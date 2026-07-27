Διαπραγματεύσεις μετοχών
Οι διαπραγματεύσεις περιθωρίου περιλαμβάνουν την πληρωμή μόνο ενός ορισμένου ποσοστού, ή περιθωρίου, του κόστους της επένδυσης, και τον δανεισμό των υπόλοιπων χρημάτων που χρειάζονται από την χρηματιστηριακή σας.
Η διαπραγμάτευση περιθωρίου σας επιτρέπει να επωφεληθείτε από τις διακυμάνσεις των τιμών των περιουσιακών στοιχείων που διαφορετικά δεν θα μπορούσατε να αποκτήσετε. Σημειώστε ότι η διαπραγμάτευση περιθωρίου μπορεί να βελτιώσει τα κέρδη, αλλά αυξάνει το ρίσκο και το μέγεθος των πιθανών απωλειών.
Τι σημαίνει η διαπραγμάτευση περιθωρίου; Σε αυτόν τον οδηγό θα σας παρουσιάσουμε τι είναι η διαπραγμάτευση περιθωρίου, βασικές τεχνικές και αρχές, όπως η μόχλευση και η κλήση περιθωρίου, καθώς και τα οφέλη και τα ρίσκα, που σχετίζονται με τη διαπραγμάτευση περιθωρίου.
Τι είναι η διαπραγμάτευση περιθωρίου;
Αλλά τι είναι το περιθώριο στη διαπραγμάτευση; Υπάρχουν δύο τύποι περιθωρίου, για τους οποίους θα πρέπει να είναι ενήμεροι οι traders. Τα χρήματα που χρειάζονται για να ανοίξετε μια θέση είναι το απαιτούμενο περιθώριο. Ορίζεται από το ποσό της μόχλευσης που χρησιμοποιείτε, το οποίο αντιπροσωπεύεται σε μια αναλογία μόχλευσης.
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2:1 μόχλευση = 50% περιθώριο
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5:1 μόχλευση = 20% περιθώριο
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10:1 μόχλευση = 10% περιθώριο
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20:1 μόχλευση = 5% περιθώριο
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30:1 μόχλευση = 3.3333% περιθώριο
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100:1 μόχλευση = 1% περιθώριο
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200:1 μόχλευση = 0.5% περιθώριο
Υπάρχουν επίσης όρια για τη διατήρηση μιας διαπραγμάτευσης περιθωρίου, τα οποία βασίζονται στο συνολικό περιθώριο διατήρησης - το ποσό που πρέπει να καλυφθεί από τα κεφάλαιά σας (συνολική αξία λογαριασμού).
Οι μεσίτες απαιτούν να καλύψετε το περιθώριό σας με κεφάλαια για να μειώσετε το ρίσκο. Αν δεν έχετε αρκετά χρήματα για να καλύψετε τις πιθανές απώλειες, μπορεί να μπείτε σε κλήση περιθωρίου, όπου οι μεσίτες θα σας ζητήσουν να συμπληρώσετε το λογαριασμό σας ή να κλείσετε τις ζημιογόνες συναλλαγές σας. Αν η θέση διαπραγμάτευσής σας συνεχίζει να μειώνεται, θα αντιμετωπίσετε κλείσιμο περιθωρίου.
Παράδειγμα διαπραγμάτευσης περιθωρίου
Ας πούμε ότι έχετε $20 μετρητά για να καταθέσετε στο λογαριασμό σας και να τα ξοδέψετε σε μετοχές για διαπραγμάτευση CFD. Αν η μόχλευση που χρησιμοποιείτε είναι 5:1, θα είστε σε θέση να διαπραγματευτείτε περιουσιακά στοιχεία αξίας $100 με κάθε δολάριο του απαιτούμενου περιθωρίου σας να αξίζει το 20% της συνολικής αξίας της διαπραγμάτευσής σας. Ο μεσίτης σας ανεβάζει κάθε $1 σε $5, οπότε τα $20 γίνονται $100.
Αν σας προσφερόταν μόχλευση 10:1 ή περιθώριο 10%, θα μπορούσατε να διαπραγματευτείτε $200, επειδή κάθε δολάριο θα αντιπροσώπευε μόλις το 10% της συνολικής διαπραγμάτευσης, που ανέρχεται σε $10 με τη μόχλευση.
Αν η μόχλευση ήταν 20:1, ή 5% περιθώριο. θα μπορούσατε να κάνετε διαπραγματεύσεις $400 στην επένδυσή σας των $20. Κάθε περιουσιακό στοιχείο έχει διαφορετική αναλογία μόχλευσης ή ποσοστό περιθωρίου.
Πώς λειτουργεί η διαπραγμάτευση περιθωρίου;
Οι διαπραγματευτές περιθωρίου χρησιμοποιούν τη μόχλευση, ελπίζοντας ότι τα κέρδη θα είναι μεγαλύτερα από τον τόκο που πρέπει να πληρωθεί για το δανεισμό. Με τη μόχλευση, τόσο τα κέρδη, όσο και οι απώλειες, μπορούν να μεγιστοποιηθούν σημαντικά και πολύ γρήγορα, καθιστώντας τη μια στρατηγική υψηλού ρίσκου.
Ας πούμε ότι θέλετε να πραγματοποιήσετε διαπραγμάτευση μιας μετοχής Tesla (TSLA) στα $600. Για να αγοράσετε 10 μετοχές θα χρειαστεί μια κατάθεση των $6,000, τα οποία ενδεχομένως δεν διαθέτετε. Σε μια διαπραγμάτευση περιθωρίου με μόχλευση 5:1, θα χρειαστείτε μόλις $1,200 ως απαιτούμενο περιθώριο για να ανοίξετε μια θέση, ενώ τα υπόλοιπα θα δανειστούν από το μεσίτη σας.
