Handeln Carnival PLC - GBP - CCLl CFD

Über Carnival plc

CARNIVAL PLC ist ein Freizeit-Reiseunternehmen. Die Geschäftssegmente des Unternehmens beinhalten Nordamerika, Europa und Australien und Asien.

Das Geschäftssegment Nordamerika umfasst Carnival Cruise Lines, Princess Cruises (Princess), Holland America Line und Seabourn. Das Geschäftssegment Europa und Australien und Asien umfasst Costa Cruises (Costa), AIDA Cruises (AIDA), P & O Cruises (Vereinigtes Königreich), P & O Cruises (Australien) und Cunard.

Die Geschäftssegmente des Unternehmens umfassen auch Kreuzfahrt-Support, einschließlich der Kreuzfahrthafen und den zugehörigen Einrichtungen in Cozumel, Mexiko; Grand Turk, Turks- und Caicosinseln; Puerto Plata, Dominikanische Republik und Roatan, Honduras.

Zusätzlich zu seinem Kreuzfahrtangebot ist es Eigentümer von Holland America Princess Alaska Tours, ein Reiseunternehmen in Alaska und dem kanadischen Yukon. Das Unternehmen betreibt rund 100 Kreuzfahrtschiffe in einem Portfolio von mehr als 10 globalen, regionalen und nationalen Kreuzfahrt-Marken, die Kreuzfahrtprodukte, Dienstleistungen und Urlaubserlebnisse in allen Urlaubsregionen der Welt anbieten.

Der aktuelle realtimekurs der Carnival PLC - GBP Aktie beträgt 20.6293 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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