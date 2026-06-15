Ανοδικά εμπορεύματα

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Τα εμπορεύματα είναι πρώτες ύλες ή πρωτογενή γεωργικά προϊόντα που αγοράζονται και πωλούνται σε μεγάλες ποσότητες στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων. Η τιμή τους υπαγορεύεται από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης και η υποκείμενη τιμή τους μπορεί να διαπραγματεύεται με τη χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων, όπως τα CFDs, ή μπορεί να επενδύεται σε αυτά μέσω της φυσικής ιδιοκτησίας του περιουσιακού στοιχείου. Σε γενικές γραμμές, τα εμπορεύματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις κύριες ομάδες, τα μαλακά, τα σκληρά, τα κτηνοτροφικά και τα ενεργειακά.
Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, τα μαλακά εμπορεύματα, τα σκληρά εμπορεύματα, η κτηνοτροφία και η ενέργεια.
Ναι, μπορείτε να επενδύσετε σε εμπορεύματα με διάφορους τρόπους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, καθώς και άλλους τρόπους, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια εμπορευμάτων, για να μην αναφέρουμε τη φυσική αγορά περιουσιακών στοιχείων όπως ο χρυσός με την ελπίδα ότι θα αυξηθεί η αξία τους. Η επένδυση σε εμπορεύματα διαφέρει από τη διαπραγμάτευσή τους, όπου στην τελευταία περίπτωση μπορείτε να κερδοσκοπήσετε στην υποκείμενη τιμή χρησιμοποιώντας μέσα όπως τα CFD. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε στην κατοχή σας το ίδιο το περιουσιακό στοιχείο και μπορείτε να λάβετε θέση στην πτώση ή την άνοδο της τιμής του. Το CFD trading συνήθως πραγματοποιείται με περιθώριο, κάτι που σημαίνει ότι μπορείτε να τοποθετηθείτε σε μεγαλύτερες θέσεις με σχετικά μικρή δαπάνη. Αυτό ενισχύει τα πιθανά κέρδη, αλλά και τις πιθανές απώλειες.
Οι τρεις κύριες παγκόσμιες αγορές εμπορευμάτων είναι: ο όμιλος CME (που προέκυψε από τη συγχώνευση του Chicago Mercantile Exchange και του Chicago Board of Trade), το Intercontinental Exchange και το London Metal Exchange.