Αν η τιμή της μετοχής κινηθεί στα $615, θα κερδίσετε $150. Πρόκειται για 10 μετοχές πολλαπλασιασμένες με τη διαφορά μεταξύ της νέας τιμής και των $600, στα οποία αγοράσατε τις μετοχές. Η μετοχή της Tesla έχει κινηθεί ανοδικά μόλις 2.5%, αλλά η διαπραγμάτευση περιθωρίου έχει ενισχύσει την απόδοση επένδυσης (ROI) κατά 12.5%.
Το μεγάλο "αλλά" είναι, ωστόσο, ότι αν η τιμή της Tesla πέσει από $15 ως $585 τη μετοχή, θα μπορούσατε να χάσετε $150, τα οποία αποτελούν το 12.5% της κατάθεσής σας, αν υποθέσουμε ότι δεν έχετε βάλει μια εντολή για παύση απωλειών.*
**Η παύση απωλειών δεν είναι εγγυημένη.
Αν έχετε πολλές συναλλαγές ανοιχτές ή διαπραγματεύεστε μια ιδιαίτερα ευμετάβλητη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, όπου οι μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών συμβαίνουν γρήγορα, μπορεί ξαφνικά να βρεθείτε με πολλές μεγάλες απώλειες προστιθέμενες μαζί.
Ελάχιστη απαίτηση κεφαλαίων
Τα χρήματα που απαιτούνται για το άνοιγμα μιας διαπραγμάτευσης αναφέρονται εναλλακτικά ως περιθώριο, αρχικό περιθώριο, περιθώριο κατάθεσης ή απαιτούμενο περιθώριο. Στην Capital.com, το ονομάζουμε απαιτούμενο περιθώριο.
Το απαιτούμενο περιθώριο εξαρτάται από τα περιουσιακά στοιχεία, στα οποία επιλέγετε να επενδύσετε. Υπολογίζεται ως ποσοστό της τιμής του περιουσιακού στοιχείου, το οποίο ονομάζεται αναλογία περιθωρίου. Κάθε εργαλείο έχει το δικό του απαιτούμενο περιθώριο.
Αν έχετε πολλές θέσεις ανοιχτές ταυτόχρονα, το συνδυασμένο σύνολο του απαιτούμενου περιθωρίου για κάθε διαπραγμάτευση αναφέρεται ως το χρησιμοποιούμενο περιθώριο. Όσα χρήματα απομένουν για να ανοίξετε νέες διαπραγματεύσεις είναι το ελεύθερο περιθώριό σας.
Περιθώριο διατήρησης
Εκτός από το απαιτούμενο περιθώριο, το οποίο είναι το ποσό των διαθέσιμων κεφαλαίων που χρειάζεστε για να ανοίξετε μια διαπραγμάτευση, θα χρειαστείτε επίσης χρήματα για να καλύψετε το περιθώριο διατήρησης, ώστε να διατηρήσετε τη διαπραγμάτευση ανοιχτή.
Το πόσα χρήματα χρειάζεστε στο συνολικό λογαριασμό περιθωρίου εξαρτάται από την αξία των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιείτε και από το αν αυτές είναι επί του παρόντος κερδοφόρες ή ζημιογόνες.
Τα χρήματα που έχετε στο λογαριασμό σας είναι τα κεφάλαιά σας ή το χρηματικό υπόλοιπο, ενώ τα ίδια κεφάλαιά σας είναι τα κεφάλαιά σας, που περιλαμβάνουν όλα τα μη πραγματοποιημένα κέρδη και ρίσκα. Το περιθώριο είναι τα απαιτούμενα κεφάλαια που χρειάζονται για να καλυφθούν από τα ίδια κεφάλαια. Υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή κλεισίματος των ανοιχτών θέσεων επί τον αριθμό των συμβολαίων και τη μόχλευση. Το επίπεδο περιθωρίου είναι τα ίδια κεφάλαια διαιρεμένα με το περιθώριο.
Συνεπώς, το ποσό που χρειάζεστε ως συνολικό περιθώριο μεταβάλλεται συνεχώς, καθώς η αξία των διαπραγματεύσεων σας αυξάνεται και μειώνεται. Θα πρέπει πάντα να έχετε τουλάχιστον το 100% του περιθωρίου σας καλυμμένο από τα ίδια κεφάλαια.
Παρακολουθείτε συνεχώς τη θέση των διαπραγματεύσεων σας για να διασφαλίσετε ότι έχετε καλύψει το 100% του περιθωρίου. Διαφορετικά, θα σας ζητηθεί να προσθέσετε περισσότερα κεφάλαια για να αυξήσετε τα ίδια κεφάλαια ή να κλείσετε τη θέση σας για να μειώσετε τη συνολική απαίτηση περιθωρίου.
Πιστωτικό όριο ή περιθώριο διατήρησης
Εκτός από το απαιτούμενο περιθώριο, θα πρέπει να έχετε επαρκές συνολικό υπόλοιπο περιθωρίου στο λογαριασμό σας. Αυτά είναι τα κεφάλαια στο λογαριασμό σας, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για διαπραγματεύσεις. Παρέχουν κάλυψη για το ρίσκο της διαπραγμάτευσης, που κινούνται εναντίον σας.
Το πόσα χρήματα χρειάζεστε στο συνολικό λογαριασμό περιθωρίου εξαρτάται από την αξία των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιείτε και από το αν αυτές είναι επί του παρόντος κερδοφόρες ή ζημιογόνες.
