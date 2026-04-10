Handeln Avalonbay Communities - AVB CFD

Über AvalonBay Communities Inc

AVALONBAY COMMUNITIES, INC. ist eine Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Sanierung, sowie den Erwerb, Besitz und Betrieb von Mehrfamilienhäusern, vor allem in Neuengland, im Großraum New York/New Jersey, im Mid-Atlantic, im Pacific Northwest und in Nord- und Südkalifornien spezialisiert. Es betreibt Geschäftsbereiche, zu denen etablierte Gemeinschaften, andere stabilisierte Gemeinschaften und Entwicklungs-/Sanierungsgemeinschaften gehören. Am 30. Juni 2017, es besitzt direct or indirect Anteile an 287 betriebsfähigen Wohnungsgemeinschaften, die aus mehr als 83.123 Wohnungen in 10 Bundesstaaten und dem District Of Columbia bestehen, und von denen sich als 23 Gemeinschaften in der Entwicklung und neun Gemeinschaften im Umbau befinden. Es betreibt seine Wohnungsgemeinschaften unter drei Kernmarken: Avalon, AVA und Eaves by Avalon. Die Immobilienanlagen bestehen aus betriebsfähigen Wohnungsgemeinschaften, Gemeinschaften in verschiedenen Stadien der Entwicklung (Entwicklungsgemeinschaften) und Entwicklungsrechten.

Der aktuelle realtimekurs der Avalonbay Communities Aktie beträgt 169.75 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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