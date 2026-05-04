Handeln Vanguard FTSE Europe Index Fund ETF Shares - VGK CFD

Über Vanguard FTSE Europe Index Fund ETF Shares

Die Anlage zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines Benchmark-Index nachzubilden, der die Anlagerendite von Aktien von Unternehmen mit Sitz in den wichtigsten Märkten in Europa misst. Dieser börsengehandelte Fonds bietet ein breit gefächertes Engagement in den entwickelten Volkswirtschaften Europas, wobei sich die Bestände auf mehr als ein Dutzend Märkte verteilen. Wer ein breiteres Engagement in den entwickelten Märkten außerhalb der USA anstrebt, sollte einen Fonds wie den VEA bevorzugen, der auch die pazifischen Volkswirtschaften umfasst. Darüber hinaus gehört die Kostenquote zu den niedrigsten in der ETFdb-Kategorie, was VGK zu einer der kosteneffizientesten Möglichkeiten für den Zugang zu den Aktienmärkten der entwickelten Länder Europas macht.

Der aktuelle realtimekurs der Vanguard FTSE Europe Index Fund ETF Shares Aktie beträgt 86.34 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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