Τα χρήματα που έχετε στο λογαριασμό σας είναι τα ίδια κεφάλαιά σας, ενώ τα χρήματα που ενδεχομένως οφείλετε από ζημιογόνες θέσεις είναι το περιθώριό σας. Το συνολικό σας επίπεδο περιθωρίου, που συνήθως εμφανίζεται ως ποσοστό, είναι τα ίδια κεφάλαιά σας διαιρεμένα από το περιθώριο.
Συνεπώς, το ποσό που χρειάζεστε ως συνολικό περιθώριο μεταβάλλεται συνεχώς, καθώς η αξία των διαπραγματεύσεων σας αυξάνεται και μειώνεται. Θα πρέπει πάντα να έχετε τουλάχιστον το 100% των πιθανών απωλειών σας καλυμμένο από το συνολικό σας περιθώριο.
Παρακολουθείτε συνεχώς τη θέση των διαπραγματεύσεων σας για να διασφαλίσετε ότι έχετε καλύψει το 100% του περιθωρίου. Διαφορετικά, θα σας ζητηθεί να προσθέσετε περισσότερα κεφάλαια στην κλήση περιθωρίου.
Κλήσεις περιθωρίου: Πώς να τις αποφύγετε;
Η κλήση περιθωρίου είναι μια ειδοποίηση ότι η διαπραγμάτευσή σας κινηθεί εναντίον σας και δεν έχετε αρκετά κεφάλαια για να καλύψετε τις απώλειες. Μια κλήση περιθωρίου πραγματοποιείται όταν το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που διαθέτετε στο λογαριασμό περιθωρίου γίνει πολύ χαμηλό για να υποστηρίξει το δανεισμό σας.
Με άλλα λόγια, σημαίνει ότι ο μεσίτης σας πρόκειται να φτάσει στο μέγιστο ποσό που μπορεί να σας δανείσει και πρέπει να προσθέσετε κεφάλαια ή να κλείσετε θέσεις για να αποτρέψετε περαιτέρω απώλειες.
Όταν λαμβάνετε μια κλήση περιθωρίου, δεν θα πρέπει να την αγνοήσετε και να μην κάνετε τίποτα. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλείσιμο του περιθωρίου, όπου ο μεσίτης σας κλείνει τις διαπραγματεύσεις σας και ρισκάρετε να χάσετε τα πάντα.
Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία διαχείρισης του ρίσκου για να μειώσετε τον κίνδυνο λήψης κλήσης περιθωρίου, όπως η χρήση της εντολής παύσης*, αυξάνοντας τα ίδια κεφάλαια με συμπλήρωση του λογαριασμού ή μειώνοντας τις απαιτήσεις περιθωρίου με κλείσιμο θέσεων. Είναι πάντα καλύτερο να προετοιμάζεστε για το χειρότερο σενάριο, καθώς οι αγορές είναι ευμετάβλητες και είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια.
*Δεν είναι εγγυημένες όλες οι εντολές για παύση απωλειών.
Γιατί είναι σημαντικές οι εντολές παύσης;
Η εντολή παύσης ή παύσης απωλειών είναι ένας μηχανισμός που κλείνει μια ανοιχτή θέση όταν φτάσει σε μια συγκεκριμένη τιμή που έχετε ορίσει εσείς. Αυτό σημαίνει ότι όταν μια διαπραγμάτευση κινείται εναντίον σας, μπορεί να κλείσει αυτόματα πριν προκληθούν μεγάλες απώλειες έχουν ως αποτέλεσμα την πιθανότητα μιας κλήσης περιθωρίου.
Μια εντολή παύσης απώλειας περιορίζει το ρίσκο. Αν αγοράζατε ένα περιουσιακό στοιχείο στα $100 ανά μετοχή CFD, μια εντολή παύσης απώλειας θα μπορούσε να ενεργοποιήσει αυτόματα μια πώληση όταν η τιμή πέσει στο όριο που ορίσατε, για παράδειγμα κάτω από τα $95.
Αν παίρνετε μια βραχυπρόθεσμη θέση, θα θέσετε την εντολή παύσης απωλειών σε υψηλότερη τιμή, για παράδειγμα στα $105, σε περίπτωση που η διαπραγμάτευση κινηθεί εναντίον σας και η τιμή του περιουσιακού στοιχείου αρχίσει να αυξάνεται.
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσετε ότι μια εντολή παύσης απωλειών ενεργοποιείται μόνο στο προκαθορισμένο επίπεδο, αλλά εκτελείται στο επόμενο διαθέσιμο επίπεδο τιμών. Για παράδειγμα, αν η αγορά παρουσιάζει διακύμανση, η διαπραγμάτευση διακόπτεται με το κλείσιμο της θέσης σε λιγότερο ευνοϊκό επίπεδο από το προκαθορισμένο. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως ολίσθηση. Για να το αποφύγετε αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εγγυημένες εντολές παύσης απωλειών.
Οι εγγυημένες παύσεις λειτουργούν σαν τις βασικές παύσεις, αλλά δεν μπορούν να υποστούν ολίσθηση, καθώς πάντα θα κλείνουν τη θέση στην προκαθορισμένη τιμή. Σημειώστε ότι οι εγγυημένες εντολές παύσης απωλειών απαιτούν ένα μικρό ασφάλιστρο.
Πώς να κάνετε διαπραγμάτευση περιθωρίου;
Στον κόσμο των παραδοσιακών επενδύσεων, η αγορά στο περιθώριο σημαίνει το δανεισμό χρημάτων από το μεσίτη για την απόκτηση μιας μετοχής. Αλλά μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το περιθώριο για διαπραγμάτευση παραγώγων, όπως συμβόλαια επί της διαφοράς (CFDs). Τα CFDs σας βοηθούν να κάνετε διαπραγματεύσεις στη διακύμανση της τιμής των μετοχών, εμπορευμάτων, forex, indices και κρυπτονομισμάτων.
Μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να πραγματοποιήσετε διαπραγμάτευση περιθωρίου:
Βήμα 1: Ανοίξτε ένα λογαριασμό περιθωρίου
Για διαπραγμάτευση περιθωρίου, χρειάζεται να έχετε έναν ειδικό τύπο λογαριασμού, που ονομάζεται λογαριασμός περιθωρίου.
Είναι ένας λογαριασμός στο μεσίτη σας, ο οποίος έχει συμφωνήσει να σας δανείσει χρήματα για να αυξήσετε την αξία των συναλλαγών σας και να εφαρμόσετε μόχλευση. Με τη χρήση των λογαριασμών περιθωρίου, μπορείτε να αυξήσετε το μέγεθος των πιθανών κερδών, αλλά ταυτόχρονα να αυξήσετε και τις πιθανές απώλειες.
Βήμα 2: Καταθέστε κεφάλαια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μεσίτη σας
Στην Capital.com, η η ελάχιστη αρχική κατάθεση είναι $20.
Βήμα 3: Επιλέξτε ένα περιουσιακό στοιχείο για να πραγματοποιήσετε διαπραγμάτευση περιθωρίου
Μπορείτε να επιλέξετε πάνω από 3,000 αγορές με CFDs στην Capital.com, όπως κρυπτονομίσματα, μετοχές, εμπορεύματα, δείκτες και ζευγάρια forex.
Βήμα 4: Ικανοποιήστε την απαίτηση συντήρησης
Οπιαδήποτε στιγμή, θα πρέπει να έχετε αρκετά κεφάλαια στο λογαριασμό περιθωρίου σας για να καλύπτετε όλες τις θέσεις διαπραγμάτευσής σας. Με άλλα λόγια, τα κεφάλαιά σας πρέπει πάντα να καλύπτουν το 100% του περιθωρίου.
Χρησιμοποιώντας περιθώριο για διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων
Με την Capital.com, μπορείτε να χρησιμοποιείτε περιθωριο για να διαγματεύεστε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων από μετοχές μέχρι εμπορεύματα και άλλα.
Μετοχές
Αν οι μετοχές, που θέλετε να αγοράσετε ανήκουν σε μεγάλη εταιρεία, ο μεσίτης μπορεί να ζητήσει 50% περιθώριο. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι θα πληρώνατε $50,000 και ο μεσίτης θα αγόραζε για σας μετοχές αξίας $100,000.
Μια αύξηση 20% στην τιμή της μετοχές θα σας έφερνε $20,000 σε κέρδη, ουσιαστικά λίγο λιγότερο αφού αφαιρεθούν οι τόκοι και οι χρεώσεις συναλλαγής.
Το πρόβλημα είναι ότι αν οι μετοχές πέσουν κατά 20%, θα έχετε $20,000 απώλεια, συν τους τόκους στα $50,000 που δανειστήκατε και τις χρεώσεις συναλλαγής. Αυτό, λοιπόν, είναι το ρίσκο περιθωρίου - μπορείτε να έχετε απίστευτα κέρδη, αλλά και να αντιμετωπίσετε μεγάλες απώλειες.
Συμβόλαια επί της διαφοράς (CFD)
Η απευθείας διαπραγμάτευση μετοχών με περιθώριο είναι για έμπειρους επενδυτές, που έχουν ελεγχθεί από μεσίτη τους και έχουν δυνατό πιστωτικό ιστορικό. Αλλά η αρχή της διαπραγμάτευσης σε παράγωγα, όπως τα CFDs δουλεύουν εξίσου και για τους μικροεπενδυτές.
Ένας επενδυτής που κατέχει μετοχές μπορεί να διαπραγματεύεται CFDs ως αντιστάθμισμα έναντι της πτώσης της τιμής των μετοχών που κατέχει.
Ο επενδυτής μπορεί να πάρει μια βραχυπρόθεσμη θέση, χρησιμοποιώντας ένα CFD. Οι μετοχές βραχυπρόθεσμης πώλησης δίνουν τη δυνατότητα δανεισμού μετοχών, που δεν κατέχετε, και της πώλησής τους στην τρέχουσα τιμή, αφήνοντάς σας βραχυπρόθεσμα με την πεποίθηση ότι η τιμή θα πέσει.
Στη συνέχεια, αγοράζετε ό,τι χρωστάτε μόλις πέσει η τιμή της μετοχής και επιστρέφετε τις δανεισμένες μετοχές, κρατώντας τα χρήματα που κερδίσατε.
Τα CFDs βοηθούν τον επενδυτή να αγοράσει βραχυπρόθεσμα φτηνά, καθώς δεν χρειάζεται να δανειστούν ή να κατέχουν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.
Πώς λειτουργεί η αντιστάθμιση κινδύνου με τα CFD
Ένας επενδυτής που διατηρεί 1,000 μετοχές στην εταιρεία ABC, φοβούμενος ότι η τιμή θα πέσει, θα μπορούσε να κάνει μια διαπραγμάτευση CFD βραχυπρόθεσμου ορίζοντα στην ίδια εταιρεία.
Αν η τιμή πέφτει, ο επενδυτής θα μπορούσε να χάσει χρήματα από τις μετοχές, αλλά θα τα ανακτήσει με διαπραγμάτευση CFD (μείον τους τόκους των δανεισμένων χρημάτων και τα έξοδα συναλλαγής).
