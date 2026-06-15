Τα πιο ασταθή ζεύγη κρυπτονομισμάτων σήμερα

Αρχική οθόνηΑγορέςΚρυπτονομίσματαΤα πιο ασταθή ζεύγη κρυπτονομισμάτων σήμερα
Για να διαπραγματευτείτε κρυπτονομίσματα, ξεκινήστε επιλέγοντας μια αξιόπιστη πλατφόρμα διαπραγμάτευσης όπως η Capital.com. Μόλις επαληθευτεί η ταυτότητά σας και καταθέσετε χρήματα, αναζητήστε τις αγορές κρυπτονομισμάτων που προσφέρουμε στην πλατφόρμα μας. Αυτές περιλαμβάνουν το Bitcoin (διαθέσιμο μέσω της αγοράς CFD BTC/USD) και το Ethereum (ETH/USD). Στη συνέχεια, αποφασίστε το μέγεθος της διαπραγμάτευσης και εφαρμόστε εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, όπως εντολές παύσης απωλειών* και εντολές λήψης κέρδους. Ανοίξτε τη θέση σας σε CFD αγορά ή πώληση και παρακολουθήστε την σύμφωνα με τους θεμελιώδεις και/ή τεχνικούς παράγοντες. Τέλος, όταν εντοπίσετε ένα σημείο εξόδου, κλείστε τη θέση σας.
*Δεν είναι εγγυημένες όλες οι εντολές stop-loss.
Τα κρυπτονομίσματα είναι εξαιρετικά ασταθή για διάφορους λόγους. Πρώτον, η αγορά κρυπτονομισμάτων είναι σχετικά νέα και λιγότερο ρευστή σε σύγκριση με τις παραδοσιακές αγορές, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερες πιθανές διακυμάνσεις των τιμών. Δεύτερον, οι ρυθμιστικές εξελίξεις, οι τεχνολογικές αλλαγές και το κλίμα της αγοράς μπορούν να προκαλέσουν ραγδαίες μεταβολές στη ζήτηση. Τέλος, ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας της διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων μπορεί να προσελκύσει traders που επιδιώκουν γρήγορα κέρδη, ενισχύοντας τις διακυμάνσεις των τιμών. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων έχει ως αποτέλεσμα σημαντική μεταβλητότητα στις τιμές των κρυπτονομισμάτων.
Ναι, τα κρυπτονομίσματα θεωρούνται γενικά πιο ριψοκίνδυνα για διαπραγμάτευση από τις μετοχές. Ενώ και οι δύο κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι ευμετάβλητες, τα κρυπτονομίσματα συχνά παρουσιάζουν πιο ακραίες διακυμάνσεις των τιμών σε μικρότερα χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, η αγορά κρυπτονομισμάτων είναι λιγότερο ρυθμισμένη, γεγονός που την καθιστά πιο ευάλωτη σε απάτες και χειραγώγηση της αγοράς. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να συμβάλουν σε ένα υψηλότερο προφίλ κινδύνου για τα κρυπτονομίσματα σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μετοχές.
Αν και τα κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin και το Ethereum είναι γνωστά για τη μεταβλητότητά τους, άλλα κρυπτονομίσματα συχνά παρουσιάζουν ακόμη υψηλότερα επίπεδα διακυμάνσεων των τιμών. Νομίσματα όπως το Dogecoin, το Shiba Inu και άλλα λιγότερο γνωστά tokens μπορεί να παρουσιάσουν ακραία μεταβλητότητα λόγω της χαμηλότερης ρευστότητας της αγοράς, των κερδοσκοπικών διαπραγματεύσεων και των ξαφνικών αλλαγών στη διάθεση των επενδυτών. Είναι σημαντικό να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα και να κατανοείτε τους κινδύνους πριν από τη διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων.