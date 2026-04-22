Handeln Union Pacific Corp - UNP CFD

Über Union Pacific Corporation

Die Union Pacific Corporation ist ein Eisenbahnunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist über seine Hauptbetriebsgesellschaft, die Union Pacific Railroad Company (UPRR), tätig. Das Unternehmen verbindet etwa 23 Bundesstaaten in den westlichen zwei Dritteln des Landes auf dem Schienenweg und unterhält koordinierte Fahrpläne mit anderen Eisenbahnunternehmen für den Transport von Gütern von und zur Atlantikküste, der Pazifikküste, dem Südosten, dem Südwesten, Kanada und Mexiko.

Der diversifizierte Geschäftsmix der Eisenbahngesellschaft umfasst Schüttgut, Industriegüter und Premiumgüter. Zu den Massenguttransporten des Unternehmens gehören Getreide und Getreideprodukte, Düngemittel, Lebensmittel und Kühltransporte sowie Kohle und erneuerbare Energien. Die industriellen Sendungen umfassen verschiedene Kategorien, darunter Baugewerbe, Industriechemikalien, Kunststoffe und Forstprodukte, um nur einige zu nennen. Zu den Premium-Sendungen gehören fertige Autos, Autoteile und Waren in intermodalen Containern, sowohl im Inland als auch international.

Der aktuelle realtimekurs der Union Pacific Corp Aktie beträgt 251.73 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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