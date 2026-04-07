Κανονισμοί

Άδεια

Η Capital.com SV Investments Limited (εφεξής: «εμείς», «CAPITAL.COM», «η Εταιρεία») είναι ρυθμιζόμενη Κυπριακή Εταιρεία Επενδύσεων με αριθμό εγγραφής HE 354252. Η εταιρεία είναι αδειοδοτημένη και εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό άδειας 319/17.

Ως ρυθμιζόμενο νομικό πρόσωπο με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η CAPITAL.COM συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID).

Ονομαστικά Κεφάλαια

Η Capital.com τηρεί τα χρήματα των πελατών της σε ονομαστικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σύμφωνα με τους κανόνες του ρυθμιστικού οργάνου για τα χρήματα πελατών. Με άλλα λόγια, τα χρήματά σας τηρούνται ξεχωριστά από τα δικά μας χρήματα και επομένως δεν εκτίθενται σε μη αναμενόμενες οικονομικές δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν στην Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν έχει καμία απαίτηση για αυτά τα χρήματα, καθώς ανήκουν σε εσάς.

Τα χρήματα των πελατών τοποθετούνται σε διάφορες διακεκριμένες τράπεζες (Eurobank, Astrobank κ.λπ.) οι οποίες ελέγχονται συνεχώς, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι συμμορφώνονται με τις οδηγίες της CAPITAL.COM.

Επομένως, τα χρήματα των πελατών μας δεν μπορούν να επηρεαστούν από δημόσια και εταιρικά χρέη.

Η αντιστάθμιση κινδύνων επιτυγχάνεται μόνο μέσω χρημάτων της CAPITAL.COM.

Ταμείο Πληρωμής Επενδυτών

Η Capital.com SV Investments Limited είναι μέλος του Ταμείου Πληρωμής Επενδυτών (το «Ταμείο») για τους Πελάτες των Κυπριακών Εταιρειών Επενδύσεων (CIF) και άλλων Εταιρειών Επενδύσεων (IF) που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα.

Το Ταμείο συνιστά νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και η διαχείρισή του ασκείται από Διοικητική Επιτροπή. Η Επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη τα οποία έχουν τριετή θητεία.

Καθορισμός του ποσού της αποζημίωσης που καταβάλλεται

Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε κάθε πελάτη υπολογίζεται σύμφωνα με τους νομικούς και συμβατικούς όρους που διέπουν τη σχέση μας με τον πελάτη, στο πλαίσιο των κανόνων συμψηφισμού που ισχύουν για τον υπολογισμό των αξιώσεων μεταξύ του πελάτη και της CAPITAL.COM.

Εάν το ποσό της αξίωσης που καθορίζεται σύμφωνα με την οδηγία υπερβεί το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €), ο προσφεύγων θα λάβει ως αποζημίωση μέχρι 20.000 ευρώ.