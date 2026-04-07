Το μέσο πραγματικό εύρος ή ΜΠΕ είναι ένα εργαλείο τεχνικής ανάλυσης το οποίο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της μεταβλητότητας μιας αγοράς. Σε αυτόν τον οδηγό, μπορείτε να μάθετε περισσότερα γι' αυτόν και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στις στρατηγικές σας.
Τι είναι ο δείκτης Μέσου Πραγματικού Εύρους (ΜΠΕ);
Μέσο πραγματικό εύρος (ΜΠΕ) είναι ένας δείκτης τεχνικής ανάλυσης που μετρά τη μεταβλητότητα τιμής ενός χρηματοπιστωτικού τίτλου για μια χρονική περίοδο, συνήθως 14 ημερών.
Ο ΜΠΕ υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πραγματικών διαστημάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου. Είναι ένα μέτρο της μεταβλητότητας και όχι ένας δείκτης κατεύθυνσης. Ένα υψηλότερο ΜΠΕ σηματοδοτεί μεγαλύτερη μεταβλητότητα και το αντίστροφο.
Κύρια σημεία
-
Το μέσο πραγματικό εύρος έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση της μεταβλητότητας μιας αγοράς.
-
Το ΜΠΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει την αξιολόγηση του trader σχετικά με τον καθορισμό της παύσης απωλειών* και των ορίων ανάληψης κέρδους, καθώς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με μια σειρά άλλων τεχνικών δεικτών και στρατηγικών διαπραγματεύσεων.
-
Το μέσο πραγματικό εύρος δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, οπότε οι traders θα πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν τη δική τους έρευνα.
*Η διακοπή των απωλειών μπορεί να μην είναι εγγυημένη.
Τα πάντα για το δείκτη μέσου πραγματικού εύρους
Ο δείκτης ΜΠΕ δημιουργήθηκε το 1978 από τον τεχνικό αναλυτή J. Welles Wilder, Jr. και δημοσιεύθηκε στο βιβλίο του, "New Concepts In Technical Trading Systems"
Αν κάποιος θέλει να υπολογίσει το μέσο πραγματικό εύρος, πρέπει να λάβει υπόψη του τα ακόλουθα τρία στοιχεία:
-
Τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος υψηλού και του προηγούμενου κλεισίματος
-
Τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος χαμηλού και του προηγούμενου κλεισίματος
-
Τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος υψηλού και του τρέχοντος χαμηλού
Αφού υπολογίσουν αυτά τα στοιχεία, θα πρέπει να επιλέξουν το υψηλότερο. Αυτό είναι το πραγματικό εύρος ή ΠΕ.
Μόλις βρουν το πραγματικό εύρος, θα πρέπει να πάρουν έναν αριθμό χρονικών περιόδων. Αυτές οι περίοδοι μπορεί να είναι ώρες, ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή ακόμη και χρόνια. Στο βιβλίο του, ο Wilder πρότεινε 14 χρονικές περιόδους. Αυτός είναι ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος αριθμός, αν και οι traders μπορούν να χρησιμοποιήσουν περισσότερους ή λιγότερους, αν το επιθυμούν.
Στη συνέχεια θα πρέπει να υπολογίσουν το πραγματικό εύρος αυτών των χρονικών περιόδων (για παράδειγμα, των 14 ημερών) και να βρουν το μέσο όρο αυτών. Αυτός ο τελικός αριθμός είναι το μέσο πραγματικό εύρος και δείχνει τη μέση κίνηση των τιμών για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Τύπος ΜΠΕ
Εναλλακτικά, το ΜΠΕ μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:
ΜΠΕ = (Προηγούμενο ΜΠΕ * (n - 1) + ΠΕ) / n]
Όπου
n=αριθμός περιόδων
ΠΕ= Πραγματικό Εύρος
Παράδειγμα διαπραγμάτευσης μέσου αληθινού εύρους
Ας ρίξουμε τώρα μια γρήγορη ματιά σε ένα πραγματικό παράδειγμα του μέσου πραγματικού εύρους.Ο δείκτης είναι διαθέσιμος στις περισσότερες πλατφόρμες διαπραγματεύσεων και θα εμφανιστεί ως ξεχωριστός πίνακας κάτω από το διάγραμμα τιμών.
Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε κοιτάζοντας την εικόνα, το ΜΠΕ δεν αντικατοπτρίζει ακριβώς την τιμή. Ωστόσο, δείχνει πότε η τιμή θα ήταν η πιο ευμετάβλητη. Όντως, αν κοιτάξουμε το διάγραμμα, μπορούμε να δούμε ότι, όταν το περιουσιακό στοιχείο βρισκόταν στην υψηλότερη τιμή του, είχε κάτι σαν μεσαίο ποσό μεταβλητότητας.
