Τα πάντα για το δείκτη μέσου πραγματικού εύρους

Ο δείκτης ΜΠΕ δημιουργήθηκε το 1978 από τον τεχνικό αναλυτή J. Welles Wilder, Jr. και δημοσιεύθηκε στο βιβλίο του, "New Concepts In Technical Trading Systems"

Αν κάποιος θέλει να υπολογίσει το μέσο πραγματικό εύρος, πρέπει να λάβει υπόψη του τα ακόλουθα τρία στοιχεία:

Τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος υψηλού και του προηγούμενου κλεισίματος

Τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος χαμηλού και του προηγούμενου κλεισίματος

Τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος υψηλού και του τρέχοντος χαμηλού

Αφού υπολογίσουν αυτά τα στοιχεία, θα πρέπει να επιλέξουν το υψηλότερο. Αυτό είναι το πραγματικό εύρος ή ΠΕ.

Μόλις βρουν το πραγματικό εύρος, θα πρέπει να πάρουν έναν αριθμό χρονικών περιόδων. Αυτές οι περίοδοι μπορεί να είναι ώρες, ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή ακόμη και χρόνια. Στο βιβλίο του, ο Wilder πρότεινε 14 χρονικές περιόδους. Αυτός είναι ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος αριθμός, αν και οι traders μπορούν να χρησιμοποιήσουν περισσότερους ή λιγότερους, αν το επιθυμούν.

Στη συνέχεια θα πρέπει να υπολογίσουν το πραγματικό εύρος αυτών των χρονικών περιόδων (για παράδειγμα, των 14 ημερών) και να βρουν το μέσο όρο αυτών. Αυτός ο τελικός αριθμός είναι το μέσο πραγματικό εύρος και δείχνει τη μέση κίνηση των τιμών για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Τύπος ΜΠΕ

Εναλλακτικά, το ΜΠΕ μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:

ΜΠΕ = (Προηγούμενο ΜΠΕ * (n - 1) + ΠΕ) / n] Όπου n=αριθμός περιόδων ΠΕ= Πραγματικό Εύρος

Παράδειγμα διαπραγμάτευσης μέσου αληθινού εύρους

Ας ρίξουμε τώρα μια γρήγορη ματιά σε ένα πραγματικό παράδειγμα του μέσου πραγματικού εύρους.Ο δείκτης είναι διαθέσιμος στις περισσότερες πλατφόρμες διαπραγματεύσεων και θα εμφανιστεί ως ξεχωριστός πίνακας κάτω από το διάγραμμα τιμών.

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε κοιτάζοντας την εικόνα, το ΜΠΕ δεν αντικατοπτρίζει ακριβώς την τιμή. Ωστόσο, δείχνει πότε η τιμή θα ήταν η πιο ευμετάβλητη. Όντως, αν κοιτάξουμε το διάγραμμα, μπορούμε να δούμε ότι, όταν το περιουσιακό στοιχείο βρισκόταν στην υψηλότερη τιμή του, είχε κάτι σαν μεσαίο ποσό μεταβλητότητας.

Κάτι άλλο που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι το μέσο πραγματικό εύρος γράφεται ως απόλυτη τιμή και όχι ως ποσοστό. Αυτό σημαίνει ότι ένα περιουσιακό στοιχείο που κυμαίνεται γύρω από το όριο των 1,000 δολαρίων θα έχει υψηλότερο ΜΠΕ από ένα που αξίζει κάπου στην περιοχή των 10 δολαρίων.

Ως αποτέλεσμα, το πρώτο θα μπορούσε να καταγράψει μια πιο αξιοσημείωτη αλλαγή στο ΜΠΕ του με την άνοδο κατά 100 δολάρια από ότι το δεύτερο κατά 5 δολάρια, παρά το γεγονός ότι το πρώτο περιουσιακό στοιχείο αυξάνεται κατά 10% και το δεύτερο κατά 50%. Οι traders θα πρέπει να το γνωρίζουν αυτό και να μη χρησιμοποιούν τις μετρήσεις ΜΠΕ μεμονωμένα όταν σχεδιάζουν τη στρατηγική τους για το μέσο πραγματικό εύρος.