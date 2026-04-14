Handeln Murphy Oil - MUR CFD

Über Murphy Oil Corporation

MURPHY OIL CORPORATION ist ein Explorations- und Produktionsunternehmen für Erdöl und Erdgas. Der Explorations- und Produktionsbereich des Unternehmens erforscht und produziert auf der ganzen Welt Erdöl, Erdgas und Erdgaskondensate. Seine Explorations- und Produktionsaktivitäten gliedern sich in drei geografische Segmente, nämlich die Vereinigten Staaten, Kanada und andere Länder. Es sucht und fördert weltweit nach Erdöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten. Dieses Unternehmen unterhält Niederlassungen an mehreren Standorten weltweit, darunter Houston, Texas, Calgary, Alberta und Kuala Lumpur.

Der aktuelle realtimekurs der Murphy Oil Aktie beträgt 37.6 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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