Ωστόσο, οι επενδυτές δεν αντισταθμίζουν απλώς ενάντια στις κινήσεις της τιμής της μετοχής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περιθώριο για να κερδοσκοπήσετε ότι ένα νόμισμα θα πάει καλά απέναντι σε ένα άλλο. Μπορείτε να κερδοσκοπήσετε ότι ένας δείκτης αγοράς θα ανέβει ή θα πέσει. Μπορείτε να κερδοσκοπήσετε ότι η τιμή ενός εμπορεύματος θα κινηθεί ανοδικά ή καθοδικά.
Το περιθώριο δεν περιορίζεται σε μία μόνο κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.
Διαπραγμάτευση περιθωρίου για ιδιώτες επενδυτές
Η απλοποιημένη διαπραγμάτευση περιθωρίου, με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων διαπραγμάτευσης περιθωρίου online και σε εφαρμογές για κινητά, είναι πλέον διαθέσιμη στους μικροεπενδυτές, συχνά με βάση τα CFDs.
Μπορεί να χρειαστείτε μόνο ένα μικρό χρηματικό ποσό για να ξεκινήσετε τη διαπραγμάτευση, συνήθως με τις διαπραγματεύσεις να κλείνουν στο τέλος της διαπραγματευτικής ημέρας. Τα CFDs θεωρούνται κατάλληλα για βραχυπρόθεσμες επενδύσεις και ημερήσιες διαπραγματεύσεις, λόγω των προσαρμογών χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Τα συστήματα είναι προσεκτικά ρυθμιζόμενα, συχνά με μια μέγιστη αναλογία μόχλευσης, που έχει οριστεί από τους ρυθμιστές.
Το καλύτερο σενάριο είναι να χρησιμοποιείτε περιθώριο για να επωφεληθείτε από τα σημαντικά κέρδη που μπορεί να φέρει η διαπραγμάτευση περιθωρίου, ενώ αποφεύγετε την πιθανή αύξηση των απωλειών.
Μπορείτε να κάνετε προσεκτικά διαπραγματεύσεις, χρησιμοποιώντας εντολές ορίου παρά εντολές αγοράς ή με εντολές παύσης απωλειών για να περιορίσετε τις μεμονωμένες απώλειες. Μπορείτε να παρακολουθείτε τις διαπραγματεύσεις σας και να κλείνετε ζημιογόνες εντολές γρήγορα για να αποφύγετε μια κλήση περιθωρίου και ένα κλείσιμο περιθωρίου.
Αν η αγορά κινηθεί ξαφνικά εναντίον σας, ενώ έχετε μια διαπραγμάτευση ανοιχτή, θα μπορούσατε ενδεχομένως να χάσετε όλα όσα έχετε στο λογαριασμό περιθωρίου και να χρωστάτε ακόμη περισσότερα.
Ακόμα κι αν ο μεσίτης σας καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια να κλείσει όλες σας τις θέσεις, μπορεί να μην είναι εφικτό να τις κλείσει αρκετά γρήγορα, ώστε να σταματήσει τις απώλειες.
Μερικές πλατφόρμες επένδυσης για ιδιώτες, όπως η Capital.com, προσφέρουν εγγυήσεις ότι σε περίπτωση που αποτύχει το κλείσιμο του μεσίτη για περιορισμό των απωλειών στο περιθώριο διατήρησης, τότε θα διαγράψουν οποιοδήποτε χρέος.
Σε αυτή την περίπτωση, θα χάσετε μόνο τα χρήματα που έχετε καταθέσει με το μεσίτη.
Τι είναι το κλείσιμο περιθωρίου;
Το κλείσιμο περιθωρίου είναι ένα δίχτυ ασφαλείας για να σας προστατεύσει από τις ραγδαία αυξανόμενες απώλειες. Το κλείσιμο περιθωρίου προκύπτει όταν οι ζημιογόνες σας θέσει αυξάνοντας στο σημείο, όπου διαθέτετε μόνο αρκετά ίδια κεφάλαια ώστε να καλύψετε το 50% των απωλειών σας.
Αν ο μεσίτης σας προσφέρει εγγύηση για τον περιορισμό των απωλειών σας στο ποσό που έχετε καταθέσει, το κλείσιμο περιθωρίου προστατεύει επίσης το μεσίτη από περαιτέρω απώλειες. Αν ο μεσίτης σας δεν προσφέρει αυτή την εγγύηση, τότε θα χρωστάτε χρήματα στο μεσίτη μετά το κλείσιμο. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε ότι το 50% του κλεισίματος δεν μπορεί ποτέ να είναι εγγυημένο. Αυτά τα κλεισίματα πραγματοποιούνται κλείνοντας τις ανοιχτές θέσεις, με βάση τις ισχύουσες τιμές και ρευστότητα της αγοράς. Σε περίπτωση που η αγορά παρουσιάζει άνοδο τη στιγμή που τα ίδια κεφάλαιά σας πέφτουν κατά 50% κάτω από το απαιτούμενο επίπεδο περιθωρίου, το κλείσιμο μπορεί να γίνει σε ακόμη χαμηλότερο επίπεδο.
Κάθε διαπραγματευτής περιθωρίου έχει ένα επίπεδο κλεισίματος περιθωρίου. Η κατανόηση αυτών των επιπέδων μπορεί να σας βοηθήσει να προστατευτείτε από τις απώλειες. Αναζητήστε και παρακολουθήστε τα επίπεδα περιθωρίου στη διαπραγματευτική σας πλατφόρμα. Το επίπεδο κλεισίματος αλλάζει όσο κυμαίνονται οι διαπραγματεύσεις και οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων.
