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Τα πιο ανοδικά κρυπτονομίσματα σήμερα

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Τα πιο ανοδικά κρυπτονομίσματα

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Σελίδα ΕπισκόπησηςΚορυφαία σε όγκο tradingΠιο ευμετάβλητηΜετώπεςΜεγαλύτερες Πτώσεις
ΠώλησηΑγοράSpreadΜετ. 1ημ.Διαγράμματα 1ημ.
ΔιαπραγματευτήςΑγοραστές
METH/USDMETH/USD
BETH/USDBETH to US Dollar
ETH/GBPEthereum / Pound Sterling
ETH/USDEthereum to US Dollar
AAVE/USDAAVE to US Dollar
ETH/EUREthereum to Euro
QNT/USDQuant to US Dollar
TRB/USDTellor to US Dollar
COMP/USDCompound to US Dollar
LTC/USDLitecoin to US Dollar
Οι τιμές των μετοχών είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από τις live τιμές της αγοράς.

Οδηγίες για τα κορυφαία ανερχόμενα κρυπτονομίσματα

Πώς λειτουργούν τα κρυπτονομίσματα;

Τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούν την τεχνολογία blockchain: ένα αποκεντρωμένο ledger που καταγράφει όλες τις συναλλαγές σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Κάθε συναλλαγή κρυπτονομισμάτων επαληθεύεται με κρυπτογραφικό τρόπο, καθιστώντας την ανώνυμη και ασφαλή. Αυτό επιτρέπει τις peer-to-peer συναλλαγές χωρίς την ανάγκη διαμεσολαβητών όπως οι τράπεζες.

Τι μπορεί να προκαλέσει την άνοδο των κρυπτονομισμάτων;

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων μπορούν να αυξηθούν για διάφορους λόγους, από την αυξημένη ζήτηση και τις θετικές ειδήσεις έως τις τεχνολογικές εξελίξεις, την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών και τις επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. Η ψυχολογία της αγοράς και οι μακροοικονομικοί παράγοντες διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Επιπλέον, η περιορισμένη προσφορά των 21 εκατομμυρίων Bitcoin μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών. Μπορείτε να κάνετε trading με βάση την τιμή του Bitcoin με συμβόλαια επί της διαφοράς (CFD) μέσω της αγοράς BTC/USD.

Ποιο είναι το κρυπτονόμισμα με την μεγαλύτερη άνοδο σε όλη την ιστορία των κρυπτονομισμάτων;

Το Bitcoin (BTC) θεωρείται το κρυπτονόμισμα με τη μεγαλύτερη άνοδο όλων των εποχών, καθώς από μόλις 10 σεντς το 2009 (φτάνοντας τα 20 σεντς μόλις τον Οκτώβριο του 2010) έφτασε στο αποκορύφωμά του τον Μάρτιο του 2024, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό άνω των 73.000 δολαρίων ΗΠΑ.

Οι πρώτοι επενδυτές που κράτησαν τα BTC τους έχουν αποκομίσει αστρονομικές αποδόσεις, μετατρέποντας τις μέτριες επενδύσεις τους σε σημαντική περιουσία. * Μπορείτε να κάνετε trading με βάση την τιμή του BTC με συμβόλαια επί της διαφοράς (CFD) μέσω της αγοράς BTC/USD.

*Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων.