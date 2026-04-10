Handeln CT Healthcare Trust Plc - CTHT CFD

Über Bellevue Healthcare Trust PLC

Bellevue Healthcare Trust plc, ehemals BB Healthcare Trust plc, ist ein im Vereinigten Königreich ansässiger Investment Trust. Das Anlageziel der Gesellschaft besteht darin, den Aktionären durch Anlagen in börsennotierte oder börsennotierte globale Gesundheitsunternehmen langfristig Kapitalwachstum und Erträge zu bieten. Die Gesellschaft investiert auch in American Depositary Receipts (ADRs) oder wandelbare Instrumente, die von solchen Unternehmen ausgegeben werden, und investiert in zukünftige Aktienemissionen solcher Unternehmen oder zeichnet diese. Das Unternehmen investiert in die globale Gesundheitsbranche, einschließlich Unternehmen innerhalb von Branchen wie Pharmazeutika, Biotechnologie, medizinische Geräte und Ausrüstung, Krankenversicherungen und Anlagenbetreiber, Informationstechnologie (wo das Produkt oder die Dienstleistung die Bereitstellung von Gesundheitsleistungen unterstützt, liefert oder erbringt), Arzneimittel Einzelhandel, Verbrauchergesundheit und Vertrieb. Der Anlageverwalter der Gesellschaft ist Bellevue Asset Management (UK) Limited.

Der aktuelle realtimekurs der CT Healthcare Trust Plc Aktie beträgt 1.3585 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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