Πώς υπολογίζεται το κλείσιμο περιθωρίου;
Το επίπεδο κλεισίματος περιθωρίου υπολογίζεται με βάση το υπόλοιπο του λογαριασμού και τα απραγματοποίητα κέρδη ή απώλειες από ανοιχτές θέσεις, τα οποία προσδιορίζονται με βάση τα τρέχοντα μεσοσταθμικά επιτόκια. Αν οι διαπραγματεύσεις σας είναι σε διαφορετικά νομίσματα, τότε όλες μετατρέπονται στο νόμισμα του λογαριασμού.
Τα απραγματοποίητα κέρδη ή απώλειες (UPL) υπολογίζονται με τη χρήση της ακόλουθης φόρμουλας.
Κερδοφόρες και ζημιογόνες θέσεις αντισταθμίζονται μεταξύ τους. Αλλά αν το σύνολο των διαπραγματεύσεων σας βάζει σε ζημιογόνα θέση, αυτό το σύνολο θα πρέπει να είναι υψηλότερο από αυτό που καλύπτουν τα χρήματα στο λογαριασμό σας. Με άλλα λόγια, το επίπεδο περιθωρίου πρέπει να είναι 100% (π.χ. τα ίδια κεφάλαιά σας καλύπτουν τουλάχιστον το 100% του απαιτούμενου περιθωρίου).
Μπορείτε να δείτε το ποσοστό περιθωρίου στην Capital.com εφαρμογή για κινητά και στην πλατφόρμα για διαπραγματεύσεις. Όταν κάνετε εγγραφή, θα πρέπει να δεσμευτείτε ότι θα παρακολουθείτε ενεργά τα ίδια κεφάλαιά σας και θα τα διατηρείτε πάνω από το 100%.
Το κλείσιμο περιθωρίου συμβαίνει όταν δεν έχετε πλέον επαρκή κεφάλαια για να διατηρήσετε τις διαπραγματευτικές σας θέσεις. Στην Capital.com, κλείνουμε τις θέσεις σας για να σας προστατεύσουμε από τις απεριόριστες απώλειες και να προστατεύσουμε και εμάς από την απεριόριστη ευθύνη.
Λάβετε υπόψη αυτά τα κατευθυντήρια επίπεδα:
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Καλή κάλυψη (περισσότερο από 100%): Αν το επίπεδο περιθωρίου είναι περισσότερο από 100%, τότε έχετε επαρκή κάλυψη για να διατηρήσετε όλες σας τις θέσεις ανοιχτές και δεν χρειάζεται να προσθέσετε περαιτέρω κεφάλαια.
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Όχι τόσο καλά (75% – 100%): Όταν το επίπεδο περιθωρίου σας πέσει κάτω από το 100%, θα λάβετε μια κλήση περιθωρίου που θα σας ζητά να αναλάβετε δράση, είτε για να κλείσετε θέσεις, είτε για να συμπληρώσετε κεφάλαια στο λογαριασμό σας.
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Αυτόματο κλείσιμο και προειδοποίηση (50% και κάτω): Αυτό προκύπτει όταν το επίπεδο περιθωρίου σας φτάσει στο κατώτατο όριο του 50%. Είναι το εύρος, όπου μπορείτε να περιμένετε να κλείσει.
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Κλείσιμο χωρίς προειδοποίηση: Μια ξαφνική κίνηση της αγοράς, που επηρεάζει τις ανοιχτές σας θέσεις, σημαίνει ότι το περιθώριό σας για διατήρηση κατρακυλά στο 50%. Ο λογαριασμός σας κλείνει χωρίς προειδοποίηση, καθώς δεν υπάρχει χρόνος για να σας αποσταλεί προειδοποίηση.
Στις ευμετάβλητες αγορές μπορούν να υπάρξουν απότομες κινήσεις της τιμής. Για το λόγο αυτό, ενδέχεται να λάβετε πολλαπλές κλήσεις περιθωρίου και emails για κλείσιμο του περιθωρίου μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Πώς λειτουργεί το κλείσιμο περιθωρίου
Αν δεν ανταποκριθείτε στην κλήση περιθωρίου ή, παρά τη συμπλήρωση του συνολικού περιθωρίου σας, οι θέσεις σας συνεχίζουν να επιδεινώνονται και το συνολικό σας περιθώριο φτάνει το 50%, ο μεσίτης σας θα ξεκινήσει το κλείσιμο.
Για το λόγο αυτό είναι καλύτερα να είστε προετοιμασμένοι για ξαφνική μεταβλητότητα της αγοράς. Δεν μπορείτε να ελέγξετε τις κινήσεις των τιμών, όμως μπορείτε να βάλετε όρια διακοπής για να προλάβετε την πιθανότητα του κλεισίματος.
Αν συμβεί ένα κλείσιμο, ο μεσίτης σας θα αρχίσει σταδιακά να κλείνει τις θέσεις περιθωρίου σας. Το κλείσιμο συμβαίνει αυτόματα στην εξής σειρά:
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Όλες οι εντολές σε αναμονή έχουν κλείσει
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Αν το επίπεδο περιθωρίου παραμένει κάτω του 50%, τότε όλες οι ζημιογόνες ανοιχτές διαπραγματεύσεις στις ανοιχτές αγορές κλείνουν*
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Αν το επίπεδο περιθωρίου παραμένει κάτω του 50%, τότε όλες οι κερδοφόρες ανοιχτές διαπραγματεύσεις στις ανοιχτές αγορές κλείνουν*
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Αν το επίπεδο περιθωρίου παραμένει κάτω του 50%, τότε όλες οι άλλες διαπραγματεύσεις κλείνουν μόλις ανοίξουν οι αντίστοιχες αγορές
*Σημειώστε ότι οι αγορές δεν είναι όλες ανοιχτές ταυτόχρονα. Συνεπώς, μια κερδοφόρα διαπραγμάτευση μπορεί να κλείσει πριν από μια ζημιογόνα.
