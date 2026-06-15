Τα πιο διαπραγματεύσιμα ζεύγη κρυπτονομισμάτων σήμερα

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Στον κόσμο των ψηφιακών νομισμάτων, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Ο όρος "κρυπτο" είναι απλώς μια συντομογραφία της λέξης "κρυπτονομίσματα". Τα κρυπτονομίσματα είναι ψηφιακά ή εικονικά νομίσματα που χρησιμοποιούν κρυπτογραφία για να διασφαλίζουν την ανωνυμία και την ασφάλεια των συναλλαγών.
Από το 2024, υπάρχουν αναφορές για την ύπαρξη περισσότερων από 20,000 κρυπτονομισμάτων, αν και δεν είναι όλα ενεργά για διαπραγμάτευση ή χρήση. Πολλά από αυτά είναι 'νεκρά' κρυπτονομίσματα, τα οποία έχουν αποτύχει και έχουν εγκαταλειφθεί. Ο αριθμός των ενεργών κρυπτονομισμάτων ποικίλλει, με εκτιμήσεις να δείχνουν ότι σήμερα κυκλοφορούν δεκάδες χιλιάδες κρυπτονομίσματα.
Το Bitcoin (BTC) είναι το πιο δημοφιλές και ευρέως αναγνωρισμένο κρυπτονόμισμα στον κόσμο. Ήταν το πρώτο κρυπτονόμισμα που δημιουργήθηκε και παραμένει το πιο πολύτιμο σε όρους κεφαλαιοποίησης. Ο πρωτοποριακός ρόλος και η καθιερωμένη φήμη του Bitcoin το έχουν καταστήσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη την αγορά κρυπτονομισμάτων.
Το Bitcoin (BTC) είναι το πιο διαπραγματεύσιμο κρυπτονόμισμα, με τους υψηλότερους όγκους διαπραγμάτευσης σε όλα τα παγκόσμια χρηματιστήρια. Η κυριαρχία του στην αγορά και η ρευστότητά του το καθιστούν ένα από τα αγαπημένα κρυπτονομίσματα των traders σε όλο τον κόσμο. Το Ethereum (ETH) είναι το πιο διαπραγματεύσιμο κρυπτονόμισμα μετά το Bitcoin.
Συχνά, ο όρος 'Ethereum' χρησιμοποιείται για να αναφερθεί τόσο στο δίκτυο όσο και στο κρυπτονόμισμα. Το Ethereum είναι μια αλυσίδα μπλοκ και μια κατανεμημένη πλατφόρμα που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργεί εφαρμογές βασισμένες στην αλυσίδα μπλοκ. Το Ether (ETH) είναι το εγγενές κρυπτονόμισμα της πλατφόρμας Ethereum. Το Ether είναι εξαιρετικά δημοφιλές και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα κατά κεφαλαιοποίηση, που χρησιμοποιείται ευρέως για συναλλαγές και ανάπτυξη εφαρμογών στο δίκτυο Ethereum.