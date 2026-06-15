Αρχική οθόνηΑγορέςΚρυπτονομίσματαΤα πιο πτωτικά κρυπτονομίσματα
Τα κρυπτονομίσματα είναι ψηφιακά ή εικονικά νομίσματα που χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση για λόγους ασφαλείας. Λειτουργούν σε αποκεντρωμένα δίκτυα που βασίζονται στην τεχνολογία blockchain για να εξασφαλίζουν διαφανείς και ασφαλείς συναλλαγές χωρίς μια κεντρική αρχή.
Η επένδυση σε κρυπτονομίσματα περιλαμβάνει την αγορά και διατήρηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα, με την ελπίδα να επιτευχθούν σημαντικά κέρδη με την πάροδο του χρόνου.Η διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων με τη χρήση παραγώγων επικεντρώνεται στην αγορά και πώληση σε συντομότερο χρονικό διάστημα με στόχο την αξιοποίηση των διακυμάνσεων των τιμών κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης περιόδου.
Στην Capital.com, μπορείτε να πραγματοποιήσετε θέσεις αγοράς ή πώλησης σε περιουσιακά στοιχεία όπως ζεύγη κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιώντας συμβόλαια επί της διαφοράς, γνωστά και ως CFD. Το CFD είναι ένα είδος χρηματοοικονομικού παραγώγου που σας επιτρέπει να κερδοσκοπείτε σε διάφορες χρηματοπιστωτικές αγορές. Αντί να αγοράζετε τα περιουσιακά στοιχεία, κερδοσκοπείτε σχετικά με την άνοδο ή την πτώση της τιμής τους, συνήθως για ένα σύντομο χρονικό διάστημα.
Η θέση αγοράς μπορεί να σημαίνει την αγορά ενός CFD σε μια αγορά κρυπτονομισμάτων, όπως ETH/USD, με στόχο το κέρδος από την άνοδο της τιμής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Αντίθετα, η πώληση περιλαμβάνει την πώληση ενός CFD με σκοπό να επωφεληθείτε από την πτώση της τιμής του περιουσιακού στοιχείου.
Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων μπορούν να πέσουν λόγω διάφορων παραγόντων. Οι ρυθμιστικές αλλαγές ή οι απαγορεύσεις της διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων από κυβερνήσεις ή ρυθμιστικούς φορείς μπορούν να δημιουργήσουν αβεβαιότητα στην αγορά και να προκαλέσουν μαζικές πωλήσεις. Παραβιάσεις ασφαλείας, όπως παραβιάσεις κρυπτογραφικών ανταλλακτηρίων ή πορτοφολιών, μπορούν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και ενδεχομένως να οδηγήσουν σε πτώση. Η χειραγώγηση της αγοράς μπορεί να προκαλέσει τεχνητή αύξηση των τιμών των κρυπτονομισμάτων πριν από μια ραγδαία πώληση, προκαλώντας σημαντικές πτώσεις.
Αρνητικές ειδήσεις, όπως περιπτώσεις απάτης ή περιβαλλοντικά προβλήματα, μπορούν επίσης να προκαλέσουν φόβο και να εντείνουν την πίεση πώλησης μεταξύ των traders και των επενδυτών. Οι ευρύτερες οικονομικές υφέσεις ή οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις μπορούν να μειώσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών για ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία όπως τα κρυπτονομίσματα.
Επιπλέον, τεχνολογικά προβλήματα στην τεχνολογία που υποστηρίζει ένα κρυπτονόμισμα και αλλαγές στο κλίμα της αγοράς μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε σημαντικές πτώσεις των τιμών των κρυπτονομισμάτων.
Ενώ πολλά κρυπτονομίσματα έχουν υποστεί σημαντικές πτώσεις την τελευταία δεκαετία – σε πολλές περιπτώσεις οδηγώντας σε 'νεκρά' κρυπτονομίσματα – το Terra (LUNA) ξεχωρίζει ως μία από τις πιο δραματικές περιπτώσεις των τελευταίων ετών.
Το TerraUSD (UST) ήταν ένα αλγοριθμικό σταθερό νόμισμα σχεδιασμένο για να διατηρεί μια σταθερή ισοτιμία 1 προς 1 με το δολάριο ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας κυρίως το νόμισμα LUNA εντός του οικοσυστήματος Terra. Όταν το UST έχασε τη σύνδεσή του με το δολάριο ΗΠΑ τον Μάιο του 2022, αυτό οδήγησε σε μαζικές πωλήσεις και ραγδαία πτώση της αξίας του LUNA.
Το γεγονός αυτό προκάλεσε σοκ στην ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων, οδηγώντας σε αυξημένο έλεγχο και ρυθμιστική προσοχή - και λειτουργώντας ως υπενθύμιση των κινδύνων που ενέχει ο χώρος των κρυπτονομισμάτων.