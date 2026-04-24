交易 HighPeak Energy, Inc. - HPK 差价合约

关于 HighPeak Energy Inc.

高峰能源公司是一家独立的石油和天然气勘探和生产公司。 公司专注于勘探、开发、生产天然气液体（NGL）和天然气。 公司的资产主要位于德克萨斯州的霍华德县，该县位于石油资源丰富的米德兰盆地的东北部。 公司的耕地由两个核心区域组成，北部的Flat Top和南部的Signal Peak。 公司通过Priority Power Management, LLC开发了一个电力高压（EHV）变电站、中压配电系统和一个13兆瓦的直流电太阳能光伏设施，该设施位于德克萨斯州霍华德县Big Spring以北公司拥有的约80英亩土地上，以满足公司在Flat Top作业区的电力需求，包括为钻机和日常作业提供动力。 公司在德克萨斯州霍华德县拥有约51,000英亩的净面积。