε CFD trading

Πιστεύετε ότι η μετοχή της Apple θα αυξηθεί και θέλετε να ανοίξετε μια θέση long (αγοράς) σε CFD.

Αγοράζετε 100 CFD σε μετοχές της Apple με $160 ανά μετοχή. Η συνολική αξία της θέσης σας ανέρχεται σε $16.000. Αν η μετοχή της Apple ανατιμηθεί στα $170, κερδίζετε $10 ανά μετοχή, δηλαδή συνολικά $1.000 κέρδος. Αν, ωστόσο, η τιμή μειωθεί στα $150 ανά μετοχή, χάνετε $10 ανά μετοχή - ζημία $1.000.

Παράδειγμα βημάτων αυτής της πιθανής συναλλαγής είναι:

Η τιμή της μετοχής είναι $165. Ξεκινάτε να εξετάζετε την αγορά. Η τιμή της μετοχής μειώνεται στα $160. Αποφασίζετε να ανοίξετε μια θέση (να αγοράσετε τα CFD). Η τιμή του CFD σας αυξάνεται στα $170. Κλείνετε την θέση σας (πουλάτε τα CFDs), αποκομίζοντας κέρδος $10.

Λάβετε υπόψη ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος απώλειας σε κάθε συναλλαγή.

Παράδειγμα θέσης short σε CFD trading

Πιστεύετε ότι η τιμή μετοχής της Apple θα μειωθεί. Μπορείτε να ανοίξετε μία θέση short σε CFD. Αυτό είναι γνωστό ως short-selling.

Αποφασίζετε να πουλήσετε 100 CFD μετοχών της Apple στα $170 ανά μετοχή. Η τιμή πέφτει στα $160, δίνοντάς σας κέρδος $1.000 ή $10 ανά μετοχή. Αν, ωστόσο, η τιμή αυξηθεί στα $180 ανά μετοχή, χάνετε $1.000 ή $10 δολάρια ανά μετοχή.

Παράδειγμα βημάτων αυτής της πιθανής συναλλαγής είναι:

Η τιμή της μετοχής είναι $165. Ξεκινάτε να εξετάζετε την αγορά. Η τιμή του CFD σας αυξάνεται στα $170. Ανοίγετε μια θέση (πουλάτε τα CFD). Η τιμή μειώνεται στα $160. Κλείνετε τη θέση σας (αγοράζετε τα CFD).

Παράδειγμα trading με περιθώριο

Τι είναι το CFD trading με περιθώριο; Το trading με μόχλευση είναι επίσης γνωστό και ως trading με περιθώριο. Αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι τα κεφάλαια που απαιτούνται για το άνοιγμα και τη διατήρηση μιας θέσης - γνωστά ως περιθώριο CFD - αποτελούν μόνο ένα μέρος του συνολικού μεγέθους της συναλλαγής.

Υπάρχουν δύο τύποι περιθωρίου που πρέπει να γνωρίζετε κατά το CFD trading μετοχών.

Το περιθώριο κατάθεσης είναι το ποσό που απαιτείται για το άνοιγμα μιας θέσης. Το περιθώριο συντήρησης είναι τα ίδια κεφάλαια που απαιτούνται στο λογαριασμό σας για την κάλυψη των θέσεών σας σε περίπτωση που αρχίσουν να δημιουργούνται ζημίες. Το περιθώριο αυξάνεται όταν οι τιμές της αγοράς αυξάνονται και μειώνεται όταν οι τιμές μειώνονται. Τα ίδια κεφάλαια αυξάνονται όταν αυξάνονται τα τρέχοντα κέρδη και μειώνονται όταν προκύπτουν τρέχουσες ζημίες.

Το απαιτούμενο περιθώριο εξαρτάται από τη συμφωνία που προσφέρει ο broker σας. Διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία περιουσιακού στοιχείου και την νομοθεσία της εκάστοτε περιοχής.

Για παράδειγμα, αγοράζετε 100 CFD στην Apple στα $135,10. Η αρχική σας δαπάνη είναι $675,50 ($135,10 x 100 μετοχές x 0,05). Η μετοχή της Apple κινείται στα $150. Αποφασίζετε να πουλήσετε.

Το κέρδος από αυτή τη συναλλαγή είναι 1.490 δολάρια ((150 - 135,10) x 100 μετοχές).

Με την ίδια δαπάνη σε μια επένδυση σε μετοχές χωρίς μόχλευση, θα μπορούσατε να αγοράσετε μόνο πέντε μετοχές.