Κάτι άλλο που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι το μέσο πραγματικό εύρος γράφεται ως απόλυτη τιμή και όχι ως ποσοστό. Αυτό σημαίνει ότι ένα περιουσιακό στοιχείο που κυμαίνεται γύρω από το όριο των 1,000 δολαρίων θα έχει υψηλότερο ΜΠΕ από ένα που αξίζει κάπου στην περιοχή των 10 δολαρίων.
Ως αποτέλεσμα, το πρώτο θα μπορούσε να καταγράψει μια πιο αξιοσημείωτη αλλαγή στο ΜΠΕ του με την άνοδο κατά 100 δολάρια από ότι το δεύτερο κατά 5 δολάρια, παρά το γεγονός ότι το πρώτο περιουσιακό στοιχείο αυξάνεται κατά 10% και το δεύτερο κατά 50%. Οι traders θα πρέπει να το γνωρίζουν αυτό και να μη χρησιμοποιούν τις μετρήσεις ΜΠΕ μεμονωμένα όταν σχεδιάζουν τη στρατηγική τους για το μέσο πραγματικό εύρος.
Στρατηγική διαπραγμάτευσης ΜΠΕ: Πώς να χρησιμοποιήσετε το ΜΠΕ στις διαπραγματεύσεις
Το μέσο πραγματικό εύρος είναι ένα εργαλείο που θα μπορούσε, ενδεχομένως, να βοηθήσει τους traders όταν αναπτύσσουν μια στρατηγική διαπραγματεύσεων.
-
Επένδυση μιας ημέρας: Δεν είναι ασυνήθιστο η στρατηγική του δείκτη ΜΠΕ να χρησιμοποιείται από τους traders ημέρας. Η ιδέα είναι να χρησιμοποιούνται σύντομες χρονικές περίοδοι για την αξιολόγηση του ΜΠΕ και στη συνέχεια να προστίθεται σε μια τιμή κλεισίματος.
-
Στρατηγική διαπραγμάτευσης εύρους: Ο ΜΠΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση ενός σχεδίου εμπορικών διαπραγματεύσεων εύρους. Δεδομένου ότι η διαπραγμάτευση εύρους βασίζεται στην εύρεση ενός συγκεκριμένου εύρους στο οποίο θα διαπραγματεύονται, η χρήση του ΜΠΕ για τη μέτρηση της μεταβλητότητας της αγοράς μπορεί να βοηθήσει όταν πρόκειται να γνωρίζει κανείς σε τι είδους εύρος θα διαπραγματεύεται.
-
Στρατηγική έξαρσης: Η χρήση μιας στρατηγικής διαπραγμάτευσης ΜΠΕ μπορεί να είναι χρήσιμη όταν συνδυάζεται με μια στρατηγική έξαρσης . Αυτό σημαίνει ότι ένας trader μπορεί να χρησιμοποιήσει τον δείκτη για να δει πότε ένα περιουσιακό στοιχείο ξεφεύγει από ένα επίπεδο χαμηλής μεταβλητότητας, καθώς αυτό συχνά προηγείται μιας απότομης κίνησης της τιμής.
-
Διαπραγματεύσεις ορμής: Η χρήση του δείκτη μέσου πραγματικού εύρους μπορεί να είναι κατατοπιστική όταν πρόκειται για δυναμική διαπραγμάτευση. Το ΜΠΕ συνήθως αυξάνεται όταν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου είναι πιθανό να κινηθεί ταχύτερα από ότι πριν, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μια δυναμική - είτε ανοδική είτε πτωτική.
Πώς να χρησιμοποιήσετε το ΜΠΕ για να ορίσετε παύση απωλειών και λήψη κέρδους
Ο δείκτης ΜΠΕ χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με εντολές παύσης απωλειών . Οι εντολές παύσης απωλειών είναι εντολές αγοράς που θα αποχωρήσουν από μια χαμένη διαπραγμάτευση σε μια προκαθορισμένη τιμή. Σημειώστε ότι οι συνηθισμένες παύσεις απωλειών δεν προστατεύουν από ολίσθηση - στην περίπτωση αυτή, οι εγγυημένες παύσεις απωλειών μπορεί να προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία, αλλά χρεώνονται μια προμήθεια.
