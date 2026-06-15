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Το πιο διαπραγματεύσιμο εμπόρευμα στον κόσμο είναι το αργό πετρέλαιο, το οποίο αναγνωρίζεται για τον κομβικό του ρόλο στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Ο μεγάλος όγκος διαπραγμάτευσης του εμπορεύματος οφείλεται στην κρίσιμη σημασία του για την τροφοδοσία των βιομηχανιών, τις μεταφορές και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό καθιστά την τιμή του αργού πετρελαίου ιδιαίτερα ευαίσθητη στα γεωπολιτικά γεγονότα, στις διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού και στις αλλαγές στην ενεργειακή πολιτική. Οι traders και οι αναλυτές παρακολουθούν στενά τις τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τους οικονομικούς τομείς παγκοσμίως.
Χρησιμοποιώντας CFDs, μπορείτε να κάνετε διαπραγματεύσεις στην τιμή τόσο του αμερικανικού αργού πετρελαίου (επίσης γνωστό ως "West Texas Intermediate") όσο και του αργού πετρελαίου Brent (που προέρχεται από τη Βόρεια Θάλασσα) με την Capital.com. Ως παράγωγο προϊόν, τα CFD σας επιτρέπουν να κερδοσκοπήσετε σχετικά με το αν πιστεύετε ότι η τιμή του πετρελαίου θα αυξηθεί ή θα μειωθεί, αλλά δεν θα χρειαστεί ποτέ να αγοράσετε ή να πουλήσετε φυσικά βαρέλια πετρελαίου.
Αυτό μπορεί να καταστήσει τα CFDs ένα χρήσιμο εργαλείο για την προσθήκη πετρελαίου στο χαρτοφυλάκιό σας. Τα CFDs σας δίνουν επίσης πρόσβαση σε μόχλευση, που σημαίνει ότι μπορείτε να πάρετε μια θέση πολύ μεγαλύτερη από την αρχική σας κατάθεση (ή "περιθώριο"). Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες, γρήγορες απώλειες και κέρδη, γι' αυτό είναι σημαντικό να κατανοήσετε αυτά τα πολύπλοκα προϊόντα υψηλού κινδύνου πριν από τις διαπραγματεύσεις. Γιατί να μην ξεκινήσετε με τον οδηγό διαπραγματεύσεων CFD;
Αν και οι τιμές αλλάζουν ανά δευτερόλεπτο, τα πιο πολύτιμα εμπορεύματα περιλαμβάνουν συνήθως το αργό πετρέλαιο, το χρυσό και το φυσικό αέριο. Κάθε ένα από αυτά εκτιμάται για τον ουσιαστικό του ρόλο στην παγκόσμια οικονομία.
Το αργό πετρέλαιο είναι ζωτικής σημασίας για την ενέργεια και τις μεταφορές, με την τιμή του να επηρεάζει τους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της τεχνολογίας μαζί με πολλούς άλλους κλάδους.
Ο χρυσός αποτιμάται ως το λεγόμενο "ασφαλές καταφύγιο" και τείνει να λάμπει σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας, αν και αυτό δεν σημαίνει ότι η τιμή του είναι άτρωτη στις πωλήσεις.
Το φυσικό αέριο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τη θέρμανση, με αυξανόμενη ζήτηση παγκοσμίως. Αυτά τα εμπορεύματα παρακολουθούνται στενά από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, όπου οι διακυμάνσεις μπορούν να επηρεάσουν τις παγκόσμιες οικονομικές τάσεις και τις στρατηγικές των διαπραγματεύσεων.
Τα καλύτερα εμπορεύματα για διαπραγμάτευση διαφέρουν ανάλογα με μια σειρά παραγόντων.
Αν αναζητάτε τα πιο δημοφιλή εμπορεύματα μεταξύ των traders, μπορείτε να δείτε τα εμπορεύματα με τις υψηλότερες διαπραγμάτευσης στον παραπάνω πίνακα.
Αν σας ενδιαφέρει η μεταβλητότητα, ρίξτε μια ματιά στα πιο ευμετάβλητα εμπορεύματα, ή στα κορυφαίες ανοδικές μετοχές και κορυφαία καθοδικά εμπορεύματα.
Σε τελική ανάλυση, όμως, όταν σκέφτεστε ποιο είναι το καλύτερο εμπόρευμα για διαπραγμάτευση, θα πρέπει να εξετάσετε τι επηρεάζει τις τιμές της αγοράς και τι συμβαίνει στον κόσμο.
Σε γενικές γραμμές, για παράδειγμα, οι τιμές του αργού πετρελαίου τείνουν να είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητες. Η τιμή του εμπορεύματος αντιδρά στις γεωπολιτικές εντάσεις που μπορούν να προκαλέσουν ανισορροπίες προσφοράς και ζήτησης.
Ο χρυσός, από την άλλη πλευρά, θεωρείται απόθεμα αξίας σε περιόδους οικονομικών προβλημάτων και μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα προς το πετρέλαιο.
Έτσι, όταν αποφασίζετε για το καλύτερο εμπόρευμα που θα διαπραγματευτείτε, σκεφτείτε τους στόχους και τη στρατηγική σας, αλλά και φροντίστε πάντα να ερευνάτε διεξοδικά την αγορά.