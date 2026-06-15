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Ανοδικά εμπορεύματα

Μάθετε για τα κορυφαία ανοδικά εμπορεύματα σε ένα ευρύ φάσμα ανοδικών περιουσιακών στοιχείων και αποκτήστε καλύτερη εικόνα της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων εμπορευμάτων σήμερα.

Εμπορεύματα: κορυφαία ανοδικά

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Σελίδα ΕπισκόπησηςΚορυφαία σε όγκο tradingΠιο ευμετάβλητηΜετώπεςΜεγαλύτερες Πτώσεις
ΠώλησηΑγοράSpreadΜετ. 1ημ.Διαγράμματα 1ημ.
ΔιαπραγματευτήςΑγοραστές
CCU2026Cocoa US Future
US CocoaUS Cocoa Spot
CCZ2026Cocoa US Future
LRCU2026Coffee UK Future
OatsOats Spot
ON2026Oats Future
LRCCoffee UK
LumberLumber Spot
LXRN2026Lumber Future
LeadLead
Οι τιμές των μετοχών είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από τις live τιμές της αγοράς.

Καθοδήγηση για τα κορυφαία ανοδικά εμπορεύματα

Τι είναι τα εμπορεύματα;

Τα εμπορεύματα είναι πρώτες ύλες ή πρωτογενή γεωργικά προϊόντα που αγοράζονται και πωλούνται σε μεγάλες ποσότητες στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων. Η τιμή τους υπαγορεύεται από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης και η υποκείμενη τιμή τους μπορεί να διαπραγματεύεται με τη χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων, όπως τα CFDs, ή μπορεί να επενδύεται σε αυτά μέσω της φυσικής ιδιοκτησίας του περιουσιακού στοιχείου. Σε γενικές γραμμές, τα εμπορεύματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις κύριες ομάδες, τα μαλακά, τα σκληρά, τα κτηνοτροφικά και τα ενεργειακά.

Ποιοι είναι οι διάφοροι τύποι εμπορευμάτων;

Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, τα μαλακά εμπορεύματα, τα σκληρά εμπορεύματα, η κτηνοτροφία και η ενέργεια.

Μπορείτε να επενδύσετε σε εμπορεύματα;

Ναι, μπορείτε να επενδύσετε σε εμπορεύματα με διάφορους τρόπους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, καθώς και άλλους τρόπους, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια εμπορευμάτων, για να μην αναφέρουμε τη φυσική αγορά περιουσιακών στοιχείων όπως ο χρυσός με την ελπίδα ότι θα αυξηθεί η αξία τους. Η επένδυση σε εμπορεύματα διαφέρει από τη διαπραγμάτευσή τους, όπου στην τελευταία περίπτωση μπορείτε να κερδοσκοπήσετε στην υποκείμενη τιμή χρησιμοποιώντας μέσα όπως τα CFD. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε στην κατοχή σας το ίδιο το περιουσιακό στοιχείο και μπορείτε να λάβετε θέση στην πτώση ή την άνοδο της τιμής του. Το CFD trading συνήθως πραγματοποιείται με περιθώριο, κάτι που σημαίνει ότι μπορείτε να τοποθετηθείτε σε μεγαλύτερες θέσεις με σχετικά μικρή δαπάνη. Αυτό ενισχύει τα πιθανά κέρδη, αλλά και τις πιθανές απώλειες.

Ποιες είναι οι τρεις κύριες παγκόσμιες αγορές εμπορευμάτων;

Οι τρεις κύριες παγκόσμιες αγορές εμπορευμάτων είναι: ο όμιλος CME (που προέκυψε από τη συγχώνευση του Chicago Mercantile Exchange και του Chicago Board of Trade), το Intercontinental Exchange και το London Metal Exchange.