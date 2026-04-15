Handeln SL Green Relty - SLG CFD

Über SL Green Realty Corp

SL GREEN REALTY CORP. ist ein selbstverwalteter Immobilienfonds mit internen Möglichkeiten in der Immobilienverwaltung, Akquisitionen und Dispositionen, Finanzierung, Entwicklung und Sanierung, Bau und Vermietung.

Das Unternehmen erwirbt, besitzt, verschiebt, verwaltet und vermietet gewerbliche Büro-, Einzelhandels- und Mehrfamilienhäuser im Großraum New York. Es betreibt zwei Segmente: Immobilien und Schulden und bevorzugte Beteiligungen.

Es besitzt oder hält Beteiligungen an etwa 30 konsolidierten und über fünf nicht konsolidierten kommerziellen Bürogebäuden, die etwa 21 Mio. vermietbare Quadratfuß (1.950.000 m2) und ungefähr 3 Mio. vermietbare Quadratfuß (278.000 m2) mit einer Gesamtmenge von mehr als 24 Mio. vermietbare Quadratfuß (2.230.000 m2) vor allem im Stadtzentrum von Manhattan umfassen.

Es investiert in gut besicherte Kreditfinanzierungen und bevorzugte Kapitalbeteiligungen. Es verwaltet ein Bürogebäude, das sich im Besitz einer dritten Partei befindet und über 336.000 Quadratfuß (31.000 qm2) umfasst und hält Kreditfinanzierungen und bevorzugte Kapitalbeteiligungen.

Der aktuelle realtimekurs der SL Green Relty Aktie beträgt 41.12 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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