Όταν το ΜΠΕ είναι υψηλό, οι traders θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη μεταβλητότητα και ευρύτερες διακυμάνσεις των τιμών. Ως αποτέλεσμα, θα μπορούσαν να θέσουν τις εντολές παύσης απωλειών τους υψηλότερα, επειδή θα μπορούσαν κάλλιστα να θεωρήσουν ότι οι μεταβολές των τιμών είναι αναμενόμενες και ότι η αγορά θα μπορούσε, ενδεχομένως, να ανακάμψει.
Από την άλλη πλευρά, όταν το ΜΠΕ υποδεικνύει χαμηλότερη μεταβλητότητα, οι traders ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν μικρότερο αριθμό παύσης απωλειών, επειδή θα μπορούσαν να προβλέψουν ότι μπορεί να μην υπάρχει τόσο μεγάλη πιθανότητα γρήγορης ανάκαμψης από ένα χαμηλό επίπεδο της αγοράς.
Ομοίως, το ΜΠΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό εντολών λήψης κέρδους, εντολές αγοράς για το κλείσιμο μιας κερδοφόρας θέσης που ενεργοποιείται σε μια προκαθορισμένη τιμή. Όταν η μεταβλητότητα είναι υψηλή, οι traders μπορεί να θέλουν να θέσουν την εντολή ανάληψης κέρδους υψηλότερα, επειδή υπάρχει η πιθανότητα η αγορά να συνεχίσει να αυξάνεται και, ομοίως, όταν η μεταβλητότητα είναι χαμηλή, τότε μπορεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο να την θέσουν χαμηλότερα, επειδή είναι πιθανό η αγορά να μην συνεχίσει να κινείται ανοδικά τόσο πολύ.
(Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων)
ΜΠΕ για το μέγεθος της θέσης
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το μέγεθος θέσεων, με το ΜΠΕ να χρησιμοποιείται για να βρει ποια περιουσιακά στοιχεία σε ένα χαρτοφυλάκιο trader είναι τα πιο ευμετάβλητα και με το μέγεθος των διαπραγματεύσεων να προσαρμόζεται ανάλογα.
Η ιδέα εδώ είναι να υπολογιστεί το μέσο πραγματικό εύρος για καθένα από τα περιουσιακά στοιχεία στο χαρτοφυλάκιο ενός trader. Αν ένα περιουσιακό στοιχείο έχει υψηλή μεταβλητότητα, τότε ο trader μπορεί να είναι καλύτερα να κάνει μικρότερες διαπραγματεύσεις, επειδή μια πιο πιθανή κίνηση της αγοράς θα μπορούσε ενδεχομένως να εξαλείψει τα όποια κέρδη.
Συχνά, οι traders που χρησιμοποιούν το μέγεθος θέσης θα εφαρμόσουν τον ίδιο τύπο, χρησιμοποιώντας το ποσό που είναι διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν προκειμένου να υπολογίσουν το μέγεθος των διαπραγματεύσεων τους.
Αυτό απαιτεί τη χρήση ενός τύπου για τον υπολογισμό του μεγέθους θέσης. Αυτό θα ήταν το άθροισμα του ποσοστού του λογαριασμού του trader που ήταν διατεθειμένος να διακινδυνεύσει διαιρούμενο με το μέσο πραγματικό εύρος.
Από την άποψη ενός τύπου, θα ήταν:
A/B,
όπου
Α=ποσοστό του λογαριασμού διαπραγματεύσεων που ο trader είναι διατεθειμένος να διακινδυνεύσει και
B=ΜΠΕ.
Μέσο πραγματικό εύρος και άλλοι δείκτες
Το μέσο πραγματικό εύρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης. Για παράδειγμα, το φάσμα στοχαστικών δεικτών, εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της συνολικής δυναμικής της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου, χρησιμοποιούνται συχνά με το ΜΠΕ. Αυτό οφείλεται στο ότι το ΜΠΕ μπορεί να εξουδετερώσει την τάση των στοχαστικών εργαλείων να στέλνουν ψευδή σήματα σε αγορές που δεν αιωρούνται μεταξύ δύο συγκεκριμένων σημείων τιμών. Παρόμοια, η στοχαστική ικανότητα υποδεικνύει πότε ένα περιουσιακό στοιχείο είναι είτε υπεραγορασμένο είτε υπερπουλημένο μπορεί να βοηθήσει στην αποσαφήνιση των κινήσεων του μέσου πραγματικού εύρους.
