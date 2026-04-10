交易 Riverstone - AP4sg 差价合约
关于 Riverstone Holdings Limited
河石控股有限公司是一家位于新加坡的投资控股公司。 公司主要从事生产、销售和分销在受控和关键环境中使用的专业洁净室产品。 公司专门生产洁净室和保健手套、丁腈手套、指套、面罩、包装袋等。 公司的产品被用于亚洲电子行业的硬盘驱动器（HDD）和半导体领域。 此外，它还采购和销售其他洁净室消耗品，如面袋、头罩、帽子、连体服、鞋套、靴子、关键任务湿巾和棉签。 该公司在马来西亚、泰国和中国拥有大约五个生产基地，并在亚洲、美洲和欧洲建立了销售办事处和战略伙伴网络。 它的子公司包括Riverstone Resources Sdn Bhd, Protective Technology Co. Ltd和Riverstone Resources (S) Pte Ltd。
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