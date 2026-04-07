Σε περίπτωση που είστε δυσαρεστημένοι από ένα χρηματοοικονομικό προϊόν ή υπηρεσία που σας παρείχε το Capital Com SV Investments Limited(εφεξής «η Εταιρεία»), επικοινωνήστε μαζί μας στο complaint@capital.com για να υποβάλετε το παράπονό σας, παρέχοντας τα παρακάτω στοιχεία για να μας βοηθήσετε στη διεκπεραίωση του παραπόνου σας:
Αριθμός Λογαριασμού Διαπραγματεύσεων
Αιτία του παραπόνου
Στοιχεία του ατόμου ή του τμήματος της εταιρείας στο οποίο απευθύνεται το παράπονο
Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα παραπόνων που βρίσκεται από κάτω.
Η εταιρεία διαθέτει τμήμα διαχείρισης εσωτερικών παραπόνων, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ενδελεχή εξέταση και τον χειρισμό του παραπόνου σας.
Προς επίλυση του παραπόνου σας, θα πραγματοποιήσουμε τις εξής ενέργειες:
Θα επιβεβαιώσουμε, εντός πέντε (5) ημερών, τη λήψη του παραπόνου σας και θα σας δώσουμε τον Μοναδικό Αριθμό Αναφοράς σας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον εν λόγω αριθμό σε όλες τις μελλοντικές σας επαφές με μας, τον Χρηματοπιστωτικό Διαμεσολαβητή και/ή την CySEC σχετικά με το παράπονό σας.
Κατόπιν διεξοδικής έρευνας και εντός δύο (2) μηνών, θα απαντήσουμε στο παράπονό σας, ενημερώνοντάς σας για το αποτέλεσμα της έρευνάς μας, τις ενέργειες, ενδεχομένως, που θα αναληφθούν για την επίλυση του θέματος και προσφέροντάς σας μία λύση. Στην περίπτωση που αδυνατούμε να απαντήσουμε εντός δύο (2) μηνών, εξαιτίας της περιπλοκότητας του παραπόνου, θα σας ενημερώσουμε για τα αίτια της καθυστέρησης και θα υποδείξουμε την χρονική περίοδο εντός της οποίας μπορούμε να ολοκληρώσουμε την έρευνά μας. Αυτή η χρονική περίοδος δεν μπορεί να ξεπερνά τους τρεις (3) μήνες από την υποβολή του παραπόνου.
Σε περίπτωση που η τελική μας απόφαση δεν σας ικανοποιεί πλήρως, μπορείτε να προωθήσετε το παράπονό σας στον Χρηματοπιστωτικό Διαμεσολαβητή. Ο Χρηματοπιστωτικός Διαμεσολαβητής είναι ένας ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών για τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ κυπριακών επενδυτικών εταιρειών και των πελατών τους. Πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Χρηματοπιστωτικό Διαμεσολαβητή εντός τεσσάρων μηνών από τη λήψη της τελικής μας απάντησης, ειδάλλως ο Χρηματοπιστωτικός Διαμεσολαβητής μπορεί να μην μπορεί να αναλάβει το παράπονό σας. Περαιτέρω στοιχεία για τον Χρηματοπιστωτικό Διαμεσολαβητή θα παρασχεθούν στην τελική μας απάντηση.