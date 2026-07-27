Πώς λειτουργεί η διαπραγμάτευση περιθωρίου;

Οι διαπραγματευτές περιθωρίου χρησιμοποιούν τη μόχλευση, ελπίζοντας ότι τα κέρδη θα είναι μεγαλύτερα από τον τόκο που πρέπει να πληρωθεί για το δανεισμό. Με τη μόχλευση, τόσο τα κέρδη, όσο και οι απώλειες, μπορούν να μεγιστοποιηθούν σημαντικά και πολύ γρήγορα, καθιστώντας τη μια στρατηγική υψηλού ρίσκου.

Ας πούμε ότι θέλετε να πραγματοποιήσετε διαπραγμάτευση μιας μετοχής Tesla (TSLA) στα $600. Για να αγοράσετε 10 μετοχές θα χρειαστεί μια κατάθεση των $6,000, τα οποία ενδεχομένως δεν διαθέτετε. Σε μια διαπραγμάτευση περιθωρίου με μόχλευση 5:1, θα χρειαστείτε μόλις $1,200 ως απαιτούμενο περιθώριο για να ανοίξετε μια θέση, ενώ τα υπόλοιπα θα δανειστούν από το μεσίτη σας.

Αν η τιμή της μετοχής κινηθεί στα $615, θα κερδίσετε $150. Πρόκειται για 10 μετοχές πολλαπλασιασμένες με τη διαφορά μεταξύ της νέας τιμής και των $600, στα οποία αγοράσατε τις μετοχές. Η μετοχή της Tesla έχει κινηθεί ανοδικά μόλις 2.5%, αλλά η διαπραγμάτευση περιθωρίου έχει ενισχύσει την απόδοση επένδυσης (ROI) κατά 12.5%.

Το μεγάλο "αλλά" είναι, ωστόσο, ότι αν η τιμή της Tesla πέσει από $15 ως $585 τη μετοχή, θα μπορούσατε να χάσετε $150, τα οποία αποτελούν το 12.5% της κατάθεσής σας, αν υποθέσουμε ότι δεν έχετε βάλει μια εντολή για παύση απωλειών.*

**Η παύση απωλειών δεν είναι εγγυημένη.

Αν έχετε πολλές συναλλαγές ανοιχτές ή διαπραγματεύεστε μια ιδιαίτερα ευμετάβλητη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, όπου οι μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών συμβαίνουν γρήγορα, μπορεί ξαφνικά να βρεθείτε με πολλές μεγάλες απώλειες προστιθέμενες μαζί.

Ελάχιστη απαίτηση κεφαλαίων

Τα χρήματα που απαιτούνται για το άνοιγμα μιας διαπραγμάτευσης αναφέρονται εναλλακτικά ως περιθώριο, αρχικό περιθώριο, περιθώριο κατάθεσης ή απαιτούμενο περιθώριο. Στην Capital.com, το ονομάζουμε απαιτούμενο περιθώριο.

Το απαιτούμενο περιθώριο εξαρτάται από τα περιουσιακά στοιχεία, στα οποία επιλέγετε να επενδύσετε. Υπολογίζεται ως ποσοστό της τιμής του περιουσιακού στοιχείου, το οποίο ονομάζεται αναλογία περιθωρίου. Κάθε εργαλείο έχει το δικό του απαιτούμενο περιθώριο.

Αν έχετε πολλές θέσεις ανοιχτές ταυτόχρονα, το συνδυασμένο σύνολο του απαιτούμενου περιθωρίου για κάθε διαπραγμάτευση αναφέρεται ως το χρησιμοποιούμενο περιθώριο. Όσα χρήματα απομένουν για να ανοίξετε νέες διαπραγματεύσεις είναι το ελεύθερο περιθώριό σας.

Περιθώριο διατήρησης

Εκτός από το απαιτούμενο περιθώριο, το οποίο είναι το ποσό των διαθέσιμων κεφαλαίων που χρειάζεστε για να ανοίξετε μια διαπραγμάτευση, θα χρειαστείτε επίσης χρήματα για να καλύψετε το περιθώριο διατήρησης, ώστε να διατηρήσετε τη διαπραγμάτευση ανοιχτή.