CFD trading Trading μετοχών Τιμή Αγοράς / Πώλησης 135,05 / 135,10 135,05 / 135,10 Συμφωνία Αγορά με 135,10 Αγορά με 135,10 Μόχλευση 20:1 1:1 Μέγεθος συμφωνίας 100 μετοχές 5 μετοχές Χρήματα που απαιτούνται για το άνοιγμα μιας θέσης $675,50 (τιμή αγοράς $135,10 x 100 μετοχές x 0,05 (περιθώριο 5%)) $675,50 (τιμή αγοράς $135,10 x 5 μετοχές) Τιμή κλεισίματος Πώληση 100 μετοχών στα 150 Πώληση 5 μετοχών στα 150 Κέρδος $1.490

(14,9 αύξηση x 100 μετοχές = $1.490) $74,5

(14,9 αύξηση x 5 μετοχές = $1.490)

Κέρδος και ζημία

Μόλις εντοπίσετε μια ευκαιρία και είστε έτοιμοι να κάνετε trading, μπορείτε να ανοίξετε μια θέση. Από αυτό το σημείο, τα κέρδη ή οι ζημίες σας από το CFD trading θα μεταβάλλονται ανάλογα με την τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου σε πραγματικό χρόνο.

Θα μπορείτε να παρακολουθείτε τις ανοιχτές θέσεις στην πλατφόρμα και να τις κλείνετε όποτε θέλετε.

Τα κέρδη και οι ζημίες μπορούν να υπολογιστούν πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των συμβολαίων που κατέχετε με τη διαφορά στην τιμή. Ο λόγος κέρδους προς ζημίες, γνωστός και ως P&L, μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:

P&L = αριθμός CFD x (τιμή κλεισίματος - τιμή ανοίγματος)

Ποια είναι η διάρκεια των CFD;

Τα περισσότερα CFD δεν έχουν καθορισμένη ημερομηνία λήξης, κάτι που σημαίνει ότι η διάρκεια των CFD είναι απεριόριστη. Μια θέση κλείνει μόνο όταν τοποθετείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλ. μπορείτε να κλείσετε μια θέση αγοράς σε 100 CFD πουλώντας τα CFD.

Ωστόσο, εάν θέλετε να κρατήσετε μια θέση ανοιχτή κατά τη διάρκεια της νύχτας, η θέση σας θα υπόκειται σε προμήθεια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Προηγμένες στρατηγικές για τη διαχείριση κινδύνου με χρήση CFD

Τα CFD είναι σύνθετα μέσα. Το trading τους εμπεριέχει υψηλό βαθμό κινδύνου. Η αξία μιας θέσης μπορεί να αυξηθεί και να μειωθεί. Μπορεί να υποστείτε απώλειες αν η αγορά κινηθεί ενάντια στις προσδοκίες σας. Γι' αυτό το λόγο, η διαχείριση κινδύνου CFD είναι ένα από τα κρίσιμα σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη και να εφαρμόσετε στο trading σας.

Μόλις δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας και δημιουργήσετε ένα πλάνο trading, είναι σημαντικό να καθορίσετε το ποσό που είστε διατεθειμένοι να διακινδυνεύσετε για να διαμορφώσετε μια κατάλληλη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου CFD. Εάν έχετε τάση αποφυγής του κινδύνου, τότε θα αναζητήσετε ευκαιρίες με χαμηλότερη αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής (R-R).

Για παράδειγμα, εάν επιδιώκετε αργή και σταθερή κερδοφορία, οι κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων με υψηλότερη μεταβλητότητα θα πρέπει να αποτελούν αναλογικά ένα μικρό μέρος του χαρτοφυλακίου σας. Σας προτείνεται έντονα η διαφοροποίηση σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων για να αυξηθεί η πιθανότητα ελκυστικών ευκαιριών trading και να μετριαστεί ο κίνδυνος.

Εντολές stop-loss και take-profit

Μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο δημιουργίας εντολών για το αυτόματο κλείσιμο μιας θέσης σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο κέρδους, ώστε να μην χρειάζεται να παρακολουθείτε συνεχώς την αγορά. Οι εντολές take-profit μειώνουν την πιθανότητα να κρατήσετε μια κερδοφόρα θέση για πολύ καιρό και να δείτε την τιμή να μειώνεται ξανά. Κάντε trading χρησιμοποιώντας το μυαλό σας και όχι την καρδιά σας.

Ομοίως, μπορείτε να τοποθετήσετε εντολές stop-loss για να μετριάσετε τους κινδύνους στο CFD trading και να περιορίσετε τις πιθανές απώλειες. Μία εντολή stop-loss ενεργοποιείται στο επίπεδο που ορίζει εκ των προτέρων ένας trader και θα εκτελεστεί στις επόμενες διαθέσιμες τιμές. Σημειώστε, ωστόσο, ότι σε περίπτωση ευμετάβλητων αγορών, η έλλειψη ρευστότητας ή τα μεγάλα μεγέθη εντολών μπορεί να οδηγήσουν σε ολίσθηση. Μία εγγυημένη εντολή stop-loss μπορεί να σας προστατεύσει από την ολίσθηση, αλλά έχει κάποιο κόστος.

