Handeln Novartis Adr Repsg 1 - USD - NVS CFD

Über Novartis AG (ADR)

Die Novartis AG ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung einer Reihe von Gesundheitspflegeprodukten angeführt von Arzneimitteln, einschließlich Augenpflegeprodukten. Zum Portfolio gehören Medikamente, Augenpflege und generische Arzneimittel. Die Firmensegmente umfassen Arzneimittel, Alcon und Sandoz. Sein Segment Arzneimittel ist an der Erforschung, Entwicklung, Herstellung, dem Vertrieb und Verkauf von patentgeschützten, verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in den therapeutischen Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf, Stoffwechsel, Immunologie und Dermatologie, Netzhaut, Atemwege, Neurowissenschaften und etablierte Medikamente beteiligt. Das Segment Alcon beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Augenpflegeprodukten auf der ganzen Welt. Das Segment Sandoz beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Generika, biopharmazeutischen Nachfolgeprodukten, bekannt als Biosimilars, und Wirkstoffen, die nicht durch gültige und durchsetzbare Drittanbieter-Patente geschützt sind.

Der aktuelle realtimekurs der Novartis Adr Repsg 1 - USD Aktie beträgt 153.58 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Hugo Boss AG, Union Pacific Corp, BB HEALTHCARE TRUST PLC RED ORD, Barclays PLC, Kala Pharma und Julius Baer Ltd. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.