Το πόσα χρήματα χρειάζεστε στο συνολικό λογαριασμό περιθωρίου εξαρτάται από την αξία των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιείτε και από το αν αυτές είναι επί του παρόντος κερδοφόρες ή ζημιογόνες.

Τα χρήματα που έχετε στο λογαριασμό σας είναι τα κεφάλαιά σας ή το χρηματικό υπόλοιπο, ενώ τα ίδια κεφάλαιά σας είναι τα κεφάλαιά σας, που περιλαμβάνουν όλα τα μη πραγματοποιημένα κέρδη και ρίσκα. Το περιθώριο είναι τα απαιτούμενα κεφάλαια που χρειάζονται για να καλυφθούν από τα ίδια κεφάλαια. Υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή κλεισίματος των ανοιχτών θέσεων επί τον αριθμό των συμβολαίων και τη μόχλευση. Το επίπεδο περιθωρίου είναι τα ίδια κεφάλαια διαιρεμένα με το περιθώριο.

Συνεπώς, το ποσό που χρειάζεστε ως συνολικό περιθώριο μεταβάλλεται συνεχώς, καθώς η αξία των διαπραγματεύσεων σας αυξάνεται και μειώνεται. Θα πρέπει πάντα να έχετε τουλάχιστον το 100% του περιθωρίου σας καλυμμένο από τα ίδια κεφάλαια.

Παρακολουθείτε συνεχώς τη θέση των διαπραγματεύσεων σας για να διασφαλίσετε ότι έχετε καλύψει το 100% του περιθωρίου. Διαφορετικά, θα σας ζητηθεί να προσθέσετε περισσότερα κεφάλαια για να αυξήσετε τα ίδια κεφάλαια ή να κλείσετε τη θέση σας για να μειώσετε τη συνολική απαίτηση περιθωρίου.

Πιστωτικό όριο ή περιθώριο διατήρησης

Εκτός από το απαιτούμενο περιθώριο, θα πρέπει να έχετε επαρκές συνολικό υπόλοιπο περιθωρίου στο λογαριασμό σας. Αυτά είναι τα κεφάλαια στο λογαριασμό σας, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για διαπραγματεύσεις. Παρέχουν κάλυψη για το ρίσκο της διαπραγμάτευσης, που κινούνται εναντίον σας.

Το πόσα χρήματα χρειάζεστε στο συνολικό λογαριασμό περιθωρίου εξαρτάται από την αξία των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιείτε και από το αν αυτές είναι επί του παρόντος κερδοφόρες ή ζημιογόνες.

Τα χρήματα που έχετε στο λογαριασμό σας είναι τα ίδια κεφάλαιά σας, ενώ τα χρήματα που ενδεχομένως οφείλετε από ζημιογόνες θέσεις είναι το περιθώριό σας. Το συνολικό σας επίπεδο περιθωρίου, που συνήθως εμφανίζεται ως ποσοστό, είναι τα ίδια κεφάλαιά σας διαιρεμένα από το περιθώριο.

Συνεπώς, το ποσό που χρειάζεστε ως συνολικό περιθώριο μεταβάλλεται συνεχώς, καθώς η αξία των διαπραγματεύσεων σας αυξάνεται και μειώνεται. Θα πρέπει πάντα να έχετε τουλάχιστον το 100% των πιθανών απωλειών σας καλυμμένο από το συνολικό σας περιθώριο.

Παρακολουθείτε συνεχώς τη θέση των διαπραγματεύσεων σας για να διασφαλίσετε ότι έχετε καλύψει το 100% του περιθωρίου. Διαφορετικά, θα σας ζητηθεί να προσθέσετε περισσότερα κεφάλαια στην κλήση περιθωρίου.