Οι εντολές stop και ο ορισμός ορίων είναι κρίσιμα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου για τους περισσότερους traders. Μπορείτε επίσης να εξετάσετε τις εγγυημένες εντολές stop-loss, οι οποίες παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια σε πιο ευμετάβλητες αγορές, αλλά η χρήση τους χρεώνεται.

Προστασία αρνητικού υπολοίπου και κλείσιμο περιθωρίου

Το Capital.com παρέχει προστασία αρνητικού υπολοίπου για λογαριασμούς CFD. Προκειμένου να διατηρήσει τις θέσεις ανοιχτές, κάθε trader πρέπει να πληροί την απαίτηση ποσοστού διατήρησης - το ποσοστό διατήρησης πρέπει να καλύπτεται συνολικά από τα ίδια κεφάλαια του λογαριασμού.

Η αξία που διατηρείται στο λογαριασμό περιθωρίου ενεργεί ως εγγύηση για την πίστωση. Εάν τα ίδια κεφάλαια του λογαριασμού πέσουν κάτω από το ποσοστό διατήρησης, το Capital.com σας ειδοποιεί μέσω μιας «κλήσης περιθωρίου». Σε αυτό το σημείο, θα χρειαστεί είτε να συμπληρώσετε το υπόλοιπό σας είτε να κλείσετε κάποιες από τις θέσεις σας προκειμένου να μειώσετε την έκθεσή σας.

Αν δεν κάνετε κάποια ενέργεια και επιτευχθεί το επίπεδο κλεισίματος, θα ακολουθηθεί μια διαδικασία σταδιακού κλεισίματος των θέσεών σας.

Με την προστασία αρνητικού υπολοίπου, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού σας θα διορθωθεί αν πέσει κάτω από το μηδέν. Αν μια αγορά κινηθεί ξαφνικά ενάντια στη θέση σας, η πλατφόρμα Capital.com μπορεί να κλείσει την επηρεαζόμενη θέση για να σας προστατεύσει.

Εξετάστε τη χρήση τεχνικών διαχείρισης κινδύνου σε κάθε θέση. Να είστε προσεκτικοί κατά το CFD trading σε περιουσιακά στοιχεία που έχουν ιστορικό υψηλής μεταβλητότητας. Σιγουρευτείτε ότι καταλαβαίνετε το πως λειτουργούν τα CFD και αν μπορείτε να αντέξετε τους κινδύνους που ενέχει το CFD trading.

Αντιστάθμιση κινδύνων

Η αντιστάθμιση κινδύνου στο trading είναι μια κρίσιμη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου που χρησιμοποιείται από έμπειρους traders, αλλά δεν προστατεύει απαραίτητα τις εντολές που πρέπει να κλείσουν σε ένα σημείο.

Η αντιστάθμιση κινδύνου είναι μια τεχνική διαχείρισης κινδύνου που χρησιμοποιείται για τη μείωση των ζημίων. Πρέπει να κάνετε αντιστάθμιση κινδύνου στα κέρδη ή το κεφάλαιό σας, ιδίως σε περιόδους αβεβαιότητας. Ουσιαστικά, αν μια επένδυση κινηθεί εναντίον σας, η θέση αντιστάθμισης κινδύνου θα κινηθεί υπέρ σας.

Η αντιστάθμιση CFD παρέχει την ευκαιρία να προστατεύσετε το υπάρχον χαρτοφυλάκιό σας λόγω του ότι μπορείτε να ανοίξετε μία θέση short, αποκομίζοντας κέρδος από τις πτώσεις των τιμών. Για παράδειγμα, έχετε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών blue chip. Θέλετε να τις κρατήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πιστεύετε ότι η αγορά πρόκειται να αντιμετωπίσει μια σύντομη πτώση και ανησυχείτε για το πως αυτό θα επηρεάσει την αξία του χαρτοφυλακίου σας.

Με το trading με μόχλευση, μπορείτε να ανοίξετε short θέσεις σε αυτή την αγορά για να αντισταθμίσετε την πιθανότητα αυτής της πτωτικής τάσης. Εάν η αγορά πέσει, αυτό που χάνετε στο χαρτοφυλάκιό σας μπορεί να αντισταθμιστεί μέσω του κέρδους από την αντιστάθμισή σας με short θέση με τη χρήση CFD. Εάν η αγορά αυξηθεί, τότε θα χάσετε από την αντιστάθμισή σας, αλλά θα κερδίσετε από το χαρτοφυλάκιό σας.