Ο μεσίτης σας θα προσπαθήσει να κλείσει την ανοιχτή σας θέση το συντομότερο δυνατό, χρησιμοποιώντας τις τιμές που είναι διαθέσιμες εκείνη τη στιγμή στην αγορά. Θα χάσετε την ευκαιρία να ανακάμψουν οι διαπραγματεύσεις σας. Θα κλείσουν με απώλεια.
Πώς να ανακάμψετε από ένα κλείσιμο περιθωρίου
Ένα κλείσιμο περιθωρίου ποτέ δεν αποτελεί ευχάριστη εμπειρία. Να θυμάστε, ωστόσο, ότι δεν είστε μόνοι σε αυτό. Ανάμεσα στους πελάτες της πλατφόρμας διαπραγματεύσεων της Capital.com, οι μισοί έχουν υποστεί ένα κλείσιμο περιθωρίου κάποια στιγμή. Αυτό είναι για την εξασφάλιση της προστασίας του πελάτη.
Ακόμα κι αν λάβετε ένα κλείσιμο περιθωρίου, να θυμάστε ότι αυτό δεν είναι το τέλος του κόσμου. Κοιτάξτε πίσω στο ιστορικό των διαπραγματεύσεων σας και αναλύστε τι μπορείτε να αλλάξετε για να αποφύγετε ένα κλείσιμο στο μέλλον.
Ίσως δεν χρησιμοποιήσατε επαρκή εργαλεία διαχείρισης του ρίσκου ή δεν είχατε μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαπραγματεύσεων, ή δεν τηρήσατε το σχέδιο λόγω συναισθηματικών παραγόντων; Το να μάθετε από τα λάθη σας θα σας βοηθήσει να ανακάμψετε.
Η παρακολούθηση του λογαριασμού σας και των ανοιχτών σας θέσεων είναι πολύ σημαντική. Η χρήση μιας αποτελεσματικής και γρήγορης εφαρμογής για την παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων σας μπορεί να σας γλιτώσει από πολλές απογοητεύσεις. Όταν λαμβάνετε μια κλήση περιθωρίου, θα πρέπει να αντιδράσετε άμεσα και να αποφασίσετε αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα κεφάλαια για να κρατήσετε ανοιχτές τις διαπραγματεύσεις σας.
Η κατανόηση του τι είναι ένα κλείσιμο περιθωρίου και πώς λειτουργεί είναι το πρώτο βήματα για να την αποφύγετε.
Τα οφέλη και τα ρίσκα της διαπραγμάτευσης περιθωρίου
Είναι καλή ιδέα η διαπραγμάτευση περιθωρίου;
Τα οφέλη της διαπραγμάτευσης περιθωρίου έναντι στη μη διαπραγμάτευση περιθωρίου είναι στη μόχλευση της διαπραγματευτικής σας δύναμης. Η ικανότητα διαπραγμάτευσής σας αυξάνεται δραματικά με σχετικά μικρό αρχικό κόστος - μεγεθύνοντας και εντείνοντας τις επιδόσεις.
Αυτό είναι αμφίδρομο, καθώς το περιθώριο ενισχύει τόσο τα κέρδη, όσο και τις απώλειες. Η διαπραγμάτευση περιθωρίου δίνει στους traders μεγαλύτερη έκθεση στις αλλαγές των τιμών, αυξάνοντας το ρίσκο και τις πιθανές αποδόσεις.
Εξ ορισμού, η διαπραγμάτευση με μόχλευση σημαίνει ότι μικρές ή μέτριες κινήσεις της αγοράς μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά κέρδη και απώλειες. Θα πρέπει να παρακολουθείτε συνεχώς το λογαριασμό σας. Σε αρκετά ευμετάβλητες αγορές η τιμή μπορεί να κινηθεί απότομα.
Οι καλύτερες πρακτικές για διαπραγμάτευση περιθωρίου
Όταν χρησιμοποιούνται με υπευθυνότητα και υποστηρίζονται από προσεκτική έρευνα και στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου, οι διαπραγματεύσεις περιθωρίου μπορούν να αυξήσουν τα κέρδη. Ωστόσο, μπορούν να προκαλέσουν και μεγάλες απώλειες. Στη χειρότερη περίπτωση, η διαπραγμάτευση περιθωρίου μπορεί να εξαντλήσει το διαπραγματευτικό σας λογαριασμό.
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Παρακολουθείτε συνεχώς τις ανοιχτές σας θέσεις
Χρειάζεται να παρακολουθείτε τις διαπραγματεύσεις και να τις κλείνετε αν κινούνται εναντίον σας ή να τοποθετήσετε αυτόματες εντολές διακοπής για να τερματίσετε τις θέσεις εγκαίρως.
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Διατηρήστε το περιθώριο διατήρησης στο 100% ή και περισσότερο
Λάβετε υπόψη ότι πολλοί traders ξεκινούν με πολύ λίγα χρήματα στους λογαριασμούς περιθωρίου, γεγονός που μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αυξήσει υπερβολικά τις απώλειές τους. Η διατήρηση του απολύτως ελάχιστου στο λογαριασμό σας αυξάνει τις πιθανότητες για μια κλήση περιθωρίου. Διατηρήστε λίγο περισσότερα στο απόθεμα, ώστε ο λογαριασμός σας να μπορεί να αντέξει μικρές διακυμάνσεις της αγοράς.
Δεν θέλετε να βρεθείτε στη θέση, όπου ο μεσίτης σας πρέπει να πουλήσει τα περιουσιακά σας στοιχεία γρήγορα σε πολύ μειονεκτική τιμή με καμία ευκαιρία για ανάκαμψη της τιμής. Κανείς δεν θέλει να δει τις θέσεις του να κλείνουν αυτόματα, συνεπώς, θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι ο λογαριασμός σας διαθέτει επαρκή κεφάλαια.