Το parabolic SAR, ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να δείχνει τις κινήσεις της αγοράς και να προτείνει σημεία εισόδου και εξόδου, δημιουργήθηκε επίσης από τον Wilder και μπορεί να συνεργαστεί με το ΜΠΕ.Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το παραβολικό SAR μπορεί να δείξει προς ποια κατεύθυνση κινείται η αγορά, το οποίο, σε συνδυασμό με τον τρόπο με τον οποίο το ΜΠΕ καταδεικνύει τη συνολική μεταβλητότητα της αγοράς, μπορεί να βοηθήσει να υπάρξει κάποια σαφήνεια στα σήματα των δύο δεικτών.
Δεδομένου ότι ο ΜΠΕ χρησιμοποιείται συχνά από τους traders για να τους βοηθήσει να βρουν ένα σημείο εξόδου, τότε ένα εργαλείο όπως το κινητός μέσος όρος σύγκλισης/απόκλισης (MACD), το οποίο χρησιμοποιείται συχνά για να σηματοδοτήσει σημεία εισόδου και αλλαγές στη δυναμική.Μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί με άλλους δείκτες μεταβλητότητας, όπως Bollinger Bands® (BB), για τον προσδιορισμό αντιστροφών στην τιμή.
Συμπέρασμα
Το μέσο πραγματικό εύρος είναι ένα εργαλείο τεχνικής ανάλυσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της συνολικής μεταβλητότητας μιας αγοράς.
Το ΜΠΕ μπορεί να υπολογιστεί με την εύρεση των πραγματικών διαστημάτων για ένα σταθερό σύνολο χρονικών περιόδων, συνήθως τις πιο πρόσφατες 14. Το ΜΠΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες στρατηγικές διαπραγματεύσεων, όπως η διαπραγμάτευση ημέρας, η διαπραγμάτευση εύρους, η διαπραγμάτευση ορμής, η στρατηγική έξαρσης και πολλά περισσότερα.
Μπορεί να βοηθήσει τους traders να πληροφορηθούν πότε και πού μπορεί να είναι ένα καλό μέρος και χρόνος για να θέσουν τις εντολές παύσεις απωλειών και λήψης κέρδους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλους δείκτες, όπως οι στοχαστικοί δείκτες, ο παραβολικός SAR, ο MACD και ο Bollinger Bands®.
Αυτό που δεν μπορεί να κάνει, ωστόσο, είναι να προβλέψει το μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι traders πρέπει να φροντίζουν να κάνουν τη δική τους έρευνα, να θυμούνται ότι οι αγορές μπορούν να κινηθούν προς κατευθύνσεις που βλάπτουν τις θέσεις τους και να μη διαπραγματεύονται ποτέ με περισσότερα χρήματα από όσα μπορούν να χάσουν.
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς λειτουργεί το μέσο πραγματικό εύρος;
Το μέσο πραγματικό εύρος λειτουργεί με την εύρεση του πραγματικού εύρους - της μεγαλύτερης από τις διαφορές μεταξύ του τρέχοντος υψηλού και του προηγούμενου κλεισίματος, του τρέχοντος χαμηλού και του τρέχοντος υψηλού και του τρέχοντος χαμηλού για ένα σύνολο χρονικών περιόδων, την πρόσθεση και τη διαίρεσή τους με τον αριθμό των χρονικών περιόδων. Το ΜΠΕ είναι ένα μέτρο της μεταβλητότητας.
Πώς να διαβάσετε το μέσο πραγματικό εύρος;
Το μέσο πραγματικό εύρος αντιπροσωπεύεται από μια γραμμή σε ένα διάγραμμα, συνήθως σε ξεχωριστό πίνακα κάτω από το διάγραμμα τιμών, με τα υψηλά να αντιπροσωπεύουν υψηλή μεταβλητότητα και τα χαμηλά να αντιπροσωπεύουν χαμηλή μεταβλητότητα.
Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ΜΠΕ για τον καθορισμό των επιπέδων παύσης απωλειών και λήψης κέρδους;
Το ΜΠΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό επιπέδων παύσης απωλειών και λήψης κέρδους, επειδή δείχνει πόσο ευμετάβλητη είναι μια αγορά.Ένας trader μπορεί να θέλει να επεκτείνει τα επίπεδα παύσης απωλειών και λήψης κέρδους αν το ΜΠΕ δείχνει υψηλή μεταβλητότητα και να τα περιορίσει αν δείχνει χαμηλή μεταβλητότητα.
Ποιες είναι μερικές κοινές στρατηγικές διαπραγματεύσεων που χρησιμοποιούν το ΜΠΕ;
Το μέσο πραγματικό εύρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια ποικιλία στρατηγικών διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένων των ημερήσιων διαπραγματεύσεων, των διαπραγματεύσεων διάσπασης, των διαπραγματεύσεων ορμής και άλλων.