Κλήσεις περιθωρίου: Πώς να τις αποφύγετε;

Η κλήση περιθωρίου είναι μια ειδοποίηση ότι η διαπραγμάτευσή σας κινηθεί εναντίον σας και δεν έχετε αρκετά κεφάλαια για να καλύψετε τις απώλειες. Μια κλήση περιθωρίου πραγματοποιείται όταν το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που διαθέτετε στο λογαριασμό περιθωρίου γίνει πολύ χαμηλό για να υποστηρίξει το δανεισμό σας.

Με άλλα λόγια, σημαίνει ότι ο μεσίτης σας πρόκειται να φτάσει στο μέγιστο ποσό που μπορεί να σας δανείσει και πρέπει να προσθέσετε κεφάλαια ή να κλείσετε θέσεις για να αποτρέψετε περαιτέρω απώλειες.

Όταν λαμβάνετε μια κλήση περιθωρίου, δεν θα πρέπει να την αγνοήσετε και να μην κάνετε τίποτα. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλείσιμο του περιθωρίου, όπου ο μεσίτης σας κλείνει τις διαπραγματεύσεις σας και ρισκάρετε να χάσετε τα πάντα.

Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία διαχείρισης του ρίσκου για να μειώσετε τον κίνδυνο λήψης κλήσης περιθωρίου, όπως η χρήση της εντολής παύσης*, αυξάνοντας τα ίδια κεφάλαια με συμπλήρωση του λογαριασμού ή μειώνοντας τις απαιτήσεις περιθωρίου με κλείσιμο θέσεων. Είναι πάντα καλύτερο να προετοιμάζεστε για το χειρότερο σενάριο, καθώς οι αγορές είναι ευμετάβλητες και είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια.

*Δεν είναι εγγυημένες όλες οι εντολές για παύση απωλειών.

Γιατί είναι σημαντικές οι εντολές παύσης;

Η εντολή παύσης ή παύσης απωλειών είναι ένας μηχανισμός που κλείνει μια ανοιχτή θέση όταν φτάσει σε μια συγκεκριμένη τιμή που έχετε ορίσει εσείς. Αυτό σημαίνει ότι όταν μια διαπραγμάτευση κινείται εναντίον σας, μπορεί να κλείσει αυτόματα πριν προκληθούν μεγάλες απώλειες έχουν ως αποτέλεσμα την πιθανότητα μιας κλήσης περιθωρίου.

Μια εντολή παύσης απώλειας περιορίζει το ρίσκο. Αν αγοράζατε ένα περιουσιακό στοιχείο στα $100 ανά μετοχή CFD, μια εντολή παύσης απώλειας θα μπορούσε να ενεργοποιήσει αυτόματα μια πώληση όταν η τιμή πέσει στο όριο που ορίσατε, για παράδειγμα κάτω από τα $95.

Αν παίρνετε μια βραχυπρόθεσμη θέση, θα θέσετε την εντολή παύσης απωλειών σε υψηλότερη τιμή, για παράδειγμα στα $105, σε περίπτωση που η διαπραγμάτευση κινηθεί εναντίον σας και η τιμή του περιουσιακού στοιχείου αρχίσει να αυξάνεται.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσετε ότι μια εντολή παύσης απωλειών ενεργοποιείται μόνο στο προκαθορισμένο επίπεδο, αλλά εκτελείται στο επόμενο διαθέσιμο επίπεδο τιμών. Για παράδειγμα, αν η αγορά παρουσιάζει διακύμανση, η διαπραγμάτευση διακόπτεται με το κλείσιμο της θέσης σε λιγότερο ευνοϊκό επίπεδο από το προκαθορισμένο. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως ολίσθηση. Για να το αποφύγετε αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εγγυημένες εντολές παύσης απωλειών.

Οι εγγυημένες παύσεις λειτουργούν σαν τις βασικές παύσεις, αλλά δεν μπορούν να υποστούν ολίσθηση, καθώς πάντα θα κλείνουν τη θέση στην προκαθορισμένη τιμή. Σημειώστε ότι οι εγγυημένες εντολές παύσης απωλειών απαιτούν ένα μικρό ασφάλιστρο.