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Να έχετε μια στρατηγική διαπραγμάτευσης
Να έχετε μια καλά ψαγμένη και σχεδιασμένη στρατηγική διαπραγμάτευσης μπορεί να ελαχιστοποιήσει το συναίσθημα από τις διαπραγματευτικές σας αποφάσεις. Πάντα να διεξάγετε επιμελή έρευνα πριν από τη διαπραγμάτευση, εξετάζοντας τεχνικές και βασικές αναλύσεις, τελευταία νέα και σχόλια αναλυτών.
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Χρησιμοποιήστε εντολές παύσης απωλειών
Η χρήση διακοπής απωλειών αυτοματοποιεί τις διαπραγματεύσεις σας και μειώνει το συναισθηματικό παράγοντα από τις αποφάσεις σας. Οι εντολές παύσης μπορούν να περιορίσουν τις απώλειες κατά τη διάρκεια ενός sell-off της αγοράς και να σας προστατεύσουν από μια κλήση περιθωρίου ή ένα κλείσιμο περιθωρίου.
Ξεκινήστε το ταξίδι σας στη διαπραγμάτευση περιθωρίου με την Capital.com
Η διαπραγμάτευση περιθωρίου σας επιτρέπει να μοχλεύσετε κέρδη όταν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου κινηθεί με τον τρόπο που ελπίζατε - ή να χάσετε περισσότερα από την αρχική σας κατάθεση αν η διαπραγμάτευση κινηθεί εναντίον σας. Η Capital.com προσφέρει προστασία αρνητικού υπολοίπου για να σας προστατεύσει από αυτό το ενδεχόμενο.
Με τη διαπραγμάτευση CFD μπορείτε να κινηθείτε σε μακροχρόνιο ορίζοντα (αγορά), αν θεωρείτε ότι η τιμή θα αυξηθεί, ή να κινηθείτε σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (πώληση), αν θεωρείτε ότι θα πέσει.
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Αν ήδη κάνετε διαπραγματεύσεις περιθωρίου, μη ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε εργαλεία διαχείρισης κινδύνου για να προστατεύσετε το λογαριασμό σας από κλήσεις περιθωρίου και κλεισίματα περιθωρίου.
Συχνές Ερωτήσεις
Τι είναι η διαπραγμάτευση περιθωρίου;
Διαπραγμάτευση περιθωρίου σημαίνει ότι διαπραγματεύεστε με δανεικά χρήματα, χρησιμοποιώντας μόχλευση. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια θέση με ένα μόλις κλάσμα της αξίας της διαπραγμάτευσης, ενώ τα υπόλοιπα δανείζονται από το μεσίτη σας. Σημειώστε ότι η μόχλευση θα μπορούσε να μεγεθύνει τόσο τα κέρδη, όσο και τις απώλειές σας.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ περιθωρίου και μόχλευσης;
Περιθώριο είναι τα χρήματα που χρειάζεστε για να ανοίξετε μια θέση. Η μόχλευση είναι το πολλαπλάσιο της έκθεσης του λογαριασμού σε ιδία κεφάλαια σε μια διαπραγμάτευση. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας 2:1 μόχλευση, πληρώνετε μόνο το ήμισυ της αξίας του περιουσιακού στοιχείου και δανείζεστε τα υπόλοιπα από το μεσίτη σας. Το περιθώριο και η μόχλευση είναι αλληλένδετα, κάτι που αντανακλάται στην αναλογία μόχλευσης ή ποσοστό περιθωρίου.
Τι είναι το περιθώριο στη διαπραγμάτευση με παράδειγμα;
Περιθώριο είναι το χρηματικό ποσό που απαιτείται για να ανοίξετε μια θέση. Για παράδειγμα, η Capital.com προσφέρει 10% περιθώριο σε όλα τα CFDs ασημιού. Αν θέλετε να κάνετε μια διαπραγμάτευση για $1,000 σε CFDs ασημιού, θα χρειαστείτε μόνο $100 για να ανοίξετε τη διαπραγμάτευση.
Είναι καλή ιδέα η διαπραγμάτευση περιθωρίου;
Η διαπραγμάτευση περιθωρίου έχει τόσο οφέλη, όσο και ρίσκα. Σας επιτρέπει να ανοίξετε μεγαλύτερες θέσεις και να διαπραγματεύεστε περιουσιακά στοιχεία, που διαφορετικά δεν θα μπορούσατε να αποκτήσετε. Επίσης, αυξάνει το ρίσκο μεγαλύτερων απωλειών. Το αν η διαπραγμάτευση περιθωρίου αποτελεί κατάλληλη επιλογή για εσάς θα εξαρτηθεί από την ανοχή ρίσκου και τους στόχους της διαπραγμάτευσής σας.
Μπορεί η διαπραγμάτευση περιθωρίου να σας κάνει πλούσιους;
Η διαπραγμάτευση περιθωρίου μπορεί ενδεχομένως να σας αποφέρει περισσότερα χρήματα με χαμηλότερη αρχική επένδυση, αν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου συμβαδίζει με τη θέση σας. Ωστόσο, οι αγορές είναι ευμετάβλητες και αν κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, μπορεί να υποστείτε μεγαλύτερες απώλειες.
Τι είναι η κλήση περιθωρίου;
Η κλήση περιθωρίου είναι μια προειδοποίηση από το μεσίτη, η οποία προκύπτει όταν η αξία του λογαριασμού περιθωρίου σας πέσει κάτω από το απαιτούμενο περιθώριο συντήρησης.