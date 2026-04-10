Handeln UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD - UU. CFD

Über United Utilities Group PLC

UNITED UTILITIES GROUP PLC ist eine Wassergesellschaft. Das Unternehmen verwaltet durch seine Tochtergesellschaft United Utilities Water Limited (United Utilities Water) die geregelten Wasser- und Abwassernetze im Nordwesten von England, die rund sieben Millionen Menschen und Unternehmen versorgen. Es besitzt mehr als 55.000 Hektar Land um seine Stauseen herum. Es bezieht Wasser aus der Umgebung, reinigt dieses und verteilt es an seine Kunden, sammelt die Abwässer, behandelt und leitet diese dann in die Umwelt zurück. Das Unternehmen produziert etwa 138 Gigawattstunden (GWh) an erneuerbaren Energien durch Schlammbehandlungszentren und Solaranlagen, genug für die Versorgung von 40.000 Haushalten. Es liefert täglich rund 1,700 Mio. Liter sauberes Trinkwasser an seine Kunden über mehr als 40.000 Kilometer Wasserleitungen. United Utilities Wasser verfügt über Lizenzen zur Erbringungen von Wasser- und Abwasserdienstleistungen für eine Bevölkerung von etwa sieben Millionen Menschen im Nordwesten von England.

Der aktuelle realtimekurs der UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD Aktie beträgt 13.93 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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