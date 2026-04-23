Handeln United Rental - URI CFD

Über United Rentals, Inc.

UNITED RENTALS, INC. ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen ist in Ausrüstungsverleih in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Es betreibt über zwei Segmente: Algemeine Verleih sowie Graben, Strom und Pumpe. Das Segment Algemeine Verleih beinhaltet die Vermietung von Bau-, Antennen-, Industrie- und Hausanlagen sowie damit verbundene Dienstleistungen und Aktivitäten. Das Segment Graben, Strom und Pumpen umfasst die Vermietung von Spezialbauprodukten und damit verbundenen Dienstleistungen. Das Segment Algemeine Verleih umfasst die Vermietung von allgemeinen Bau- und Industrieausrüstungen wie Baggerlader, Kompaktlader, Gabelstapler und Materialumschlaggeräte; Hubarbeitsbühnen, wie zum Beispiel hydraulischen Hebebühnen und Scherenhebebühnen, und allgemeine Werkzeuge und leichte Ausrüstung, wie Hochdruckreiniger, Wasserpumpen und Elektrowerkzeuge. Zum 17. Oktober 2018 betrieb es 1075 Verleihstellen. Es ist über seine Tochtergesellschaft United Rentals (North America), Inc. (URNA) und die Tochtergesellschaften von URNA tätig.

Der aktuelle realtimekurs der United Rental Aktie beträgt 966.96 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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